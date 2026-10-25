El futuro del automóvil también se basa en la renovación de modelos clásicos

La industria automotriz atraviesa una de las mayores transformaciones de su historia: motores eléctricos, plataformas compartidas, grandes pantallas, conducción asistida y vehículos definidos cada vez más por software.

Sin embargo, en medio de ese salto tecnológico, varias de las principales novedades del Salón del Automóvil de París 2026 miraron precisamente hacia el pasado.

Peugeot recuperó el recuerdo del 205 T16. Citroën reconstruyó la filosofía del 2CV. Alfa Romeo llevó nuevamente al escenario al Spider Duetto y reinterpretó su tradición deportiva. Fiat volvió sobre la capacidad de aprovechar el espacio que hizo famosos a modelos como el Multipla.

No se trata solamente de nostalgia. A medida que distintos fabricantes comienzan a utilizar arquitecturas eléctricas similares, pantallas semejantes, sistemas de asistencia comparables y componentes desarrollados por los mismos proveedores, la identidad vuelve a convertirse en un elemento central.

La pregunta ya no es solamente qué tecnología tiene un automóvil, sino por qué alguien debería elegir ese Peugeot, Citroën, Alfa Romeo o Fiat y no otro vehículo con prestaciones equivalentes.

Y para responderla, las marcas están recurriendo a su historia.

Peugeot convierte una leyenda del rally en un deportivo eléctrico

Probablemente el ejemplo más espectacular de París fue el Peugeot E-T16 Concept, un prototipo eléctrico que homenajea al 205 T16, leyenda del Grupo B de rally y ganador de dos títulos mundiales consecutivos en 1985 y 1986.

Cuatro décadas después, Peugeot reinterpreta ese legado con un modelo de 816 CV, el más potente de su historia, capaz de acelerar de 0 a 300 km/h en 16 segundos, según la marca. Sus proporciones compactas y carrocería musculosa evocan al original, pero anticipan el lenguaje de diseño «Futuro Felino».

Más que un ejercicio de estilo, el E-T16 Concept adelanta elementos de la próxima generación del E-208, desde soluciones de diseño hasta tecnologías que podrían llegar a modelos de producción. Desarrollado junto a Peugeot Sport, incorpora sistemas como Hypersquare y dirección electrónica Steer-by-Wire, que proponen una nueva interacción entre conductor y vehículo.

El prototipo fue reconocido como Mejor Concept Car del Salón del Automóvil de París 2026. Su mensaje es claro: Peugeot recurre a su historia deportiva para demostrar que la electrificación también puede ofrecer emoción y altas prestaciones.

El diálogo entre generaciones apareció de manera especialmente explícita en el stand de Peugeot. La marca colocó al nuevo E-208 GTi junto al histórico 205 GTi y al Peugeot 9X8 que compite en el Campeonato Mundial de Resistencia. Tres automóviles de épocas completamente diferentes, unidos por una misma idea de deportividad.

Citroën recupera el 2CV, pero no solamente su forma

Citroën adoptó un enfoque distinto con el 2CV Concept, que recupera la filosofía del modelo original: un automóvil sencillo, económico, práctico y capaz de llegar donde otros no podían.

Con apenas 3,76 metros de largo, el prototipo traslada esa lógica a la movilidad eléctrica. Su relevancia va más allá del diseño: Citroën confirmó que anticipa un vehículo previsto para 2028, con producción europea y un precio inicial objetivo cercano a 15.000 euros.

Mientras buena parte de la industria apuesta por más potencia y tecnología, la marca francesa plantea una pregunta esencial: ¿es posible volver a fabricar un automóvil eléctrico realmente accesible?

La conexión con el 2CV original es tanto conceptual como estética, con una silueta redondeada, pasos de rueda marcados y un interior reinterpretado con soluciones contemporáneas. Citroën también presentó el 2CV Fourgonnette Concept, inspirado en la histórica versión comercial, para demostrar que un modelo concebido hace más de siete décadas todavía puede ofrecer ideas para la movilidad actual.

Alfa Romeo: más que un legado

Alfa Romeo llevó a París un Spider Duetto de 1966, procedente de su museo de Arese, para conmemorar los 60 años de este roadster diseñado por Pininfarina y convertido en uno de los grandes símbolos del diseño italiano.

Su presencia acompañó al Cuorerosso, concept car que anticipa el lenguaje de diseño de futuros modelos de la marca. Con una carrocería coupé 2+2 de unos 4,7 metros, combina proporciones clásicas y líneas contemporáneas. Su propuesta no está ligada a una única motorización: Alfa Romeo contempla alternativas eléctricas, híbridas enchufables, mild hybrid y full hybrid, con una premisa común: preservar la identidad deportiva y la emoción al volante, por encima de la tecnología.

El Alfa Romeo 33 Stradale, reinterpretación moderna del modelo de fines de los años sesenta, representó la dimensión más exclusiva de la marca. Producido en una serie muy limitada, llegó a París con una decoración especial inspirada en tejidos damasco italianos y franceses, motivos florales y referencias renacentistas, junto al emblemático Quadrifoglio.

Más que anticipar un modelo de producción masiva, el 33 Stradale demuestra cómo Alfa Romeo convierte su legado en piezas donde diseño, artesanía y exclusividad tienen tanto peso como las prestaciones.

Fiat vuelve a la idea del Multiplay

No todas las reinterpretaciones históricas de París fueron deportivas. Fiat apostó por la versatilidad con el Multiplay Concept, un vehículo de 4,45 metros que combina rasgos de monovolumen, SUV y pick-up.

Su principal innovación es la arquitectura Metamorfosi, que permite transformar la zona trasera para pasar de una configuración familiar de seis plazas más espacio adicional a una pick-up de cuatro asientos con caja abierta. La propuesta retoma la filosofía del 600 Multipla de 1956 y del Multipla de 1998: maximizar el espacio interior sin aumentar excesivamente las dimensiones exteriores.

El concepto incorpora soluciones multifuncionales, como un asiento adaptable para niños, mascotas o almacenamiento, una zona lounge para cuando el vehículo está estacionado y un alerón trasero convertible en portabicicletas.

Fiat aclara que no anticipa un modelo de producción específico, sino que funciona como un laboratorio de ideas para explorar nuevas formas de aprovechar el espacio y la versatilidad en futuros vehículos.

Opel se resiste a abandonar la station wagon

Otro ejercicio de reinterpretación histórica fue el Opel STX Concept, con el que la marca alemana imagina cómo podría ser la station wagon del futuro, en una industria dominada por los SUV.

Opel retoma su tradición en carrocerías familiares, que se remonta a la década de 1950, para explorar una evolución del lenguaje de diseño Vizor, nuevas soluciones aerodinámicas y una reinterpretación del Sports Tourer.

La propuesta también responde a una necesidad técnica: en la era eléctrica, una carrocería más baja y aerodinámica puede reducir la resistencia al aire, mejorar la eficiencia y aumentar la autonomía sin recurrir a baterías más grandes. Así, el STX demuestra que recuperar un formato tradicional puede tener sentido más allá de la nostalgia.

¿Por qué tantos autos del pasado aparecen ahora?

La concentración de referencias históricas en París no parece casual. La electrificación está modificando las diferencias mecánicas que durante décadas distinguieron a las marcas. Con motores eléctricos, baterías, procesadores y sistemas digitales cada vez más compartidos, el riesgo es que los automóviles se vuelvan tecnológicamente avanzados, pero menos reconocibles.

En ese escenario, el patrimonio adquiere valor estratégico. Peugeot puede recurrir al legado del 205 T16; Citroën, al 2CV; Alfa Romeo, al Duetto, y Fiat, a su tradición de aprovechar al máximo el espacio. Son historias que ninguna marca puede construir de un día para otro y que se convierten en herramientas para diferenciarse.

Eso no significa que todos los prototipos vayan a llegar a producción tal como fueron presentados. Los concept carspermiten experimentar con diseños, tecnologías y soluciones que, en algunos casos, reaparecen años después en modelos convencionales. El Citroën 2CV Concept es una excepción parcial: la marca ya anticipó un modelo de producción previsto para 2028.

La conclusión que deja París 2026 es que la innovación no depende únicamente de desarrollar mejores baterías, software o sistemas de conducción. También exige construir automóviles con personalidad propia.

Mientras Peugeot busca trasladar el espíritu del 205 T16 a la era eléctrica, Citroën reivindica la sencillez del 2CV, Alfa Romeo defiende la emoción al volante y Fiat explora nuevas formas de aprovechar el espacio.

En una industria concentrada en diseñar el automóvil del futuro, París dejó una paradoja: para imaginar lo que viene, muchas marcas decidieron primero recordar quiénes eran.