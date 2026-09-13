Rau entierra su desmarque de Quiroz y abraza la meta del 6,5% de desempleo

Tomás Rau buscó cerrar este domingo el flanco que él mismo abrió dentro del Gobierno. Después de atribuir a Hacienda la meta de llevar el desempleo a 6,5% y recalcar que personalmente había sido “bastante más cauto”, el ministro del Trabajo volvió a alinearse con Jorge Quiroz: “El 6,5 es la meta del Gobierno, somos un equipo y estamos trabajando para eso”.

La frase, pronunciada en el programa “Estado Nacional” de TVN, consolida la corrección que Rau ya había hecho durante la semana, luego de que su desmarque generara ruido en el oficialismo. Primero sostuvo que la cifra “la impuso el ministro de Hacienda”; después aclaró que se trataba de una meta de todo el Ejecutivo. Este domingo terminó de abrazarla, aunque reconoció que no será sencilla.

“Está bien ponerse metas exigentes, porque una meta que no es exigente no es meta”, sostuvo.

El problema para La Moneda sigue estando en las cifras. La desocupación llegó a 9,5%, su nivel más alto en cinco años, y el propio Rau reconoció que el escenario económico que encontró el Gobierno fue peor de lo esperado.

“Esa situación compleja cuando asumimos nos sorprendió”, afirmó, apuntando a la debilidad de la actividad, el conflicto en Medio Oriente y los temporales de julio. Según el ministro, seis de las siete últimas mediciones del Imacec han mostrado números negativos.

Por ahora, la primera estación es bastante menos ambiciosa que el 6,5% prometido para el final del mandato. El Gobierno busca generar al menos 50 mil empleos mediante medidas como el subsidio de activación laboral y acelerar proyectos de vivienda y obras públicas. Rau destacó además un programa de inversión en infraestructura por US$15 mil millones durante la administración de José Antonio Kast.

“Tenemos que volver a crecer, tenemos que volver a invertir. La inversión es la que genera el empleo”, resumió.

Sala Cuna: diciembre o enero

Rau también puso fecha a otro de los proyectos emblemáticos de su cartera: Sala Cuna Universal. El ministro aseguró que espera que la iniciativa pueda transformarse en ley en diciembre o, “a más tardar”, en enero.

El cronograma, sin embargo, todavía tropieza con su principal obstáculo. Esta semana fue rechazada la fórmula de financiamiento del Fondo de Sala Cuna, que contempla un aporte de 0,35% de cargo del empleador, compensado con una rebaja equivalente en la cotización destinada al Seguro de Cesantía.

Rau admitió que el financiamiento sigue siendo “un nudo”, aunque defendió el mecanismo y recalcó que no se utilizarán los fondos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, sino que se modificará el flujo de las cotizaciones.

“El fondo es sostenible”, aseguró.

El Ejecutivo insistirá con esa fórmula durante la tramitación, que todavía debe pasar por las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

Mientras tanto, Rau defendió la agenda laboral de La Moneda —Sala Cuna, flexibilidad en las 40 horas, adaptabilidad, estatuto del turismo y contratos por hora— como parte de la respuesta al deterioro del mercado laboral.

Pero la dificultad política sigue siendo la misma: después de una semana en que Trabajo y Hacienda exhibieron públicamente distintas dosis de entusiasmo frente al 6,5%, el Gobierno logró recomponer el discurso. Lo que todavía no logra recomponer es el 9,5% de desempleo desde el cual pretende llegar hasta allá.