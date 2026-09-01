Confianza de los consumidores en Chile se desplomó 6,3 puntos en un año

La confianza de los consumidores chilenos sigue deteriorándose, acorde al Índice de Confianza del Consumidor que elaboró Ipsos en agosto. La disminución fue de 4,0 puntos respecto a julio y se ubicó en 38,1 unidades. Esta caída dejó a Chile en el puesto 29 de 30 economías medidas por la encuesta, sólo superando los 35,9 puntos de Turquía.

Así las cosas, el retroceso en los últimos 12 meses fue de 6,3 puntos, el mayor descenso interanual en el registro. El indicador está en escala de 0 a 100 puntos, con 50 siendo el equilibrio; Chile está por debajo del equilibrio. El registro de agosto interrumpió las alzas de junio y julio, donde se había alcanzado 42,1 puntos, y es el más bajo desde febrero de 2023, cuando se anotaron 36,9 puntos.

Chile resultó ser el país más disminuido en Latinoamérica, casi diez puntos por debajo del promedio regional de 47,9 puntos. En la región, Perú marcó 54,4 puntos, Brasil 53,4 y México 52,8. A nivel mundial, el promedio es de 48,4 unidades; la India maneja la medición con 65,3 puntos, seguida de Malasia con 57,6 y Suecia con 56,6.

Los cuatro índices cayeron. Situación económica actual anotó un retroceso de 4,7 puntos para llegar a 28,1 unidades. Inversiones bajó a un 33,0 trabajo a 39,2 y Expectativas económicas quedó en 52,7, único indicador sobre el equilibrio.

Solo tres de cada diez encuestados se sienten más seguros respecto de su estabilidad laboral, en comparación a seis meses atrás. El sondeo, precisamente, se reveló luego de que el INE informara un desempleo de 9,4% en el trimestre abril-junio, medio punto por sobre la misma fecha de 2025.

Según el CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, el resultado puede tener relación con el sistema frontal que azotó el centro y centronorte de Chile, que dejó decenas de fallecidos y gran destrucción.

“La magnitud del retroceso coincide con los efectos del sistema frontal que afectó a gran parte del país previo al trabajo de campo. Si bien no podemos atribuir una relación directa, es razonable considerar que sus consecuencias sobre la vida cotidiana, la actividad y los presupuestos familiares pudieron intensificar un ánimo económico que ya era frágil”, señaló.

Eso sí, la desconfianza de los consumidores “ya no se limita a la situación actual y comienza también a afectar la mirada sobre los próximos meses”.