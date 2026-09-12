RAM continúa fortaleciendo su presencia en el mercado chileno con la incorporación de las nuevas RAM Rampage Rebel y RAM 1500 Backcountry, dos versiones que amplían la propuesta de la marca para quienes buscan camionetas con capacidades todoterreno, tecnología avanzada y altos niveles de confort.

Aunque pertenecen a segmentos distintos, ambas pickups comparten una filosofía orientada a la aventura, ofreciendo soluciones para usuarios que buscan explorar más allá del asfalto sin renunciar a la conectividad, seguridad y desempeño.

“Rampage Rebel y RAM 1500 Backcountry representan dos maneras de entender la aventura dentro de nuestra gama. Son propuestas diferentes en tamaño, configuración y equipamiento, pero ambas tienen en común la capacidad de salir del camino y disfrutar de nuevas experiencias, combinando las capacidades que caracterizan a RAM con un alto nivel de tecnología y confort”, comentó Tomislav Pavlov, Brand Manager de RAM Chile.

RAM Rampage Rebel: diseño robusto y mayor capacidad off-road

La nueva RAM Rampage Rebel llega al mercado chileno con una propuesta enfocada en la conducción fuera de ruta, incorporando una suspensión elevada, llantas de 17 pulgadas y neumáticos Scorpion All Terrain 235/65 R17 que mejoran su desempeño en terrenos complejos.

Su imagen se distingue por una parrilla exclusiva, nuevos parachoques y molduras laterales con pintura especial, elementos que refuerzan su carácter aventurero. A esto se suma equipamiento pensado para el uso outdoor, como lona marítima de serie, neblineros LED con función cornering y sistema de tracción 4x4 Low.

En materia de seguridad y confort, la pickup incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS Nivel 2), además de asientos delanteros eléctricos. En la versión MY2027, el asiento del conductor añade doble memoria de posición, mejorando la experiencia de uso.

El interior mantiene una ambientación oscura con terminaciones en cuero negro en asientos y paneles de puertas, reforzando la identidad exclusiva de esta versión.

Bajo el capó, la Rampage Rebel equipa un motor 2.2 turbodiésel de 200 HP y 450 Nm de torque, que entrega un 20% más de potencia y un 10% menos de consumo respecto de la generación anterior.

RAM 1500 Backcountry: una pickup full-size preparada para cualquier terreno

La nueva RAM 1500 Backcountry traslada el espíritu aventurero de la marca al segmento de las pickups full-size. Inspirada en las capacidades todoterreno de la reconocida RAM Rebel, esta versión apuesta por una configuración orientada al desempeño off-road y la funcionalidad.

Entre sus principales características destacan una suspensión especialmente calibrada para uso fuera de ruta, un despeje al suelo de 274 mm y placas de protección para componentes clave como el tanque de combustible, la caja de transferencia, la suspensión delantera y el sistema de dirección.

El equipamiento incluye un tablero digital de 12 pulgadas, llantas de 18 pulgadas con neumáticos Falken All Terrain, suspensión elevada en una pulgada y detalles exteriores con pintura lower tone que enfatizan su apariencia robusta. También incorpora ganchos de remolque delanteros y traseros para enfrentar situaciones de mayor exigencia.

Su desempeño está respaldado por el nuevo motor Hurricane 3.0 litros Twin Turbo de seis cilindros en línea, capaz de desarrollar 420 HP y 635 Nm de torque, posicionándose como una de las alternativas más potentes dentro del segmento de pickups en Chile.

RAM busca consolidarse como referente del mercado de pickups

Con la llegada de la Rampage Rebel y la 1500 Backcountry, RAM completa un año marcado por importantes novedades en el mercado nacional. La estrategia de la marca apunta a consolidar una de las gamas más amplias del segmento, con una oferta que para el período 2026-2027 contempla cuatro versiones de Rampage y seis variantes de RAM 1500.

La incorporación de estos modelos refuerza la apuesta de RAM por combinar capacidades todoterreno, tecnología, seguridad y confort, respondiendo a la creciente demanda por pickups versátiles tanto para el trabajo como para la aventura.