Otro joven se suma a los altos pagos en las contrataciones del Gobierno

Ya son cuatro casos de estudiantes o recién egresados contratados en el Gobierno con altas remuneraciones o cargos. Ahora, Emilio Court Bengolea, estudiante de derecho que trabajó en la Oficina del Presidente Electo, se suma al grupo.

Emilio Court Bengolea , estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile e integrante de la ex Oficina del Presidente Electo, registró cuatro pagos durante 2026 por funciones vinculadas al entorno presidencial y a labores de avanzada.

, estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile e integrante de la ex Oficina del Presidente Electo, registró cuatro pagos durante 2026 por funciones vinculadas al entorno presidencial y a labores de avanzada. Sus remuneraciones fueron de $1,7 millones brutos en febrero , $333 mil en marzo, $3,7 millones brutos en junio —incluidos $713 mil en viáticos— y $1,3 millones en julio, con $160 mil en viáticos.

, $333 mil en marzo, $3,7 millones brutos en junio —incluidos $713 mil en viáticos— y $1,3 millones en julio, con $160 mil en viáticos. La Moneda explicó que el pago de junio acumuló remuneraciones pendientes de marzo , abril y mayo, por lo que ese monto no correspondería únicamente a un mes de trabajo.

, abril y mayo, por lo que ese monto no correspondería únicamente a un mes de trabajo. El caso de Court se suma a otras contrataciones cuestionadas por la edad, experiencia o nivel de remuneración de sus beneficiarios, entre ellas las de Cristóbal Soto, Trinidad Zegers y Sofía Shea, todos jóvenes profesionales, estudiantes o recién egresados.

experiencia o nivel de remuneración de sus beneficiarios, entre ellas las de Cristóbal Soto, Trinidad Zegers y Sofía Shea, todos jóvenes profesionales, estudiantes o recién egresados. La controversia ocurre después del caso de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo contratado por $1,9 millones. Frente a ese episodio, el subsecretario Max Pavez defendió su desempeño profesional y confirmó que su remuneración será ajustada. Este es un resumen de las cuestionadas contrataciones de jóvenes en el Gobierno. Lee aquí la nota completa.