Nuevo Honda ZR-V Advanced Hybrid: tecnología promete más de 1.000 km de autonomía

La electrificación sigue ganando espacio en el mercado automotriz chileno y Honda acaba de reforzar su apuesta con la llegada del nuevo ZR-V Advanced Hybrid, un SUV que combina tecnología híbrida de última generación, buen desempeño y una autonomía que supera los 1.000 kilómetros.

La marca japonesa presentó oficialmente este modelo en Chile como parte de una estrategia global que busca ampliar su oferta de vehículos electrificados durante los próximos años. Para quienes buscan reducir el consumo de combustible sin cambiar sus hábitos de conducción ni depender de puntos de carga, este nuevo SUV aparece como una alternativa interesante.

Un híbrido que se maneja como un auto convencional

Uno de los principales atractivos del ZR-V Advanced Hybrid es su sistema Honda e:HEV, una tecnología híbrida autorrecargable que administra automáticamente el funcionamiento de un motor eléctrico y un motor a gasolina.

En la práctica, esto significa que el vehículo decide por sí solo cuál es la fuente de energía más eficiente en cada momento. En ciudad, donde hay constantes detenciones y arranques, suele privilegiar el motor eléctrico, entregando una conducción silenciosa y una respuesta inmediata al acelerador. En carretera, el sistema combina ambos motores para optimizar el rendimiento.

La batería se recarga automáticamente mediante la energía recuperada durante las frenadas y desaceleraciones, por lo que no requiere enchufarse a una red eléctrica.

“Con la llegada del ZR-V Advanced Hybrid ponemos a disposición más alternativas híbridas en nuestro line up, lo que será una constante en la marca durante los próximos años”, señaló Karla Bustamante, subgerente comercial Autos de Honda Motor de Chile.

¿Qué tan rápido y eficiente es?

Más allá del ahorro de combustible, Honda busca demostrar que la eficiencia no está reñida con el desempeño.

El sistema combina un motor eléctrico de 184 hp y 315 Nm de torque con un motor bencinero 2.0 litros de ciclo Atkinson. Gracias a esta configuración, el SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos, una cifra que lo sitúa entre los modelos más ágiles de su segmento.

Entre sus principales cifras destacan:

Hasta 23 km/l de rendimiento.

Más de 1.000 kilómetros de autonomía.

Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Modos de conducción Normal, Sport y Econ.

Sistema de regeneración de energía mediante levas ubicadas tras el volante.

Para los conductores que disfrutan de la tecnología aplicada al manejo, el sistema permite incluso ajustar el nivel de recuperación de energía durante la desaceleración, una función cada vez más habitual en vehículos electrificados.

Tecnología y seguridad de serie

Además de su sistema híbrido, el nuevo ZR-V incorpora un completo equipamiento tecnológico.

Entre sus elementos más destacados figura Honda SENSING, el conjunto de asistencias avanzadas a la conducción de la marca, que incluye frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y mitigación de salida de vía.

También suma detector de punto ciego, monitor de atención del conductor, control de descenso en pendientes y ocho airbags.

En el interior apuesta por la conectividad con una pantalla multimedia de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para smartphones, climatizador dual y portalón eléctrico con apertura manos libres.

El híbrido como apuesta de futuro

La llegada del ZR-V Advanced Hybrid forma parte de un plan global de Honda para expandir su gama electrificada. La compañía proyecta lanzar 15 nuevos modelos híbridos a nivel mundial hacia 2030 y trabaja en una nueva generación de sistemas híbridos que comenzará a incorporarse a partir de 2027.

Según la marca, los futuros desarrollos buscarán aumentar la eficiencia de combustible en más de un 10% y reducir significativamente los costos de producción de esta tecnología.

Con este lanzamiento, Honda amplía su oferta de vehículos híbridos en Chile y acerca una tecnología que hasta hace algunos años parecía reservada para segmentos más exclusivos, pero que hoy comienza a convertirse en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan eficiencia, autonomía y una experiencia de conducción moderna.

El nuevo Honda ZR-V Advanced Hybrid ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento de $33.990.000, incluyendo bonos.