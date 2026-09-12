“Salame”: la respuesta argentina al diputado Olivares (PDG) por su frase sobre Malvinas

Javier Olivares quería hablar del Estrecho de Magallanes. Terminó hablando de las Malvinas. Y, de paso, lo trataron de “salame” al otro lado de la cordillera.

Durante una discusión parlamentaria, el diputado del PDG pidió oficiar al canciller Francisco Pérez Mackenna para exigir una defensa clara de la soberanía chilena sobre el Estrecho. Hasta ahí, todo dentro del libreto.

El problema vino con el ejemplo: “Así como las Falklands son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

La frase cruzó rápido la cordillera y en el programa argentino “Infobae al regreso” no hubo demasiada diplomacia.

“Che, tarado, sos chileno, ¿qué sos? ¿En qué momento decís Falklands, salame?”, disparó el conductor Gonzalo Aziz.

Su compañera Malena de los Ríos tuvo que ordenar el mapa diplomático: Argentina reconoce que el Estrecho es chileno y Chile, oficialmente, respalda el reclamo argentino sobre las Malvinas.

Así, en su intento por ponerle presión a Cancillería, Olivares terminó contradiciendo la propia posición de Cancillería.