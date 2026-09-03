eHive: la plataforma que conecta cargadores, usuarios y negocios en la electromovilidad

La electromovilidad avanza aceleradamente y con ella surge un desafío clave: no basta con instalar cargadores para vehículos eléctricos, también es necesario administrarlos de manera eficiente, segura y rentable. En este nuevo ecosistema, la tecnología cumple un rol fundamental para conectar infraestructura, usuarios y oportunidades de negocio.

En ese contexto nace eHive, una plataforma digital diseñada para la gestión integral de la carga de vehículos eléctricos. Su propuesta combina una plataforma web para propietarios y administradores de cargadores con una aplicación móvil para usuarios finales, permitiendo operar, monitorear y optimizar estaciones de carga en tiempo real.

Uno de sus principales atributos es que se trata de una solución agnóstica al hardware: su software puede integrarse con cargadores de distintos fabricantes y modelos, entregando mayor flexibilidad a empresas, inmobiliarias, comercios, operadores de flotas, hoteles, viñas y otros espacios que quieran incorporar infraestructura de carga sin quedar atados a una marca específica de equipos.

La solución también abre la puerta a nuevos modelos de negocio. Al igual que otras plataformas que conectan oferta y demanda, eHive permite que quienes poseen infraestructura de carga la pongan a disposición de usuarios de vehículos eléctricos, administren su disponibilidad y generen ingresos a partir de su uso. Así, un cargador deja de ser solo un activo instalado y se transforma en una oportunidad de servicio, monetización y diferenciación.

La plataforma también busca potenciar iniciativas de otros actores del ecosistema. “Vemos un gran potencial en modelos de negocio como el de Citybest X, que impulsa el turismo sustentable a través de la movilidad eléctrica. Creemos firmemente en este tipo de iniciativas y en el valor de avanzar juntos”, comentó Juan Oyanedel, Founder & CEO de eHive.

Para los conductores, la app de eHive ofrece una experiencia simple e intuitiva: permite buscar cargadores por ubicación, revisar disponibilidad en tiempo real, filtrar por tipo de conector, potencia, distancia o tarifa, reservar con anticipación, iniciar y detener sesiones de carga, monitorear el proceso y pagar de forma segura. Además, es posible guardar cargadores favoritos, gestionar vehículos, recibir notificaciones y acceder a soporte cuando sea necesario.

La seguridad es otro pilar importante. La plataforma incorpora autenticación de usuarios, encriptación avanzada, gestión de permisos y protocolos orientados a proteger la información de usuarios, operadores y propietarios. A ello se suman herramientas de pago y facturación que simplifican la administración de cobros, consumos y transacciones, entregando mayor transparencia al negocio de la carga eléctrica.

Con esta propuesta, eHive busca consolidarse como un actor clave del ecosistema de electromovilidad en Chile y la región.