Chile coquetea con recesión: el cuarto trimestre tendrá que venir al rescate

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¡Buenas y feliz jueves! La economía chilena pisa el freno y coquetea con la recesión: el cuarto trimestre tendrá que venir al rescate. El golpe del Imacec de julio obligó al mercado y a Hacienda a recalcular. Con tres trimestres de contracción en el radar, crecimiento prácticamente nulo y temores de un rebrote inflacionario a fin de año limitando al Banco Central, la economía necesita un cierre de año extraordinario para esquivar los números rojos

El mercado mira con mucha atención lo que dirá el Banco Central la próxima semana en su Informe de Política Monetaria de septiembre y la reunión del Consejo para decidir sobre las tasas.

El otro frente que complica a Chile: las tasas globales vuelven a subir. A la debilidad interna se suma un problema externo. La fuerte venta de bonos soberanos está empujando las tasas de largo plazo a máximos de décadas. El bono del tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025 y la tasa a 30 años se mantiene cerca de máximos de dos décadas.

Detrás está la preocupación de los inversionistas por el tamaño de la deuda pública, los déficits fiscales y una inflación que se resiste a desaparecer. El impacto puede terminar llegando directamente a Chile. Tasas más altas elevan el costo global del dinero, presionan las tasas locales y encarecen el financiamiento de gobiernos, empresas y hogares.

Para una economía que ya está perdiendo velocidad, significa créditos corporativos e hipotecarios potencialmente más caros y, sobre todo, menos espacio para que una baja de la TPM del Banco Central se traduzca en condiciones financieras significativamente más expansivas.

También en esta edición de El Semanal Exprés, mercado laboral en crisis: empresas destruyen empleos, pero no encuentran el talento que necesitan; Fondos generacionales: la Superintendencia recoge las críticas y da más libertad a las AFP y la industria celebra. Acá te contamos cómo afectará al mercado y a los diferentes activos en los que invierten los fondos de pensiones.

Además, hay un nuevo actor en Sanhattan y llega con billetera profunda; patentes mineras: el lobby que busca desarmar uno de los cambios clave de la reforma de 2022; LarrainVial quiere que la presidenta de la CMF testifique a su favor en juicio contra la CMF; la trastienda del viaje relámpago del CEO Global del Santander a Chile; y en la Camara Chilena de la Construcción abrieron champagne esta semana: ILC –su brazo de inversiones– aceleró su rendimiento y alcanzó utilidades históricas de la mano del banco, seguros y AFP Hábitat.

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CRECIMIENTO: ¿AHORA SÍ HABRÍA QUE PREOCUPARSE?

Chile coquetea con la recesión: el cuarto trimestre tendrá que venir al rescate. La economía chilena está en peligro de registrar su primera contracción anual desde la pandemia y tan solo la tercera desde el retorno a la democracia. Desde 1990, Chile ha atravesado tres grandes recesiones que terminaron con una caída del PIB anual: 1999, 2009 y 2020. En poco más de tres décadas, fueron episodios separados aproximadamente por diez años y provocados por shocks muy distintos, pero todos externos. De cumplirse las proyecciones más pesimistas, este año podríamos cerrar con crecimiento nulo o incluso marginalmente negativo.

El shock negativo del Imacec de julio tiene al mercado, Hacienda y al Banco Central recalculando. La próxima semana se viene el El Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, 24 horas después de la Reunión de Política Monetaria que está programada para esos días. A inicios de año el mercado anticipaba una expansión 2,6% (febrero). En el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del año pasado, el Banco Central había proyectado un crecimiento de hasta 3% para 2026.

Los factores que influyen: el shock del bencinazo, ajuste de gasto público, menor producción minera y crisis de confianza que golpea el consumo. Y ahora habría que sumar dos más: nuevas presiones inflacionarias y la escalada de tasas en Estados Unidos.

El ministerio de Hacienda ya informó que está ajustando su proyección de crecimiento para este año tras la dura caída del Imacec de julio. Las proyecciones oficiales pronosticaba una expansión del 1,8% PIB para este año. Las estimaciones más optimistas actualmente son que creceremos “un pelo” por debajo el 1%.

Los números. El crecimiento de los primeros siete meses acumulados es negativo -0.3%. Se cree que agosto fue mejor en términos interanuales pero no mucho mejor. Pero la economía está plana. La Asociación de Bancos informó que en julio, las colocaciones totales cayeron 0,7% real en doce meses, arrastradas principalmente por el débil desempeño del crédito comercial, que se contrajo 2,7%.

JP Morgan estima que en el tercer trimestre nuevamante tendremos crecimiento negativo, acumulando tres trimestre al hilo con la economía en contracción. Algo similar dice Scotiabank. Eso significa que para que la economía termine el año en positivo el cuarto trimestre tendría que ser “extraordinario”, dice el economista jefe de un banco privado que no quiere ser citado hasta que publique su informe.

Morgan apunta a que el desplome de la actividad en julio en parte importante se debe al doble impacto del ajuste fiscal y el alza de los precios de la gasolina durante el segundo trimestre. A eso hay que sumar el mal tiempo

El gigante de Wall Street recorta con fuerza su estimación para el tercer trimestre: ahora proyecta una contracción del PIB de 3,2% trimestral anualizado. Espera que la minería caiga 15,8% y la actividad no minera 1,6%. De cumplirse, sería el tercer trimestre consecutivo de contracción de la economía no minera. La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003.

El informe advierte que la economía perdió tracción de manera bastante generalizada. En términos de momentum —variación trimestral anualizada—, la actividad total cae 2,7% y la no minera 2,8%. Para el banco, esto confirma que la desaceleración se está extendiendo más allá de sectores puntuales..

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LA MESA: LA PARADOJA DE LA CRISIS DE EMPLEO

Mercado laboral en crisis: empresas destruyen empleos, pero no encuentran el talento que necesitan. La paradoja del empleo en Chile ya no es solo falta de crecimiento. Mientras el desempleo supera el 9% y los jóvenes profesionales están entre los más golpeados, las grandes empresas dicen que no logran llenar posiciones técnicas. La inteligencia artificial está acelerando el descalce: el título universitario ya no basta y las compañías buscan habilidades que el sistema de formación todavía no entrega.

“Hoy día vemos esta doble realidad: las compañías están intentando ser más eficientes y reduciendo puestos de trabajo, pero al mismo tiempo buscan perfiles mucho más técnicos, que son escasos”, explicó Rodrigo Alvial, director general de Merco, en conversación con La Mesa de El Mostrador.

Los números del estudio Mercotalento reflejan el problema: 62% de las empresas chilenas declara dificultades para encontrar el talento que necesita, particularmente en áreas como tecnología, ingeniería, ventas, operaciones y salud.

La inteligencia artificial está profundizando ese descalce. Según Alvial, “la IA no solo está transformando los puestos de trabajo, sino que está transformando las capacidades que las empresas necesitan”. En áreas vinculadas a estas nuevas tecnologías, el 83% de las compañías reporta escasez de talento, mientras buena parte de los trabajadores se capacita de manera autodidacta.

Eso ayuda a explicar una de las contradicciones más incómodas del mercado laboral: jóvenes con títulos universitarios que no encuentran empleo, al mismo tiempo que las empresas aseguran no encontrar candidatos adecuados.

El problema es que el título dejó de ser suficiente. “Hoy día ya no es solo tener el conocimiento que entregó la universidad”, dice Alvial. Las empresas buscan pensamiento analítico, aprendizaje continuo, creatividad, liderazgo y capacidad de trabajar con IA. A eso se suma un cambio profundo en las expectativas de los trabajadores.

Para ver la entrevista completa, haz click en este enlace o en el video de portada.

Un mensaje de Novandino

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PENSIONES Y FONDOS GENERACIONALES: GANADORES Y PERDEDORES

Fondos generacionales: la Superintendencia recoge las críticas y da más libertad a las AFP y la industria celebra. Este martes publicó la versión definitiva del nuevo régimen de inversiones que reemplazará a los actuales multifondos a partir de abril de 2027.

Es el cambio más profundo en décadas en la manera en que se administran los ahorros previsionales. Los afiliados dejarán de elegir entre los fondos A, B, C, D y E y pasarán automáticamente por una trayectoria de inversión en la que el riesgo disminuye con la edad: más renta variable y activos de crecimiento cuando se es joven; más renta fija y activos de protección al acercarse la jubilación.

Lo que cambia, el impacto en los activos que administran y cómo reaccionó el mercado. El diseño mantiene los 10 fondos generacionales —desde uno para menores de 35 años hasta otro para mayores de 75—, pero introduce cambios importantes respecto del borrador sometido a consulta en julio.

El principal giro es una mayor libertad para que las AFP se diferencien entre sí. La Superintendencia amplió considerablemente las bandas dentro de las cuales las administradoras pueden desviarse de sus carteras de referencia sin activar el sistema de premios y castigos.

Es una concesión relevante a las críticas que había planteado la industria. El temor era que bandas demasiado estrechas terminaran obligando a las AFP a invertir de manera muy parecida al benchmark y, en la práctica, redujeran los incentivos para una gestión activa.

También hay más espacio para invertir en activos alternativos. Se ampliaron los límites en las primeras etapas de los fondos generacionales, se abrió espacio al private equity en las etapas finales y se flexibilizaron los rangos para activos internacionales y alternativos. Además, desaparece el piso mínimo de inversión en alternativos, dando mayor libertad a cada AFP para definir su estrategia.

Boom para deuda privada. En la industria aplauden que la deuda privada con estructura de bono quedaría exenta del límite de activos de crecimiento. Además, “créditos sindicados con grado de inversión y calendario de amortización definido, y deuda de concesionarias, computan como activo de protección”, destaca un ejecutivo de FYNSA.

En el mercado ya están analizando cómo la normativa afecta los diferentes activos que administran las AFP: los alternativos que ya nombramos, bonos soberanos, deuda corporativa y renta variable global.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Nueva competencia aterriza en Sanhattan: ex Security se asocian con gigante español de banca privada y una rama de la familia Luksic. Renato Peñafiel, Naoshi Matsumoto, Gonzalo Pavez y Álvaro Vial, exaccionistas de Grupo Security, están de vuelta en la industria financiera. Junto al español Grupo A&G crearon Values Corp Financial Solutions, un nuevo holding que comenzará a operar en Chile con un capital inicial de $14 mil millones.

El proyecto tiene bastante ADN Security. Peñafiel será presidente ejecutivo y Fernando Salinas, ex CEO de Security, asumió como gerente general. También se incorporaron los exejecutivos Alberto Oviedo e Ignacio Prado. Para el negocio de factoring se sumaron Gabriel Becerra y Humberto Grattini, ambos provenientes de Factoring Security.

El desembarco será en dos etapas. La primera es Values Corp Factoring Solutions, que comenzará a operar próximamente y estará enfocada en financiamiento a empresas. Pero el movimiento que probablemente genere más ruido en Sanhattan llegará en 2027, cuando el grupo lance Values Corp A&G Wealth Solutions, su plataforma para administrar el patrimonio de familias y clientes de altos ingresos.

Ahí entra el socio español. A&G nació en 1987 como multi-family office y hoy es una de las mayores firmas independientes de banca privada de España: tiene más de 100 banqueros en 11 oficinas y, a junio pasado, administraba más de US$21.000 millones de clientes de alto patrimonio. Además, cuenta con gestoras de activos en España y Luxemburgo.

La relación va más allá de una alianza comercial: son socios los Luksic. Mientras se desarrollaba Values Corp, A&G invitó a los socios chilenos a entrar también a la propiedad de su matriz española. Todos aceptaron. A&G, a su vez, viene ampliando su base accionaria hacia Latinoamérica: entre sus nuevos inversionistas figura la familia Lería Luksic, a través de su family office Wild Sur.

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– Patentes mineras: el lobby que busca desarmar uno de los cambios clave de la reforma de 2022. Lo alertaron en una columna publicada en El Mercurio el exministro de Hacienda de Piñera II, Ignacio Briones, y los economistas Raphael Bergoeing y Soledad Hormazabal. Se trata de la discusión sobre las patentes mineras que está actualmente en el Senado y detrás del cambio está una vieja disputa de la industria: cuánto debe costar mantener una concesión sin explotarla.

El telón de fondo es la ofensiva de la Sonami –según varias fuentes de la industria y en el Congreso– para modificar uno de los pilares de la reforma aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera: el aumento del costo de la patente para quienes mantienen terrenos mineros improductivos.

Por qué importa. Chile necesita nuevos proyectos para aprovechar el ciclo del cobre, pero buena parte del territorio con potencial minero sigue concesionado sin actividad. Según la columna , en 2021 cerca del 80% del territorio de las regiones mineras del norte estaba cubierto por concesiones, aunque se estimaba que menos del 10% se trabajaba. Además, alrededor de la mitad de las hectáreas de explotación estaba concentrada en apenas 20 empresas.

La reforma de 2022 buscó cambiar esos incentivos. Hasta entonces, el bajo costo de mantener concesiones permitía reservar terrenos durante años, facilitando usos especulativos y bloqueando la entrada de otros proyectos. La nueva legislación estableció que quien demostrara actividad minera pagaría una patente reducida, mientras que quien no lo hiciera enfrentaría un costo creciente: desde 0,4 UTM por hectárea durante los primeros cinco años hasta 12 UTM después de 30 años.

Ahora viene la contrarreforma. Un proyecto que se tramita en el Senado —y que recoge una de las principales demandas que ha empujado la Sonami (según nuestras fuentes)— propone eliminar esa escala creciente para las concesiones sin actividad acreditada y reemplazarla por una patente plana de 0,4 UTM por hectárea.

También amplía las causales que permiten acceder al pago reducido mientras existen actividades de exploración, prospección, construcción, tramitación ambiental o entrega de información geológica.

La crítica de los autores es que el péndulo se está moviendo demasiado lejos. Si mantener indefinidamente una concesión sin explotar cuesta lo mismo en el año uno que en el año 30, desaparece buena parte del incentivo para desarrollarla, venderla o devolverla. Eso vuelve a permitir que actores con grandes extensiones concesionadas bloqueen terrenos que podrían ser utilizados por nuevos inversionistas.

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– LarrainVial quiere que la presidenta de la CMF testifique a su favor en juicio contra la CMF. El objetivo es revertir sanción por caso Fondo Corneta. Según El Mercurio Inversiones, la Corte de Apelaciones de Santiago citó a Catherine Tornel declarar.

Hay que recordar que en 2025 la CMF multó por un total de UF 160.000 ($4.650 millones, equivalente a unos US$4,73 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larrain Vial (Fondo Corneta) en el caso Audios / Factop. El regulador sancionó a la AGF y a exdirectores por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del fondo mediante recursos engañosos.

Tornel la díscola. La sanción no fue unánime: tres comisionados aprobaron la resolución, uno estuvo por aplicar sanciones más bajas y otra estuvo por no acoger los cargos contra la gestora. La actual presidenta de la CMF fue el voto disidente.

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– En la Camara Chilena de la Construcción abrieron champagne esta semana: ILC –su brazo de inversiones– aceleró su rendimiento y alcanzó utilidades históricas de la mano del banco, seguros y AFP Hábitat. El holding cerró el primer semestre con utilidades por $165.016 millones, un salto de 44,7% respecto del mismo período del año pasado. Destaca que, medido en doce meses, su resultado duplica el de 2024 y cuadruplica el registrado hace cinco años.

Las acciones han doblado su valor en 12 meses. A través de sus distintas filiales y participaciones, ILC está detrás de la administración de cerca de US$100.000 millones en activos financieros, una cifra equivalente a alrededor de un cuarto del PIB chileno.

Lo relevante es que el crecimiento viene prácticamente de todos los frentes. Banco Internacional casi duplicó sus ganancias; el negocio de rentas vitalicias sigue creciendo con fuerza; AFP Habitat y AAISA mejoraron sus resultados; y salud aportó tanto por la expansión de RedSalud como por la mayor estabilidad de Consalud.

El caso más llamativo es Banco Internacional, que ganó $44.862 millones, un 99,1% más. Sus colocaciones crecieron 9,6%, el doble que la industria, mientras los depósitos minoristas aumentaron 30,6%. En pensiones, AFP Habitat ganó $88.024 millones (+9,8%) y AAISA $59.971 millones, más del doble que un año antes.

También ayudó el boom de las rentas vitalicias: el mercado creció 23% y esta modalidad ya concentra el 66% frente al retiro programado. Confuturo mantuvo una participación de 11,4% y obtuvo utilidades por $39.410 millones. Vivir Seguros, por su parte, prácticamente duplicó sus ganancias hasta $25.401 millones.

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– El viaje reservado y relámpago a Chile del CEO global del Santander. Héctor Grisi estuvo en Santiago 48 horas. Durante su visita se reunió con los equipos clave, hizo un streaming para los 8500 “colaboradores” y visitó el Campus Santander que está construyendo en Américo Vespucio con Presidente Riesco (les regalo el tráfico y los tacos se vienen). Su agenda oficial no incluyó reuniones en Hacienda, Banco Central ni en La Moneda.

Grisi estuvo hace un año para la llegada de Andrés Trautmann como nuevo gerente general y country head en Chile. Para el Santander Chile es un mercado importante: genera alrededor de 4,4% de los ingresos globales de Santander pero 5,2% de sus utilidades atribuibles. Es decir, pesa más en el bottom line que en el top line, reflejo de la alta rentabilidad de la franquicia chilena.

Otro dato que dimensiona su importancia: con apenas €2.714 millones de ingresos, Chile produjo €729 millones de utilidad atribuible, equivalente a un margen sobre ingresos cercano al 27%.

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DIÁLOGO SOBRE LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

Segunda oportunidad de participar en un nuevo capítulo de la temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador. Como las otras conversaciones, esta también se hace presencialmente y nos interesa que la comunidad de El Semanal participe. La fecha es el martes 8 de septiembre a las 8:30AM, en el salón de PwC ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

La pregunta que cruza las seis conversaciones de esta temporada es cómo la tecnología, la globalización y, ahora, la inteligencia artificial están reescribiendo una vieja disputa del capitalismo: quién captura el valor, quién asume el riesgo y quién termina pagando el costo social de la transformación. El foco: “La tensión entre capital y trabajo en la era de la IA”.

Para este capítulo hemos invitado a Óscar Landerretche , economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), y expresidente de Codelco.

Diálogos de El Mostrador es una apuesta por la conversación como insumo clave para el diseño de buenas políticas públicas y el fortalecimiento del liderazgo en momentos complejos. Esta temporada es posible gracias al apoyo de ENEL, CAP, PwC y CAF .

Por favor, confirme su asistencia en el siguiente correo: dialogos@elmostrador.cl

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.