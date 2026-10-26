Se caen tres contratos de la empresa de la alcaldesa Rossat

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Hola, Valparaíso. ¡Qué días más agitados! La semana pasada el Gobierno designó como vocero al ahora subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, exdiputado de la UDI. Las bencinas volvieron a subir $41 –en su quinto aumento consecutivo– y se conoció que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condenas: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.

Eso a nivel nacional. En la región, la última lluvia llenó por completo el embalse Los Aromos, asegurando el abastecimiento de agua potable para todo el Gran Valparaíso. El Gobierno logró rescatar al tercer y último fallecido de la avalancha en Portillo, y el viernes por la noche supimos del deceso del grabador francés Loro Coirón, quien logró sintetizar, en su prolífica obra, los cerros, calles y habitantes de Valparaíso.

Además, en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, las autoridades llamaron a las mujeres mayores de 35 años a realizarse este examen y pesquisar a tiempo la enfermedad, que es la primera causa de muerte oncológica de mujeres en Chile.

En esta edición:

Tras el reportaje de Aquí Valparaíso , la DGAC, la Municipalidad de Catemu y el Servicio de Salud Aconcagua iniciaron procedimientos para terminar contratos con Protec Chile, empresa de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat. La nueva Ley de Seguridad Privada prohíbe desde noviembre de 2025 que sociedades con participación de alcaldes presten estos servicios al Estado.

, la DGAC, la Municipalidad de Catemu y el Servicio de Salud Aconcagua iniciaron procedimientos para terminar contratos con Protec Chile, empresa de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat. La nueva Ley de Seguridad Privada prohíbe desde noviembre de 2025 que sociedades con participación de alcaldes presten estos servicios al Estado. Carabineros y la PDI renovarán sus jefaturas en Valparaíso: Patricia Vásquez y Guillermo Gálvez pasan a retiro y serán reemplazados por Álex Bahamóndez y Polly Ureta, respectivamente.

El Comité de Ministros revisará este lunes 24 reclamaciones contra la RCA del Puerto Exterior de San Antonio. Entre los puntos en disputa están medidas vinculadas al humedal Ojos de Mar, que volvió al debate tras los dichos del ministro Poduje, que lo calificó como “dos pozas de agua que parecen urinarios”.

El Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso partió el sábado y se extenderá hasta el 31 de octubre con exposiciones, workshops, performances y actividades gratuitas que este año giran en torno a la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”.

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Efecto Protec: otros tres organismos públicos inician término de contratos con empresa de alcaldesa Rossat

Sigue dando que hablar el reportaje que publicamos el lunes pasado en Aquí Valparaíso. Y es que no solo la dirección regional del Registro Civil terminó anticipadamente uno de sus contratos con Protec Chile –empresa de seguridad de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind/ex-UDI)–, que había suscrito cuando ya regía la ley que lo prohíbe: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Municipalidad de Catemu y el Servicio de Salud Aconcagua (SSA), también iniciaron la invalidación de sus respectivos acuerdos con esa sociedad.

¿Qué ley? La 21.659, sobre Seguridad Privada, que entró en régimen el 28 de noviembre de 2025 y cuyo artículo 36 prohíbe expresamente que empresas privadas, de propiedad o con participación de autoridades (como alcaldes o concejales), vendan servicios de seguridad al Estado.

Según la plataforma EstadoClaro.cl, que reporta el patrimonio y negocios que autoridades han realizado con organismos públicos, desde esa fecha al menos nueve instituciones licitaron a Protec la provisión de guardias o instalación y monitoreo de cámaras.

Se trata de la DGAC, el Registro Civil (direcciones regionales de la IV y V Región), el Hospital de Ovalle, la Municipalidad de Catemu, el Cesfam Cordillera Andina del Servicio de Salud Aconcagua (SSA), el departamento de Bienestar Social de la Primera Zona Naval de la Armada, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Desde entonces, también se registraron tres compras ágiles a Protec: una de la Municipalidad de San Felipe para el Cesfam Segismundo Iturra, otra de la dirección regional de Valparaíso de Gendarmería para el centro de reinserción de Los Andes y una tercera del municipio de Catemu para el Cesfam Dr. Eduardo Raggio.

Consultados respecto de qué medidas tomarían, la DGAC dijo estar realizando los procedimientos jurídico-administrativos destinados a poner término anticipado al contrato celebrado con la sociedad –que provee guardias al aeródromo de Peldehue–, con el “fin de dar cumplimiento a las modificaciones introducidas a la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada”.

El alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, señaló “que atendida la situación conocida he instruido iniciar con esta fecha la invalidación”, aunque mantuvo el sistema de cámaras que licitó a Protec en febrero, pues si bien los aparatos ya fueron instalados, el acuerdo contempla una garantía de dos años. El SSA, en tanto, agregó respecto del contrato suscrito para el servicio de vigilancia en el Cesfam Cordillera Andina que “dictará la resolución correspondiente para disponer su término anticipado”.

La Armada no respondió qué hará con el contrato suscrito para el servicio de alarmas en jardines infantiles por 24 meses. El Sence dijo que están revisando los acuerdos (son tres) “para tomar una decisión adecuada de acuerdo a los estándares exigidos a un servicio público”. Y el IFOP explicó que como son una “corporación de derecho privado” no aplica para ellos la Ley de Seguridad Privada: la prohibición es “respecto de la prestación de servicios de seguridad privada a la Administración del Estado y a las corporaciones autónomas de derecho público, categorías jurídicas que no comprenden al Instituto de Fomento Pesquero”.

Servicios públicos revisan y derivan a Contraloría contratos adjudicados antes de la ley

Después de que entrara en régimen la Ley de Seguridad Privada, otros servicios públicos también extendieron órdenes de compra a Protec, pero a partir de licitaciones adjudicadas previamente. Para Martín Loo, profesor de Derecho Administrativo de la PUCV, “una vez que entra en vigencia la ley, empieza a regir la prohibición. Y esa prohibición alcanza a los contratos posteriores, obviamente, y también alcanza a los celebrados con anterioridad. Esos contratos celebrados con anterioridad devienen ilegales”.

Entre ellos están el del Servicio Nacional de Aduanas –que no respondió la consulta formulada por este medio–, el del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), el del SSA, el de la dirección regional de Valparaíso del Registro Civil, y los de otras instituciones públicas con sede en la Región de Coquimbo.

El SSVSA suma 12 órdenes de compra para el servicio de vigilancia mensual en el Hospital del Salvador en Valparaíso, de las cuales dos permanecen vigentes. Desde el recinto médico se indicó que se encuentran “revisando la situación contractual de la empresa mencionada, a fin de determinar las acciones administrativas y jurídicas que correspondan, en estricto apego a la normativa vigente”.

Fuentes al interior del Servicio afirmaron, eso sí, que el hospital realizará una compra de urgencia para terminar, lo antes posible, el contrato con Protec.

Por su parte, el SSA, que registra desde el 28 de noviembre de 2025 otras 39 órdenes de compra suscritas con Protec (11 para el Hospital de Putaendo, 11 para el Cesfam Llay Llay, y en Los Andes siete para el hospital, dos para el consultorio general n° 2 y una para el centro de salud mental comunitaria), señaló que envió los contratos asociados a Contraloría, “para ver si procede el término de contrato anticipado”.

El 21 de octubre, el diputado Nelson Venegas (PS) también derivó los antecedentes difundidos por este medio a la Contraloría, para que revise y fiscalice las contrataciones realizadas entre organismos públicos y Protec, “posteriores a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659”, junto con determinar si se ajustan a derecho y establezca responsabilidades administrativas en caso de verificarse infracciones.

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Álex Bahamondez y Polly Ureta asumirán, respectivamente, el mando de Carabineros y la PDI en la Región de Valparaíso

La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación de los altos mandos de Carabineros y la PDI para el año 2027. Ambas instituciones mantendrán en sus cargos a sus directores generales: Marcelo Araya en la policía uniformada y Eduardo Cerna en Investigaciones, mientras en la Región de Valparaíso se avecinan cambios.

Los actuales jefes regionales, la general de la V Zona de Carabineros, Patricia Vásquez, y el prefecto inspector de la PDI, Guillermo Gálvez, pasan a retiro, y asumen en sus reemplazos el general Álex Bahamóndez y la prefecta inspectora Polly Ureta, respectivamente.

Vásquez calificó su gestión de “exitosa” y declaró estar “cerrando mi ciclo como general con un 5% menos en los delitos. Estamos hablando de 2.500 delitos menos en la región”. Además, contó que se radicará en Valparaíso y que quiere “enfrentar nuevos desafíos. Siento que tengo mucho que aportar en la vida civil”.

Sobre Bahamóndez, que asumirá formalmente el 3 de noviembre, dijo que “sé que lo va a hacer mejor que yo, porque es un hombre capaz, capacitado, trabajó aquí en Valparaíso en la prefectura de Viña (del Mar) y tiene la experiencia suficiente para enfrentar esta región”. Anteriormente también se desempeñó como jefe de la Zona Metropolitana Oeste de Carabineros.

Gálvez, en tanto, también ejerció como jefe regional de la PDI durante tres años. Al realizar el balance del trabajo realizado, dijo sentirse “orgulloso” y destacó las investigaciones vinculadas a los casos del megaincendio y del Tren del Mar, facción del Tren de Aragua que operaba en la zona.

Polly Ureta, quien asumió formalmente el viernes pasado, cuenta con más de 31 años de experiencia en la institución y desde febrero se desempeñaba como prefecta en la provincia de Valparaíso. En cuanto a su formación académica, es psicóloga titulada de la Universidad de Tarapacá, diplomada en Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en Criminología y Género de la Universidad de Chile.

Un mensaje de la PUCV

PUCV reúne a expertos internacionales en 46° Congreso Chileno de Anatomía

Durante tres jornadas, los asistentes participaron en conferencias, simposios y actividades académicas.

Más de 400 docentes, investigadores y estudiantes de nuestro país y Latinoamérica se dieron cita en el 46° Congreso Chileno de Anatomía, organizado por el Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Sociedad Chilena de Anatomía.

De manera simultánea, la instancia albergó al 4° Congreso Latinoamericano de Morfología Clínica, la 1ª Olimpiada de Histología y Embriología “Profesor Pedro Gorgollón” y la 2ª Copa Chilena Interuniversitaria “Sapientia Anatomica”.

A lo largo de tres intensas jornadas la PUCV desplegó diversas actividades que incluyeron 18 conferencias, 10 simposios, tres mesas redondas, dos competencias estudiantiles y 162 comunicaciones libres, abordando desde la anatomía humana y veterinaria hasta la Inteligencia Artificial y la biología molecular.

En la ocasión, la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la PUCV, Ursula Exss, destacó la actividad. “Para nuestra Universidad es importantísimo ser sede y participante de un encuentro de esta envergadura. No solamente porque nuestros estudiantes tienen acceso al conocimiento de primera fuente, sino que también porque les permite constituir redes desde la etapa formativa, permitiendo que el conocimiento trascienda fronteras”, afirmó.

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Comité de ministros revisa hoy reclamaciones contra Puerto Exterior San Antonio y medidas sobre humedal calificado de “urinario” por Poduje

Este lunes 26 de octubre, el Comité de Ministros revisará las reclamaciones presentadas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso en mayo pasado. La iniciativa de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) será uno de los dos proyectos incluidos en la decimocuarta sesión ordinaria del organismo, además del Parque Eólico Los Portones de Engie Energía Chile en la Región de Los Lagos.

El Puerto Exterior contempla una inversión público-privada de US$4.450 millones y busca ampliar la capacidad del principal terminal portuario del país. Considera la construcción de dos terminales de 1.730 metros cada uno, un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, dragados, explanadas y nuevos accesos ferroviarios y viales. Con su desarrollo completo, el sistema portuario de San Antonio triplicaría su capacidad y pasaría a transportar 6 millones de TEU al año, equivalentes a unos 60 millones de toneladas.

Después que se aprobara su RCA, se presentaron 24 reclamaciones, provenientes de organizaciones y también del propio titular, que solicitó modificar algunas de las condiciones incorporadas en el permiso, entre ellas, exigencias adicionales a su diseño de pasarelas sobre el humedal urbano Sistema de Lagunas de Llolleo “Ojos de Mar”. El reclamo de Greenpeace también se refirió, en parte, a este punto, al cuestionar que faltó una evaluación integrada de los posibles efectos indirectos que tendría la modificación de la dinámica litoral sobre el humedal.

Este sistema de lagunas fue recientemente foco de controversia, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionara la tramitación ambiental de grandes proyectos y utilizara el caso de San Antonio como ejemplo. Durante el ciclo “Conoce a tu ministro”, organizado por ICARE, sostuvo que en el lugar existen “dos pozas de agua que parecen urinarios” y afirmó que “los ambientalistas consideraron que eran espejos de agua con no sé qué huifa y pararon el proyecto”.

Las declaraciones generaron críticas en San Antonio. La concejala Sofía Contreras (IND/Igualdad) declaró que el ministro fue “despectivo” al referirse como “urinarios” al sistema de lagunas de Llolleo y señaló que sus palabras desconocen el valor ambiental de los humedales. También aseguró que la expansión portuaria no supone suficientes beneficios urbanos para la comuna.

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FIFV 2026 despliega una semana de fotografía, performances y exposiciones en Valparaíso

El sábado recién pasado comenzó la 17° edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). El evento se extenderá hasta el sábado 31 de octubre y contará con diversas exposiciones, residencias artísticas y workshops con fotógrafos nacionales e internacionales.

Este año, el FIFV tomó como punto de partida la pregunta “¿Dónde está Valparaíso?”, una interrogante que “invita a reflexionar sobre el espacio urbano, sus transformaciones y las memorias que construyen nuestra relación con el territorio”, informó la organización a través de un comunicado.

“Queremos abrir una pausa, detener por un momento el curso de las cosas y preguntarnos hacia dónde queremos ir, dónde estamos situados y qué ha ocurrido con nosotros. Vivimos en Valparaíso y desde hace 17 años realizamos el FIFV. Es desde ese lugar, desde esa experiencia íntima y local, que nos interesa pensar nuestro tiempo e intentar comprender el mundo”, comentó Rodrigo Gómez, director artístico de Casa Espacio Buenos Aires 824.

Programación. Hoy lunes habrá una jornada creativa en la escuela de fotografía Cámara Lúcida. Mañana, la escuela Fuera de Foco (Perú) realizará una performance en el PCdV, y el Espacio Cultural Viña del Mar estrenará una de las exposiciones. El miércoles hará lo mismo Café CasaPlan y el jueves, en el centro cultural Barrio Favero (ubicado en Las Heras con Lastra), la compañía Teatro Container realizará una performance junto a participantes del taller Puesta en ciudad, cuerpo e imagen, dirigido por el fotógrafo chileno Nicolás Eyzaguirre (CL).

El viernes y sábado, también en Barrio Favero, se realizará la feria editorial Tinta & Papel, además de sesiones de retratos minuteros y “retratos salvajes”, proyecciones audiovisuales e intervenciones musicales. El festival finalizará el 31 de octubre con un plato comunitario de La Cocina Pública, música en vivo y la entrega gratuita de la Revista FIFV 2026. Revisa toda la Programación en www.fifv.cl.

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