Cerimedo: bots, desinformación y poder en América Latina

“Mercenario digital” es una definición que se repite cuando se habla de Fernando Cerimedo. El consultor político argentino hizo de las redes sociales su principal campo de operaciones y llevó sus estrategias mucho más allá de su país. Su nombre aparece ligado a campañas y actores políticos en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, además de Argentina.

Su detención en Bolivia, el pasado 18 de agosto, acusado de haber contratado a sicarios para matar a su expareja embarazada, hizo estallar un escándalo que sacó a la luz el alcance de sus operaciones en América Latina: vínculos políticos, campañas de desinformación, granjas de trolls y cuentas falsas.

Cerimedo es “un experto en estrategias de desinformación, de manipulación en redes sociales, de armar bots y de entrenar a personas para que hagan sus trolls”, a DW dice Soledad Vallejos, autora de Los dueños de la libertad, un libro sobre las redes de las nuevas derechas en América Latina. Esas estrategias, explica, permiten instalar y amplificar contenidos en las redes hasta llevarlos a los medios de comunicación y, finalmente, a la conversación política.

“Lo que ocurrió en Bolivia visibilizó buena parte de lo que Cerimedo venía haciendo en toda Latinoamérica”, indica a DW el periodista Mauro Federico, que investiga desde hace años sus actividades y conexiones. El patrón, señala, se repite con variaciones locales en distintos países: una fuerte presencia digital, campañas negativas apoyadas en cuentas automatizadas y, tras una victoria electoral, el acercamiento al círculo de poder, muchas veces sin un cargo formal que implique rendición de cuentas. Un accionar, afirma, “atravesado por la impunidad con la que se movía”.

Una estrategia que cruza fronteras

En Brasil, donde trabajó para Jair Bolsonaro, el polémico estratega digital fue investigado por la Policía Federal por su papel en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022. En Argentina fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. El experto consultado sostiene que su peso en el entramado digital del mileísmo era tal que, tras su reciente detención, “dejó de funcionar la granja de bots y trolls que sostenía al presidente” argentino.

En Chile, una comisión de la Cámara de Diputados investiga posibles vínculos de Cerimedo con el entorno del presidente José Antonio Kast y el uso de bots en campañas políticas, lo que también hace la justicia penal. Kast admite conocer al consultor argentino, pero niega que haya trabajado para él.

En Honduras, Cerimedo llevó sus estrategias de comunicación digital a la campaña presidencial de Nasry Asfura en 2025. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a La Derecha Diario, medio cofundado por Cerimedo, de utilizar bots y cuentas pagadas para difundir información falsa e influir en la opinión pública. Y en Bolivia colaboró en la campaña de Rodrigo Paz y, según reconoció el propio mandatario, continuó cooperando al comienzo de su Gobierno.

Las conexiones, sin embargo, no terminan en América Latina. Vallejos recuerda que Cerimedo registró en 2021 el dominio de CPAC Argentina, la versión local de la Conferencia de Acción Política Conservadora surgida en Estados Unidos y vinculada al trumpismo. Federico lo sitúa dentro de “una red que tiene como origen las actividades de grupos que en Estados Unidos trabajaron con Trump” y que luego se extendió por la región, con componentes financieros, logísticos y políticos.

El problema de la opacidad

Al analizar este tipo de redes, el abogado boliviano Ramiro Orias, director del Programa sobre Corrupción y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), pone el foco en la opacidad. En diálogo con este medio, plantea que la cooperación política internacional es legítima, pero que la falta de transparencia dificulta saber “quién financia, quién decide, quién ejecuta” estas operaciones y si persiguen objetivos ilegítimos.

El alcance regional de estas redes contrasta, además, con la capacidad de respuesta de las instituciones. “Existe una asimetría evidente: las redes políticas y digitales pueden actuar regionalmente en tiempo real, mientras que las instituciones siguen funcionando fundamentalmente dentro de jurisdicciones nacionales”, advierte Orias. “Nuestras democracias todavía están regulando la política del siglo XXI con herramientas diseñadas para la política del siglo XX”, resume.

En ese escenario, Cerimedo es, en definitiva, una “pieza operativa” de un entramado mucho mayor, en palabras de Federico. “Es fácilmente reemplazable”, considera, en el mismo sentido, Vallejos, que lo define más como un punto de cruce de intereses, trayectorias y fondos que como el cerebro de estas redes.

La detención de este rey caído de la desinformación probablemente apenas haya revelado la dimensión de lo que operaba detrás.