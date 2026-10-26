Kast y Quiroz van a la Enade con La Moneda contra las cuerdas y la luna de miel terminada

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¡Buenas y buen lunes para algunos! La Enade 2026 será el telón de fondo de una semana cargada de cifras económicas y con la popularidad del Gobierno por los suelos y la economía camino a su primera recesión de este siglo.

El clima interno no es el mejor. Mientras empresarios y autoridades discuten cómo recuperar el crecimiento y destrabar la inversión, los datos del INE pondrán números al estado real de la economía. El foco estará en el empleo, la industria, los servicios y la construcción, además de la decisión de tasas del Banco Central.

Las AFP al banquillo del Senado. La crisis del fondo E llega al Congreso y esa crisis también dominará las conversaciones en los pasillos de la Enade. En una señal de que a las AFP se les está acabando el respaldo político, oficialismo y oposición acordaron por unanimidad una sesión especial para este martes, a fin de exigir explicaciones por las pérdidas del fondo supuestamente más conservador del sistema.

Lo llamativo: esta vez no hay trincheras políticas. Todos quieren respuestas. Y la industria tendrá que explicar cómo el fondo que debía proteger los ahorros terminó convertido en protagonista de la crisis.

Los inversores también tendrán un ojo puesto en Estados Unidos. A una semana de las elecciones de mitad de mandato, la Reserva Federal (banco central) se reúne este martes y el miércoles con el mercado aún apostando a que antes de fin de año se vendría una nueva alza de tasas. Y es eso lo que tiene al peso chileno bajo presión y al Consejo del Banco Central hasta cierto punto con las manos atadas a la hora de poder recortar la tasa local para dar un impulso a la economía. El mercado apuesta a que mantendrá las tasas, aunque anticipa nuevas alzas en diciembre y durante 2027.

El dilema de la Fed. Los que saben afirman que la inflación estadounidense está siendo alimentada por factores que las tasas difícilmente pueden controlar: energía, cuellos de botella y el boom de la inteligencia artificial. Subirlas podría terminar golpeando al mercado inmobiliario y al crédito automotor sin resolver el problema de fondo.

También habrá que poner atención a lo que pasa en Europa, donde el Banco Central Europeo también mantendría las tasas, con la mirada puesta en las tensiones de la deuda francesa y la debilidad económica de la eurozona y el Reino Unido.

Más cerca de casa, los inversionistas estarán atentos a la reacción ante los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil.

En Wall Street miran los balances. Se viene una nueva tanda de resultados corporativos, con nombres como Meta, Google, Amazon, Tesla, GE, AT&T y United Airlines. La clave será ver cuánto pesan los mayores costos financieros, la desaceleración económica y las enormes inversiones en inteligencia artificial sobre las utilidades empresariales.

También en esta edición de El Semanal: cuando José Antonio Guzmán sale a criticar a las AFP, es porque algo se rompió. No hablamos de cualquier personaje: expresidente de Habitat, histórico de la Cámara Chilena de la Construcción y uno de los grandes defensores del modelo previsional (lo hizo en el DF).

Que ahora cuestione la imprudencia de las inversiones, la falta de control de los directorios y hasta plantee compensaciones por las pérdidas del fondo E, es una señal potente. A las AFP les están empezando a soltar la mano desde su propio mundo. Y lo más incómodo para la industria es que Guzmán no cuestiona el sistema: cuestiona a quienes lo administran.

Además, Kast y Quiroz van a su primera Enade con popularidad por los suelos, economía camino a recesión y un escándalo político que podría forzar un cambio de gabinete; el escándalo de fondo E golpea confianzas y se toma la agenda en el Congreso; y la banca se anota un gol por la ventana: Quiroz abre la puerta a créditos más caros.

Y, finalmente, lo que se habló y comentó en los bancos, corredoras y asados este fin de semana: el editorial de El Mercurio en el que advierte a La Moneda acerca de cuidar la institucionalidad económica y financiera. El mensaje fue clarísimo y duro: con el Banco Central no se juega.

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KAST A LA ENADE CON LA MONEDA CONTRA LAS CUERDAS

Enade 2026: tiempo de invertir, pero la economía y el Gobierno no acompañan. El miércoles 28 de octubre, el empresariado se reunirá en una nueva Enade bajo un lema que suena más a expresión de deseos que a descripción de la realidad: Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir.

Kast y Quiroz ante los empresarios: se acabó la luna de miel. El evento de este año tendrá un telón de fondo bastante más incómodo de lo que el empresariado y La Moneda anticipaban hace apenas unos meses. En su octavo mes, el Gobierno de José Antonio Kast llega con sus peores números de aprobación, un gabinete golpeado por disputas internas, crecientes cuestionamientos a su manejo político y una economía que amenaza con entrar en recesión.

Las encuestas Criteria y Cadem muestran un respaldo presidencial que ronda apenas el 30%, mientras el pesimismo sobre el futuro del país se dispara al 68%. El caso Rabat, las tensiones entre republicanos y Chile Vamos y las dificultades para ordenar al propio equipo terminan de configurar un escenario en que el Gobierno parece haber perdido el control del relato. Y buena parte de la confianza que generó su llegada al poder. Y no hay que olvidar el golpe que significa el escándalo del fondo E.

La cita contará con el Presidente Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y buena parte de la élite empresarial. Renzo Corona, presidente de Icare, abrirá una jornada que pondrá sobre la mesa la inversión, el empleo, la inteligencia artificial y el futuro del crecimiento. Entre los participantes anunciados figuran Susana Jiménez, Sergio Urzúa, Juan Carlos Jobet y Barbarita Lara.

Corona hace hincapié en que la Enade es “el lugar” de encuentro entre el mundo empresarial, el Estado, la sociedad civil y la academia.

El problema es que J. A. Kast llega a su primera Enade como Presidente en un escenario muy distinto al que imaginaba cuando asumió. Y nadie disputa que el capital político con que llegó Kast a La Moneda se ha reducido considerablemente.

La incomodidad está en la economía. Cuando Kast asumió, el mercado anticipaba una recuperación de la inversión, mayor confianza empresarial y una aceleración del crecimiento. Ocho meses después, Chile enfrenta el riesgo de cerrar 2026 en recesión, con un mercado laboral debilitado y crecientes dudas sobre la fuerza del repunte en 2027. Todo esto, paradójicamente, en medio de precios del cobre históricamente elevados. La promesa de reactivación económica, uno de los principales activos políticos del Gobierno, enfrenta ahora una prueba bastante más exigente de lo previsto.

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MK4: LA BANCA CONSIGUE POR LA VENTANA LO QUE NO ENTRÓ POR LA PUERTA

La banca se anota un gol por la ventana: Quiroz abre la puerta a créditos más caros. La reforma al mercado de capitales (MK4) acaba de sumar un ingrediente que había quedado fuera del proyecto original: subir la Tasa Máxima Convencional (TMC), es decir, el interés máximo que pueden cobrar bancos y otras instituciones financieras.

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó este miércoles una indicación parlamentaria respaldada por el ministro Jorge Quiroz. Una vieja aspiración de la industria financiera que ahora encontró espacio en la discusión de la MK4. Fuentes que conocen la trastienda de la indicación afirman que Quiroz, Mario Farren (presidente de Banco Estado) y la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, llegaron al Gobierno ya con la idea de hacer estos cambios.

El objetivo declarado: incorporar al sistema a quienes hoy no tienen acceso al crédito formal. El resultado potencial: préstamos más caros para los sectores de menores ingresos.

El cambio no es menor. Se crea un tramo especial para créditos de hasta 20 UF –unos $824 mil– destinados a personas sin créditos vigentes ni extinguidos durante los 12 meses anteriores. En ese segmento, el interés máximo podrá llegar a 29 puntos porcentuales anuales por sobre la tasa de interés corriente. También se contemplan márgenes de 21 puntos para préstamos de hasta 50 UF y 14 puntos para operaciones entre 50 y 200 UF. Son márgenes sobre la tasa de referencia, no tasas finales.

Pero ojo con ese argumento. Apenas cuatro días antes de la votación, una columna publicada en El Mostrador, titulada “Tasa máxima y crimen organizado: una relación sin evidencia”, cuestionaba precisamente la tesis que vienen levantando la Asociación de Bancos y la Asociación FinTech. Su punto central: no existe evidencia que demuestre que elevar la tasa máxima permita combatir los préstamos ilegales del crimen organizado. Una cosa es perseguir el crédito gota a gota y otra muy distinta utilizarlo como argumento para permitir intereses más altos.

Quiroz salió a defender la medida con un argumento difícil de ignorar: la exclusión financiera. Según el ministro, entre 250 mil y 500 mil personas estarían fuera del sistema formal de crédito por las restricciones actuales. Su tesis es que, al no poder cobrar tasas que compensen el riesgo, los bancos dejan de prestar a los clientes más vulnerables, empujándolos hacia prestamistas informales, incluso vinculados al crimen organizado.

Pero hay una segunda lectura, bastante menos cómoda para Hacienda. Para incorporar a los excluidos, el Gobierno está dispuesto a permitir créditos considerablemente más caros. El riesgo es evidente: que la inclusión financiera termine convirtiéndose en una puerta de entrada al sobreendeudamiento. Quiroz reconoció ese peligro y aseguró que la indicación busca evitar encarecer los créditos de quienes ya tienen acceso. Pero también dejó abierta la puerta a revisar el sistema completo de tasas máximas.

La columna de El Mostrador recuerda un dato que la industria prefiere no destacar. Antes de la reforma de 2013, impulsada durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, las tasas máximas de los créditos pequeños llegaron a bordear el 59% anual. La reforma logró reducirlas considerablemente: en diciembre de 2016, la tasa máxima para préstamos de hasta 50 UF había bajado a 36,64%.

El debate tiene una dimensión social que no es menor. Buena parte de estos créditos financia necesidades básicas: alimentos, educación, medicamentos y gastos imprevistos. La columna cita datos de la CMF que muestran que, entre los deudores con ingresos inferiores a $250 mil, el 63% tiene 60 años o más. La pregunta entonces es bastante simple: ¿la solución para incorporar a los más vulnerables al sistema financiero es permitir que les cobren intereses más altos? La propuesta aprobada apunta específicamente a nuevos deudores, pero la propia discusión ya abrió la puerta a flexibilizaciones mayores.

Y hay otro antecedente incómodo: según el informe de la entonces Superintendencia de Bancos de 2017, no estaba claro que quienes dejaban la banca terminaran recurriendo al mercado informal. Algunos encontraban otras alternativas reguladas y otros evitaban sobreendeudarse.

Y aquí está la dimensión política. En septiembre, el Ejecutivo había optado por dejar fuera de la MK4 el aumento de la TMC para créditos de consumo, pese a las presiones de la industria. Ahora, mediante una indicación de cuatro parlamentarios –Priscilla Castillo, Eduardo Durán, Diego Schalper y Juan Marcelo Valenzuela–, la propuesta volvió y consiguió el respaldo de Hacienda. Lo que no entró en el proyecto original terminó entrando durante su tramitación.

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LA REFORMA DE PENSIONES YA PAGA UN NUEVO DIVIDENDO

Las dos caras de las pensiones chilenas: nota de excelencia en el mundo y dolor de cabeza en el Fondo E. Mientras las AFP enfrentan una de sus mayores controversias por las pérdidas del fondo conservador, el informe anual de Mercer revela que Chile está a un paso de ingresar al club de los mejores sistemas previsionales del mundo. La explicación tiene nombre: la reforma de pensiones y su impacto en las futuras jubilaciones.

El influyente Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026, elaborado por Mercer y CFA Institute, ubicó a Chile en el séptimo lugar entre 55 países, con 79,2 puntos sobre 100. Es el sistema mejor evaluado de América Latina y está a solo 0,8 puntos de ingresar al selecto grupo de países con clasificación A, liderado por Países Bajos, Dinamarca e Islandia. El peor de la región: Argentina.

Lo interesante es que la reforma previsional ya está pagando dividendos, al menos en la evaluación internacional. Chile subió desde 76,6 puntos en 2025 a 79,2 este año y Mercer atribuye buena parte del avance a las mayores tasas de reemplazo proyectadas como consecuencia del aumento de las cotizaciones. La conclusión es que la reforma mejora las pensiones que recibirán los trabajadores al jubilar y eso ya se refleja en los indicadores, aunque sus beneficios todavía no se materialicen plenamente.

El salto más importante está precisamente donde Chile tenía una de sus grandes deudas: la suficiencia de las pensiones. Ese indicador pasó de 71,9 a 78,5 puntos, una mejora de 6,6 puntos en apenas un año. También avanzó la nota en integridad institucional, desde 86,6 a 88,2 puntos. La reforma, tan discutida políticamente y fruto de años de negociaciones, comienza así a mostrar resultados concretos en la evaluación de uno de los rankings previsionales más reconocidos del mundo.

Pero no todo es para celebrar. El índice de sostenibilidad retrocedió desde 74,9 a 73,5 puntos. Y hay que poner las cifras en perspectiva: Mercer evalúa el diseño, los beneficios, la regulación y la viabilidad de largo plazo del sistema, no cuánto recibe hoy cada jubilado ni la rentabilidad reciente de las AFP. Es una distinción especialmente relevante en medio de las fuertes pérdidas del fondo E y los cuestionamientos a las estrategias de inversión de las administradoras.

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Un mensaje de Tenpo

Fernando Araya fue reconocido como “Emprendedor del Año” en Nueva York

El CEO y cofundador de Tenpo fue distinguido como “Entrepreneur of the Year” por la North American Chilean Chamber of Commerce, reconocimiento que recibió durante su Cena Anual de Gala en el Harvard Club de Nueva York.

El premio está dirigido a emprendedores cuya visión, innovación y liderazgo han generado un impacto significativo en sus negocios. Asimismo, distingue a quienes han sabido identificar oportunidades, construir empresas exitosas, impulsar la innovación y generar crecimiento, inspirando a las nuevas generaciones de líderes empresariales en Chile y Estados Unidos. La organización destacó especialmente el rol de Fernando en la creación y crecimiento de Tenpo, empresa que cuenta con el respaldo de Credicorp, uno de los grupos financieros más importantes de la región.

En su discurso, Fernando Araya destacó que recibía el premio en nombre de los más de 500 colaboradores de Tenpo e hizo un llamado a que más chilenos transformen su talento y capacidad de innovar en proyectos que “puedan crecer y aportar al país”. “Recibo este premio con humildad y como un estímulo para seguir aprendiendo. Todavía tenemos mucho por hacer”, afirmó.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CUÁNTO TENEMOS EN NUESTRA AFP

¿Cuánto ahorro tienen realmente los chilenos en su AFP? Es lo que busca ilustrar este gráfico de Yachay Data. Muestra el saldo por edad y se representan el promedio, la mediana y los percentiles.

La radiografía de las pensiones es bastante brutal: la mayoría tiene mucho menos ahorrado de lo que sugieren los promedios. Entre los afiliados de 56 a 60 años, el saldo promedio es de $31,5 millones, pero la mediana es apenas $15,9 millones. Es decir, la mitad tiene menos que eso. Y uno de cada cuatro tiene $2 millones o menos, a pocos años de jubilarse.

La brecha revela una enorme desigualdad en los ahorros previsionales. Los saldos más altos empujan el promedio hacia arriba y esconden la precariedad de buena parte de los afiliados. A los 51-55 años, la mediana apenas llega a $14,7 millones, pese a que muchos llevan décadas en el mercado laboral.

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LA SEMANA EN REDES: FINTECH Y HOLLYWOOD

Entre una AFP y Hollywood, Fintual también quiere ir al cine. El posteo apareció en LinkedIn y lo subió Florencia Edwards, editora del popular blog de Fintual, The Fintualist. Pasó medio piola, porque coincidió con una noticia bastante más ruidosa: Fintual confirmó que va por todo y quiere armar su propia AFP. Pero lo de Florencia merece atención.

¿Qué dijo que me pareció genial? Salió a pedir ayuda para encontrar a quien distribuya en Chile You Can See Everything, el documental que amenaza con robarle protagonismo a La Odisea en la carrera por el Oscar. Y la historia es una joyita: el irreverente comediante Nathan Fielder pasó los días previos a la entrada en prisión de Elizabeth Holmes conviviendo con ella y su familia, cámara en mano. Material para una película que promete ser bastante más surrealista que la ficción.

Un pequeño recordatorio para los que tienen mala memoria: Holmes fue la niña maravilla de Silicon Valley, fundadora de Theranos, la startup que prometía revolucionar los exámenes de sangre, levantó una fortuna y resultó ser un fraude monumental. Pasó de portada de Fortune a la cárcel. La historia inspiró la miniserie The Dropout. Hollywood no podría haber escrito un mejor guion.

Pero volvamos a Florencia, que tiene un problema bastante más terrenal: cómo conseguir que alguien exhiba la película en Chile. Y lanzó una oferta difícil de rechazar:“Por favor ayúdenme a encontrar a la persona correcta”. Su razonamiento es impecable: si consigue una función, se gana el sí de sus jefes solo por haberlo logrado. Y quienes la ayuden, obviamente, están invitados al cine. “Jaja”, remata.

Si pueden ayudar a Florencia, respondan a su posteo.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Ahora las críticas vienen desde adentro. A las AFP se les está complicando la defensa. Y esta vez los cuestionamientos vienen desde uno de los suyos. José Antonio Guzmán, expresidente de AFP Habitat y de la CPC, rompió el silencio en una entrevista en DF MAS y fue particularmente duro con la industria por la crisis del Fondo E. Su diagnóstico: hubo inversiones imprudentes, efecto manada, falta de control de los directorios y una reacción demasiado tardía.

Guzmán no es cualquier expresidente de AFP: es visto como el mentor de Cristián Rodríguez en Habitat, con quien hizo dupla en defender a los minoritarios en las peleas con Endesa/Enel y en el caso Cascadas. Ahora apunta directamente a la responsabilidad de quienes administran los ahorros. A su juicio, las AFP concentraron demasiado riesgo en derivados financieros –particularmente swaps de tasas de interés–, apostando a un escenario que terminó jugando en contra. Y revela algo especialmente incómodo: las administradoras no frenaron estas operaciones por iniciativa propia, sino después de que intervino el regulador. En otras palabras, los controles internos no funcionaron como debían.

Pero quizás lo más fuerte es que abre la puerta a compensar a los afiliados. Guzmán cuenta que, cuando presidía Habitat, ya había propuesto que las AFP consideraran compensaciones voluntarias cuando fueran responsables de pérdidas. Y sostiene que en este caso correspondería hacerlo. No plantea que las administradoras hayan violado necesariamente su deber fiduciario, pero sí que asumieron riesgos que no debieron tomar.

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– Lo que se habló y comentó en los bancos, corredoras y mesas de dinero este fin de semana: el editorial de El Mercurio en el que advierte a La Moneda acerca de cuidar la institucionalidad económica y financiera. El mensaje fue clarísimo y duro: con el Banco Central no se juega

Y la razón del ruido que hace es que, cuando hasta El Mercurio comienza a inquietarse por la politización de las instituciones económicas, en Kast deberían tomar nota. En un editorial publicado el viernes, el diario, cercano al ideario económico del Gobierno, advierte sobre las presiones políticas que amenazan la independencia de los reguladores.

Primero apunta a la CMF. Cuestiona que los recientes nombramientos se hayan convertido en un reparto de cuotas políticas, junto con recordar los errores regulatorios y las filtraciones que han golpeado la credibilidad del organismo. El mensaje: los reguladores no son botines políticos y la independencia se demuestra con hechos.

Pero el verdadero misil viene al final y apunta al Banco Central. El Mercurio elogia expresamente la independencia de Rosanna Costa y advierte que su sucesor, si Kast decide reemplazarla, no puede ser percibido como cercano al Gobierno y, mucho menos, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La advertencia de fondo es bastante directa: la credibilidad de la política monetaria depende de que el Banco Central tome decisiones pensando en la estabilidad económica y no en las necesidades fiscales del Gobierno.

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– La Papelera sigue haciendo caja para evitar perder grado de inversión: vende bosques, hace caja y busca evitar que los Matte tengan que poner más plata, y el mercado aplaude. La papelera de los Matte anunció la venta de unas 60 mil hectáreas de terrenos forestales en la Región del Maule a un vehículo de inversión de JPMorgan por US$ 365,5 millones. Es cerca del 5% de sus terrenos forestales y la compañía seguirá comprando madera de esos mismos bosques.

Vende los activos, levanta caja y asegura el suministro para sus operaciones.

Y la cuenta empieza a sumar. Hace apenas un mes CMPC acordó vender su negocio de corrugados a Smurfit Westrock por US$ 420 millones. Con esta nueva operación, las desinversiones anunciadas llegan a casi US$ 786 millones. No es poca plata para una empresa que necesita fortalecer su balance y financiar Natureza, su megaproyecto de celulosa en Brasil, de unos US$ 4.700 millones (que recibió el permiso ambiental la semana pasada).

Por qué importa: según un análisis de Bci Corredor de Bolsa recogido por Diario Financiero, la venta de bosques es parte de una estrategia que podría generar hasta US$ 1.500 millones en desinversiones. El objetivo es reducir deuda y, sobre todo, achicar un eventual aumento de capital.

En el mercado se había hablado de una operación de hasta US$ 800 millones, que obligaría a los Matte a poner cientos de millones de dólares para mantener su participación y diluiría a los accionistas que no concurran.

El otro objetivo es proteger el grado de inversión. CMPC está en BBB-, el último escalón antes de caer a categoría especulativa. Fitch ya había valorado la venta de corrugados, porque permitiría reducir el apalancamiento proyectado para 2027 de 3,1 a 2,8 veces. Las nuevas ventas ayudan a aliviar esa presión, aunque no garantizan que la compañía conserve su clasificación cuando comience el grueso de las inversiones en Brasil.

Factores de presión: menores precios de la celulosa (como el BEKP en China), un ritmo de desapalancamiento más lento de lo esperado, y la alta carga financiera vinculada a millonarios proyectos de expansión en Brasil (como Natureza) y planes de venta de activos.

Exposición local: las AFP chilenas mantienen una exposición importante en bonos de la compañía. A agosto de este año las administradoras de fondos de pensiones mantienen una exposición de US$ 3.178 millones en bonos de CMPC y Arauco, equivalentes al 18,3% de la deuda corporativa local total. Esta inversión actúa como un soporte financiero para los negocios madereros de los grupos Matte y Angelini en un escenario de presiones de mercado y clasificaciones de riesgo descendentes.

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– Mark Zuckerberg tiene una fortuna de casi US$ 240.000 millones, pero parece que pagar impuestos de su propio bolsillo no está en sus planes. California quiere cobrar un impuesto extraordinario del 5% a los multimillonarios y al fundador de Facebook le podría tocar una cuenta de unos US$ 12.000 millones. Una fortuna incluso para alguien que tiene una fortuna.

Pero en Silicon Valley siempre hay una solución creativa. Según revela The Guardian, Meta diseñó un arreglo que permitiría a Zuckerberg vender acciones para conseguir efectivo sin perder el control de la compañía. Todo muy conveniente: el fundador resuelve su problema tributario y sigue mandando como siempre.

¿Y los accionistas? Ahí está la gracia. Aunque el impuesto no lo pagará directamente Meta, los demás inversionistas podrían terminar asumiendo parte de los costos económicos del arreglo. Zuckerberg consigue liquidez sin sacrificar poder y los minoritarios quedan expuestos a las consecuencias. Una bonita manera de repartir las cargas, pero no necesariamente el control.

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Un mensaje de la UDP

UDP pone a disposición el histórico archivo del diario La Nación

Consultar las noticias de una fecha específica, revisar la publicidad y las fotografías de una época, explorar los artículos publicados por destacadas escritoras y periodistas o investigar cómo la prensa retrataba la vida cotidiana en Chile son algunas de las posibilidades que ofrece el archivo digital del diario La Nación.

Este acceso es resultado del trabajo desarrollado por el laboratorio de Cenfoto, parte de Archivos UDP, que puso a disposición esta colección histórica. El archivo, que se inicia en 1917, año de fundación del periódico, está organizado por año, mes y fecha de publicación, lo que facilita la búsqueda y descarga de cada edición en formato PDF.

La Universidad Diego Portales adquirió esta colección en 2014. Actualmente, resguarda más de seis millones de documentos, fotografías, objetos personales y obras que contribuyen al estudio de la historia cultural y política de Chile. Entre sus fondos destacan el Archivo Presidente Ricardo Lagos y los archivos de Nicanor Parra, Enrique Lihn, Rodrigo Lira y Malú Urriola, además de importantes colecciones fotográficas como las de Lola Falcón, Lincoyán Parada y Odber Heffer, entre muchas otras.

Para conocer el archivo digital de La Nación ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– Lunes 26 y martes 27 | El Banco Central celebra la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre, con comunicado el martes a partir de las 18:00 horas. Más allá de lo que ocurra con la tasa, la atención estará en el diagnóstico del Consejo sobre una economía estancada, un mercado laboral debilitado y las perspectivas de recuperación para 2027.

Jueves 29 | El empleo bajo la lupa. El INE publica las cifras de desempleo del trimestre julio-septiembre. Será uno de los datos más sensibles de la semana: atención a la creación de puestos de trabajo, el desempleo femenino y la informalidad. La pregunta de fondo es si el deterioro del mercado laboral comienza a estabilizarse o sigue profundizándose.

Viernes 30 | Radiografía sectorial de septiembre. El INE publica el Índice de Producción Industrial (IPI), los Índices de Ventas de Servicios (IVS), ventas del comercio y los permisos de edificación autorizada. Tres termómetros clave para anticipar el desempeño de la actividad económica y evaluar si hay señales de recuperación o si el estancamiento se extiende al último trimestre del año.

Ese mismo día el Banco Central publica el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del segundo trimestre. Un dato relevante para medir la salud del mercado inmobiliario, uno de los sectores más golpeados por la debilidad de la inversión y la demanda.

Deuda pública y presupuesto. El mismo día de la Enade, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicará en su sitio web su análisis de la información contenida en el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos del 6 de octubre, además de presentar sus proyecciones de la deuda pública a mediano y largo plazo.

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CUMBRE EL SEMANAL: LA SALUD QUE VIENE

¡Nueva chance para ser parte de una nueva Cumbre El Semanal! Esta vez conversaremos sobre quién pagará nuestra salud cuando seamos viejos. Chile vive cada vez más años, pero todavía no resuelve cómo financiar un sistema de salud que enfrenta costos crecientes, una población que envejece rápidamente y pacientes cada vez más exigentes.

La crisis de las isapres parece haber quedado atrás, pero los desafíos de fondo siguen pendientes. ¿Cómo asegurar una atención de calidad y financieramente sostenible? ¿Qué papel deben jugar las aseguradoras, clínicas y el Estado? ¿Cómo aprovechar la tecnología, la innovación y la prevención para mejorar la salud y contener los costos?

En una nueva Cumbre de El Mostrador Semanal, queremos mirar más allá de los problemas y poner el foco en las soluciones y oportunidades. Y para eso conversaremos con tres protagonistas de miradas complementarias:

Gonzalo Grebe Noguera, gerente general de Andes Salud.

Andrés Guimpert, gerente general de Isapre Esencial.

Juan Carlos Said, médico internista y consultor en salud pública.

Fecha: miércoles 4 de noviembre, 9:30 a 11:00 a.m., en el Hotel Debaines, Agustinas 720. ⚠ Cupos limitados. Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

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