Periodista Erick Tedesco: “Lula habló más fuerte sobre los planes sociales y es imbatible”

El periodista brasileño Erick Tedesco, colaborador de medios como O Globo, Seu Dinheiro y Gazeta, analizó en Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler las razones detrás de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos en la segunda vuelta presidencial de Brasil, frente al 48,21% alcanzado por Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

A juicio del comunicador, el resultado responde principalmente a la capacidad del actual mandatario para movilizar al electorado mediante sus propuestas sociales, aunque también refleja un rechazo al regreso del bolsonarismo y a la influencia de la agenda del presidente estadounidense Donald Trump en Sudamérica.

Consultado sobre si el triunfo debía interpretarse como un respaldo a Lula o como un voto contrario a Bolsonaro, Tedesco sostuvo que ambos factores estuvieron presentes, pero otorgó mayor importancia al liderazgo del mandatario y a sus compromisos programáticos.

“Los dos. Yo creo que más en Lula, porque se fue a acreditar en su fuerza, en su personaje histórico, entender que Lula es capaz, y su equipo, claro, de avanzar con Brasil”, afirmó.

En esa línea, destacó que la estrategia del oficialismo se concentró en reforzar las políticas sociales y las propuestas dirigidas a los sectores de menores ingresos.

“Primero, Lula habló más fuerte sobre planes sociales, y cuando Lula habla de planes sociales, es imbatible”, señaló.

Según el periodista, este énfasis fue uno de los factores fundamentales para explicar la victoria del mandatario en una elección que se resolvió por un estrecho margen.

Tedesco también mencionó la discusión legislativa sobre la reducción de la jornada laboral y el sistema conocido como escala 6x1, que contempla seis días de trabajo por uno de descanso.

“Hasta una semana se votó en Congreso para la reducción de la jornada de trabajo, la escala 6x1. Entonces, esto fue fundamental, fue un punto importante de partida”, comentó.

A su juicio, la combinación de propuestas laborales y sociales permitió a Lula fortalecer su vínculo con sectores del electorado que han respaldado históricamente al Partido de los Trabajadores (PT).

El comunicador también destacó que, durante la campaña, el Presidente brasileño presentó nuevas propuestas para su siguiente mandato, particularmente en materias relacionadas con estudiantes universitarios y familias de menores ingresos.

“Lula habló mucho de qué más va a hacer en su próximo gobierno, que Lula acá reforzó mucho ayer por la noche con la victoria, que será su gran gobierno, será su gobierno maestro”, sostuvo.

En ese contexto, Tedesco planteó que el mandatario buscará convertir su cuarto período presidencial en una etapa especialmente relevante de su trayectoria política.

“Entonces, ella hace una vez más sobre planes para los estudiantes, los universitarios, la gente más humilde. Entonces, cuando Lula habla sobre eso, es imbatible”, agregó.

Aunque atribuyó un mayor peso al respaldo a las propuestas de Lula, el periodista reconoció que el rechazo al bolsonarismo también desempeñó un papel relevante en la segunda vuelta.

“Más Lula que contra el bolsonarismo, pero sí, creo que fue muy importante también puntuar que la victoria de Lula es también un voto contra el avance, contra el regreso del bolsonarismo en Brasil”, afirmó.

El análisis de Tedesco también incorporó el escenario internacional, particularmente la relación entre Flávio Bolsonaro y la agenda política de Donald Trump.

A su juicio, el resultado electoral brasileño representa además una señal contraria a la expansión de esa influencia en la región.

“Y claro, contra el avance de la agenda de Trump acá en toda Sudamérica, que estaba muy conectada con la victoria de Flavio, eventual victoria de Flavio”, señaló.

Las declaraciones se producen después de una elección marcada por la estrecha diferencia entre ambos candidatos y por los cuestionamientos del representante del Partido Liberal al resultado.

Tras conocerse su derrota, Flávio Bolsonaro anunció que solicitaría la anulación de los comicios, argumentando reparos a una decisión judicial que permitió extender el horario de votación en determinadas zonas del país. “Es imposible reconocer el resultado de las elecciones”, sostuvo el candidato derrotado.

Por su parte, Lula cuestionó duramente a su adversario después de asegurar su continuidad en la Presidencia.

“Nunca imaginé que una persona podía mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviese en él una célula de humanismo”, afirmó el mandatario.

En ese escenario, Tedesco interpretó el triunfo oficialista como una combinación entre el respaldo a la trayectoria política de Lula, la vigencia de sus propuestas sociales y el rechazo a una eventual restauración del bolsonarismo.

Para el periodista, la capacidad del mandatario de conectar con las necesidades económicas y sociales de la población fue determinante para imponerse nuevamente en las urnas, en una elección que también estuvo atravesada por la polarización política y la disputa sobre el rumbo de Brasil.