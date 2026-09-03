Fiscalía abre investigación penal por caso Cerimedo: buscará intervención en elecciones chilenas

El denominado caso Cerimedo dio un nuevo paso en Chile y pasó formalmente al terreno penal. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió abrir una investigación para determinar si existen delitos detrás de las actividades atribuidas al marketer político argentino Fernando Cerimedo y su intervención mediante redes digitales coordinadas en procesos electorales realizados en el país.

La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada este jueves por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien estimó que los antecedentes reunidos ameritan iniciar una indagatoria penal.

La investigación quedó radicada en la Fiscalía Local Santiago Centro y será encabezada por la fiscal Macarena Cañas, quien anteriormente se desempeñó como fiscal de alta complejidad y ahora deberá dirigir las primeras diligencias destinadas a establecer qué ocurrió y si los hechos denunciados tienen relevancia penal.

La apertura de la causa se produce luego de varios días de análisis al interior del Ministerio Público. Hasta el fin de semana pasado, la Fiscalía Nacional todavía evaluaba si los antecedentes justificaban iniciar una investigación.

En una primera etapa, el estudio fue encargado a asesores de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (Ulddeco). Este lunes, el análisis fue derivado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y finalmente desembocó en la resolución adoptada por Jacir.

La presión para esclarecer las actividades de Cerimedo en Chile aumentó después de su detención en Bolivia, donde fue acusado de ser el autor intelectual de un ataque a tiros que estuvo cerca de provocar la muerte de su expareja.

A ello se sumó el hallazgo por parte de la policía boliviana de las denominadas “mini granjas de bots” en inmuebles vinculados al imputado. Cerimedo, además, realizó más de un viaje a Chile coincidiendo con jornadas electorales.

Uno de los antecedentes que llevó el asunto hasta el Ministerio Público fue la denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana, quien solicitó investigar las actividades desarrolladas por Cerimedo en Chile, determinar si alguna de ellas puede constituir delito y establecer eventuales responsabilidades.

La presentación del parlamentario puso el foco en la posible existencia de una red de cuentas coordinadas destinada a intervenir en el debate político chileno.

Entre los antecedentes incorporados se encuentra la participación de Numen durante el plebiscito constitucional de 2020 y la posterior creación en Chile de Numen SpA, sociedad vinculada al entorno de Cerimedo.

Según la denuncia, la filial chilena fue constituida legalmente por el abogado Enrique García, quien aparece en fotografías junto al estratega argentino y Franco Parisi en Argentina. García posteriormente integró, con respaldo del Partido de la Gente, el Comité Técnico de Admisibilidad durante el segundo proceso constituyente.

El escrito de Santana incorporó también antecedentes sobre cuentas de X que presuntamente habrían actuado coordinadamente para atacar a figuras políticas chilenas.

Entre ellas se encuentra Evelyn Matthei, quien durante la última elección presidencial compitió con José Antonio Kast, actual Presidente de la República.

Una de las cuentas mencionadas es Neuroc. De acuerdo con los antecedentes periodísticos recogidos en la denuncia, detrás del perfil estaría una persona que habría reconocido mantener contacto con quien estaba encargado de las redes sociales de la candidatura presidencial de Kast.

El propio Santana dejó establecido en su presentación que corresponde al Ministerio Público verificar la autenticidad, alcance y eventual relevancia penal de esos antecedentes.

Precisamente allí aparece uno de los principales obstáculos que enfrentará la investigación. Si las diligencias acreditan que existió una operación masiva y coordinada de bots destinada a intervenir en procesos electorales, la Fiscalía deberá determinar si esa conducta configura actualmente algún delito y bajo qué figura jurídica podría perseguirse.

La indagatoria pondrá atención tanto en los procesos constituyentes desarrollados desde 2020 como en la última elección presidencial, que terminó con Kast llegando a La Moneda.

La dificultad para determinar las eventuales figuras penales aplicables fue precisamente uno de los elementos que retrasaron la decisión de abrir una causa.