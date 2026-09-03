Diputado Montalva y caso Cerimedo: “Si no estuviera en prisión preventiva, estaría en Foro Madrid”

“Si el señor Cerimedo no estuviera hoy día en prisión preventiva, ¿usted de verdad, con los contactos que él tenía, con quienes se relacionaba, usted cree de verdad que no estaría en el Foro de Madrid hoy día acá?”. Con esa pregunta, el diputado José Montalva (PPD) cruzó el denominado caso bots con la cita internacional que reúne por estos días en Santiago a referentes de la derecha y ultraderecha.

El parlamentario abordó el tema en Al Pan Pan de El Mostrador, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara, por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la creación de una comisión investigadora para indagar el uso de bots, cuentas automatizadas y otras formas de manipulación digital en elecciones y plebiscitos desarrollados en Chile desde 2020.

Montalva, uno de los impulsores de la instancia, puso especialmente el foco en Fernando Cerimedo y en determinar cuál fue el alcance de las actividades del consultor y estratega argentino en Chile.

“¿Cuál es la huella de Cerimedo en Chile?”, planteó el diputado, quien sostuvo que le resulta difícil comprender que parlamentarios electos “por personas libres, informadas” no estén disponibles para investigar “si es que nuestra democracia estuvo o no contaminada por estos hechos que ya sabemos que está afectando a varios países de Latinoamérica”.

El diputado cuestionó particularmente la postura adoptada por la derecha frente a la comisión investigadora. Según señaló, la excepción fue Gloria Naveillan, quien respaldó la primera solicitud y, de acuerdo con el relato de Montalva, le manifestó que también habría votado favorablemente la segunda vez si hubiese alcanzado a llegar a la Sala.

Para el parlamentario, además, la investigación no debería partir de la premisa de que las herramientas de manipulación digital pertenecen exclusivamente a un determinado sector.

“Esto lo puede usar cualquier sector político”, advirtió, aunque afirmó que actualmente existen antecedentes que apuntarían a que un sector “lo habría usado con muchísima mayor intensidad que otros”.

La comisión abarcará el período comprendido desde 2020. Montalva explicó que la decisión responde tanto a la sucesión de procesos electorales vividos por Chile durante esos años como a los antecedentes existentes sobre la presencia de Cerimedo.

“El señor Cerimedo empieza a influir en elecciones 2020 y no se va hasta el 2025; al parecer habría tenido algún grado de injerencia”, sostuvo, situando entre las materias que deberán esclarecerse la automatización de contenidos, las reproducciones masivas, la instalación de noticias falsas y la creación de medios falsos destinados a influir en la opinión pública.

Uno de los episodios que Montalva considera necesario revisar es la campaña digital denunciada por Evelyn Matthei durante la elección presidencial, cuando circularon contenidos que afirmaban que padecía Alzheimer.

A juicio del diputado, el Estado no tuvo capacidad para reaccionar mientras los hechos estaban ocurriendo. “Ni Servel, ni los tribunales de oficio, ni la fiscalía, nadie respondió”, afirmó. Montalva sostuvo que determinar si detrás de aquello existía “algo más sofisticado” será precisamente una de las tareas de la comisión.

La investigación, agregó, no pretende cuestionar la validez de las elecciones realizadas durante esos años. El objetivo, según explicó, es establecer el alcance que pudieron tener esas operaciones y reconstruir su origen.

“Tenemos que saber la verdad, transparentar: ¿qué pasó?, ¿de dónde vino?, ¿quién financió?, ¿qué cobertura tuvo?, ¿qué impacto tuvo?”, enumeró.

Montalva planteó además que deberá indagarse si detrás de las operaciones existió algún grado de coordinación internacional, considerando los antecedentes que han surgido en otros países de la región.

Es ahí donde volvió a relacionar la investigación con el Foro Madrid. Según el parlamentario, Cerimedo dejó una “huella” en Chile y mantuvo relaciones con personas que actualmente están en posiciones de poder y que participan del encuentro que se desarrolla en Santiago.

El V Encuentro Regional del Foro de Madrid reúne este miércoles y jueves en Chile a dirigentes conservadores y representantes de movimientos de derecha y ultraderecha de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

Para Montalva, precisamente los vínculos de Cerimedo son los que hacen plausible imaginarlo participando de la cita si actualmente no estuviera privado de libertad.

“Cerimedo, si no estuviera con prisión preventiva, probablemente estaría en la reunión que se está haciendo acá en Chile de este Foro de Madrid, y eso es realmente delicado”, afirmó.

El diputado también cuestionó que se considere relevante la participación del Presidente José Antonio Kast en el encuentro mientras, paralelamente, sectores de la derecha rechazan investigar los antecedentes sobre eventuales operaciones de manipulación digital.

Montalva sostuvo que espera que la investigación pueda incluso desacreditar los antecedentes que han surgido, pero que sería irresponsable no utilizar las facultades fiscalizadoras de la Cámara para establecer “qué rol tenía, qué alcance tuvo, cuál fue la huella de Cerimedo” y si las instituciones chilenas están preparadas para detectar, enfrentar y prevenir este tipo de operaciones.

Su llamado final apuntó particularmente a la derecha que definió como “institucional, democrática, liberal”, a la que emplazó a incorporarse a la investigación.

Para el diputado PPD, la decisión de no respaldar la comisión podría terminar teniendo un costo político: “El día de mañana, el no haber apoyado esta forma de investigar estos antecedentes, le va a ser un antecedente que va a envejecer mal”.