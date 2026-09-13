Triumph estrena en Chile las Tiger 900 Alpine y Desert Edition junto a la nueva Trident 800

Triumph Motorcycles Chile presentó tres importantes novedades que anticipan la renovación de su gama para 2027. Se trata de las nuevas Tiger 900 Alpine Edition y Tiger 900 Desert Edition, dos versiones especiales desarrolladas sobre la reconocida plataforma Adventure de la marca, además de la llegada al país de la inédita Trident 800, una motocicleta naked de media cilindrada que amplía la familia Roadster.

Inspiradas en dos de los escenarios más emblemáticos para la aventura sobre dos ruedas —las cumbres alpinas y los paisajes desérticos—, las nuevas Tiger 900 destacan por incorporar un mayor nivel de equipamiento de serie, gráficos exclusivos y una atractiva relación entre precio y prestaciones.

“Nuestra marca, el mayor fabricante británico de motocicletas, vive una temporada especialmente dinámica, con cerca de una treintena de lanzamientos y actualizaciones en distintos segmentos. Desde las nuevas motos de 400 cc hasta modelos de edición limitada y nuestras gamas de enduro, motocross y aventura, estamos atravesando uno de los momentos más relevantes de nuestros casi 125 años de historia”, señaló Óscar Paredes, gerente de Triumph Motorcycles Chile.

Dos interpretaciones de la aventura

Según explicó el ejecutivo, las nuevas Tiger 900 “rinden homenaje a las aventuras más épicas de la familia Tiger, ya sea entre montañas nevadas o atravesando extensos desiertos”, combinando diseño, tecnología y equipamiento premium de serie.

La Tiger 900 Alpine Edition toma como base la GT Pro, privilegiando el desempeño en carretera. Su estética combina los tonos Snowdonia White y Sapphire Black, complementados por detalles en Aegean Blue que evocan los paisajes alpinos.

Por su parte, la Tiger 900 Desert Edition deriva de la Rally Pro y está orientada a quienes buscan un uso más intensivo fuera del asfalto. Su esquema de colores Urban Grey y Sapphire Black incorpora detalles en Baja Orange inspirados en las grandes travesías por terrenos desérticos.

Ambas versiones marcan un hito dentro de la gama Adventure de Triumph al incorporar de serie un silenciador Akrapovič, además de protecciones específicas para motor y depósito.

Bajo el carenado se encuentra el reconocido motor tricilíndrico T-Plane de 888 cc, capaz de entregar 108 CV a 9.500 rpm y 90 Nm de torque a 6.850 rpm. Esta configuración busca combinar la respuesta a bajas revoluciones propia de un bicilíndrico con la entrega lineal y el carácter de un tricilíndrico.

El conjunto se complementa con un basculante de aluminio fundido de doble brazo, frenos Brembo de alto desempeño y un sistema de torretas antivibración diseñado para mejorar el confort durante largos recorridos.

Las suspensiones reflejan el enfoque específico de cada modelo. La Alpine Edition incorpora una horquilla invertida Marzocchi de 45 mm con 180 mm de recorrido, mientras que la Desert Edition recurre a una Showa totalmente ajustable, también de 45 mm, pero con 240 mm de recorrido para afrontar terrenos más exigentes.

Entre el equipamiento destacan el sistema Triumph Shift Assist, una pantalla TFT de siete pulgadas, conectividad MyTriumph y hasta seis modos de conducción, incluyendo Off-Road Pro. A ello se suma una amplia oferta de accesorios originales, que supera las 50 referencias y contempla distintas soluciones de equipaje para viajes de larga distancia.

Trident 800: más potencia para la familia Roadster

La tercera novedad es la llegada de la nueva Trident 800, modelo que se posiciona entre la Trident 660 y la Street Triple 765 RS, incorporando un motor tricilíndrico completamente nuevo de 798 cc.

El propulsor desarrolla 115 CV a 10.750 rpm y un par máximo de 84 Nm a 8.500 rpm, cifras que prometen una respuesta inmediata en cualquier régimen de funcionamiento. Para ello incorpora componentes específicos, entre ellos cigüeñal forjado, árbol de levas dedicado, eje de equilibrado optimizado, bielas forjadas y pistones de alta compresión.

“Hereda la fórmula ganadora de las populares Trident 660 y Street Triple 765 RS, combinando prestaciones, carácter y facilidad de conducción. Su nuevo motor tricilíndrico trabaja en conjunto con un chasis ligero y suspensiones Showa ajustables para ofrecer una experiencia emocionante y segura”, destacó Paredes.

La Trident 800 incorpora de serie una completa dotación tecnológica que incluye ABS y control de tracción optimizados para curvas, quickshifter bidireccional Triumph Shift Assist, control crucero, conectividad Bluetooth MyTriumph y modos de conducción Road, Sport y Rain.

Con un peso en orden de marcha de 198 kilos y una altura de asiento de 810 mm, la motocicleta busca combinar accesibilidad con una conducción deportiva. Su parte ciclo contempla una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm ajustable y un monoamortiguador trasero regulable, mientras que el sistema de frenado utiliza pinzas radiales de cuatro pistones y doble disco delantero de 310 mm.

Precios en Chile

Las nuevas Tiger 900 Alpine Edition y Tiger 900 Desert Edition ya están disponibles en Chile con precios de lista de $17.990.000 y $18.890.000, respectivamente.

La inédita Trident 800, en tanto, llega al mercado nacional con un valor de $12.990.000.

Los tres modelos cuentan con garantía de fábrica de dos años sin límite de kilometraje. Además, Triumph destaca intervalos de mantenimiento de 10.000 kilómetros o un año para las Tiger 900, mientras que la Trident 800 extiende ese plazo hasta los 16.000 kilómetros.

Quienes opten por financiamiento a través de Forum podrán acceder además a un bono de descuento de $300.000 en cualquiera de los nuevos modelos.