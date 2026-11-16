FIAT 600 Hybrid: el regreso del clásico italiano en formato nuevas energías

La industria automotriz vive una etapa de transformación en la que conviven distintas soluciones de electrificación, nuevas tecnologías de asistencia a la conducción y una renovada valoración del diseño como elemento diferenciador. En ese contexto, los SUV urbanos buscan responder a consumidores que demandan eficiencia, conectividad y seguridad, sin renunciar a la personalidad de sus vehículos.

Una de las tendencias que también ha ganado espacio es la reinterpretación de modelos clásicos. Las marcas están recuperando nombres y códigos estéticos de su historia para darles una nueva lectura, combinando referencias del pasado con plataformas, motorizaciones y equipamientos actuales.

Esa es la propuesta del nuevo FIAT 600 Hybrid, un B-SUV que llega a Chile como parte de la estrategia «Welcome to Italy», con la que la marca busca reforzar su identidad italiana y renovar su oferta en el país.

«Con el 600 Hybrid retomamos un nombre que forma parte de la historia de FIAT en Chile: el Fitito. Su llegada también expresa una etapa en la que la marca vuelve a poner en circulación productos de origen europeo, manteniendo el vínculo con sus raíces», señala Ricardo Passos, brand manager de FIAT Chile.

Diseño retro y funcionalidad urbana

El nuevo 600 recoge elementos visuales asociados a la historia de la marca y los combina con las proporciones de un SUV compacto. Entre sus rasgos exteriores destacan los faros Cat Eyes, las referencias lumínicas al FIAT 500 y las llantas de aleación de 17 pulgadas con terminación Diamond Cut.

Estará disponible en cinco colores: Blanco Ice, Crema Cappuccino, Rojo Passione, Verde Mare y Azul Acqua.Con 4.178 mm de largo, el modelo se ubica en el segmento B-SUV, con dimensiones pensadas para el uso urbano y una capacidad de carga que busca aportar versatilidad. Su maletero ofrece 385 litros, cifra que aumenta hasta 1.256 litros al abatir los asientos traseros, divididos en configuración 40/60.

En el habitáculo incorpora climatizador automático y digital, volante multifunción de cuero, apoyabrazos central delantero y tapicería en tonos negro, blanco y crema, con inscripción FIAT. También cuenta con iluminación interior personalizable.

Microhibridación: una alternativa para avanzar hacia la electrificación

La incorporación de sistemas híbridos ligeros es otra de las tendencias que está ganando terreno en el mercado automotor chileno. A diferencia de los vehículos eléctricos o híbridos convencionales, la tecnología microhíbrida permite reducir el consumo y las emisiones mediante la asistencia de un motor eléctrico, sin requerir que el conductor modifique sus hábitos de uso ni necesite recargar la batería mediante una fuente externa.

El FIAT 600 Hybrid utiliza un sistema MHEV de 48 voltios que combina un motor turbo de tres cilindros y 1,2 litros, de 136 CV, con uno eléctrico de 28 CV. La potencia combinada declarada alcanza hasta 145 CV y el torque llega a 230 Nm. Está asociado a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades, con tracción delantera.

En determinadas condiciones, el motor eléctrico puede impulsar el vehículo a baja velocidad y asistir al propulsor térmico. El sistema también recupera energía durante las desaceleraciones. A esto se suman tres modos de conducción: Normal, Eco y Sport.

Según su etiqueta de eficiencia energética, registra un rendimiento de 16,1 km/l en ciclo mixto, 13,1 km/l en ciudad y 18,6 km/l en carretera, con emisiones de CO₂ de 142 g/km.

El contexto de mercado acompaña esta apuesta. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 30.322 vehículos livianos y medianos de cero y bajas emisiones, un 105% más que en igual período del año anterior. Dentro de esta categoría, los microhíbridos sumaron 12.561 unidades, con un crecimiento de 81,3%.

Más conectividad y seguridad como atributos de serie

La digitalización del habitáculo y los sistemas de asistencia a la conducción se han convertido en factores cada vez más relevantes al momento de elegir un vehículo. En esa línea, el 600 Hybrid incorpora una pantalla táctil Uconnect de 10 pulgadas y un tablero digital personalizable de siete pulgadas, además de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

El equipamiento se completa con seis parlantes, cargador inalámbrico para teléfonos, puertos USB tipo A y C, control crucero, acceso Keyless Entry’n’Go, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold, sensor de lluvia, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

En seguridad, dispone de seis airbags, freno automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y sistema de detección de somnolencia del conductor. También incorpora neblineros LED con función de esquina y neumático de repuesto compacto.movm

El FIAT 600 Hybrid llega al mercado chileno con un precio de lista de $25.790.000. Con los bonos de lanzamiento, su valor final queda en $23.490.000.