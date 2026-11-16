Río Hurtado se convierte en el centro del universo en provincia del Limarí

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¡Muy buenos días, Región de Coquimbo! Comenzamos una nueva semana y, como cada lunes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Aquí Coquimbo, el newsletter que pone la mirada en los hechos, protagonistas y acontecimientos que marcan la agenda de nuestra región.

Esta semana llegamos con nuevos antecedentes, temas que generan debate y noticias que vale la pena conocer para entender lo que está ocurriendo en nuestro territorio.

Los invitamos a acompañarnos en este recorrido informativo. ¡Que tengan una excelente semana y gracias por seguir leyéndonos!

Iniciamos abordando el lado B de la inversión pública regional. No todo son anuncios, inauguraciones y millonarias inversiones en la Región de Coquimbo. Detrás de las cifras del Gobierno Regional existe una realidad menos conocida: 29 proyectos presentan dificultades y saldos pendientes que suman más de $4.425 millones. Una situación que abre interrogantes sobre la ejecución de los recursos públicos, el seguimiento de las iniciativas y, especialmente, las consecuencias para las comunidades que esperan que estas obras y programas se concreten.

Durante tres días, las miradas estarán puestas en el cielo de Río Hurtado. La pequeña comuna de la provincia del Limarí se prepara para recibir a cerca de 200 aficionados, expertos y apasionados por el universo, en un encuentro internacional que promete convertirla en un punto de reunión para la astronomía. Charlas, observaciones nocturnas y actividades científicas serán parte de una cita que también busca potenciar el turismo astronómico y poner en valor uno de los grandes patrimonios naturales de la región: sus cielos.

La elección del nuevo director regional del Serviu de Coquimbo no estuvo exenta de controversias y ahora suma un nuevo antecedente. El Presidente José Antonio Kast designó a Rodrigo Maturana Fuentes, quien anteriormente encabezó el mismo servicio en Atacama y fue sancionado por incumplimientos a la normativa de transparencia durante esa gestión. El nombramiento se produce luego de un proceso de selección marcado por cuestionamientos internos, que incluye una carta de algunos funcionarios en la que expresaron sus reparos respecto de otro de los postulantes al cargo.

Finalmente, abordamos el tema de la semana en la región. Durante años la preocupación fue la falta de agua. Hoy, paradójicamente, su abundancia comienza a generar nuevos problemas. El acelerado derretimiento de la nieve cordillerana está provocando crecidas de ríos, desbordes, caminos interrumpidos y complicaciones en distintos sectores de los valles de Elqui, Limarí y Choapa. Las autoridades mantienen el monitoreo ante un fenómeno que podría intensificarse durante las próximas semanas y extender sus efectos hasta enero, mientras aumenta la inquietud por las consecuencias para las comunidades y la actividad productiva.

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La otra cara de la inversión regional: 29 proyectos con dificultades y con saldo pendiente de más de $4.425 millones

Según el Informe Presupuestario N.º 3/2026, elaborado por la Unidad de Control del Gobierno Regional y fechado el 30 de octubre, al cierre de septiembre se contabilizaban 29 iniciativas de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con dificultades técnicas, administrativas, contractuales o financieras.

El dato más llamativo es que 20 de esos proyectos, equivalentes al 69%, registran términos anticipados de contrato. Otros enfrentan problemas relacionados con pérdida de recomendación técnica favorable, procesos de reevaluación, retrasos en la ejecución o paralización de obras.

La comuna de Monte Patria encabeza el listado regional, con siete iniciativas que presentan dificultades, seguida por Río Hurtado, con cinco. Más atrás aparecen La Serena, Salamanca y Los Vilos, con tres proyectos cada una.

El informe identifica situaciones que afectan a iniciativas tan diversas como la construcción del cuartel de Bomberos de la localidad de Hurtado, la normalización de la red eléctrica del Centro de Detención Preventiva de Ovalle y el estadio municipal de Canela Baja.

En el caso del cuartel de Bomberos, el documento consigna dos licitaciones sin éxito y sucesivos trámites de reevaluación técnica. Respecto del recinto penitenciario de Ovalle, se advierte la pérdida de su recomendación favorable para 2026, situación que impide avanzar hacia una nueva licitación, mientras no se regularicen los antecedentes.

Los recursos comprometidos también son importantes. Las 29 iniciativas acumulaban un saldo pendiente de ejecución superior a los $4.425 millones, aproximadamente $140 millones más que al cierre del segundo trimestre.

Eso no significa que el dinero se haya perdido ni que deba gastarse íntegramente durante 2026. Sin embargo, la propia Unidad de Control advierte que su materialización depende de resolver las dificultades identificadas.

El panorama adquiere especial relevancia al considerar que, a septiembre, la ejecución del programa de inversión regional alcanzaba solamente un 43% respecto del marco presupuestario utilizado por SUBDERE.

Consejero regional advierte fallas estructurales y apunta a la burocracia

El consejero regional Lombardo Toledo conversó con Aquí Coquimbo y reconoció que los retrasos en la ejecución de proyectos constituyen un problema que se arrastra desde hace varios años en el Gobierno Regional de Coquimbo. A su juicio, la excesiva burocracia y la intervención de distintas instituciones públicas terminan dificultando la materialización de inversiones que, en muchos casos, ya cuentan con financiamiento aprobado.

“Desde el año 2018 que efectivamente esa falla, diríamos estructural, se ha resentido en el Gobierno Regional”, sostuvo Toledo, quien explicó que el desarrollo de las iniciativas depende de diversas divisiones y organismos públicos, lo que puede generar demoras en los procedimientos administrativos y en la ejecución de las obras.

Como ejemplo, mencionó la posta de Caleta Hornos, recientemente inaugurada, cuya concreción se extendió durante años. También hizo referencia al Parque San Joaquín, actualmente en construcción, y al Mercado del Mar, para el cual, según indicó, se espera un próximo llamado a licitación.

El consejero enfatizó que el problema no depende exclusivamente del Gobierno Regional, sino también de los procedimientos que involucran a municipios, ministerios, servicios públicos y otras instituciones responsables de llevar adelante los proyectos.

“La burocracia es un factor determinante”, afirmó, advirtiendo que estos retrasos tampoco están exentos de responsabilidades vinculadas a la voluntad política de las autoridades.

Respecto del papel del Consejo Regional frente a estas dificultades, Toledo defendió la labor fiscalizadora del organismo y aseguró que existe un seguimiento permanente de las iniciativas.

Desde el Gobierno Regional de Coquimbo manifestaron a este medio su preocupación por las 29 iniciativas que presentan dificultades, aunque aclararon que su ejecución está a cargo de distintas unidades técnicas, principalmente municipalidades y servicios públicos, mientras que el organismo regional cumple un rol fundamentalmente financiero y de resguardo de los recursos.

En ese sentido, señalaron que mantienen un seguimiento permanente de los proyectos y están solicitando antecedentes actualizados a las instituciones responsables para facilitar soluciones y evitar mayores retrasos. Como ejemplo, mencionaron el trabajo conjunto con la Municipalidad de Canela para regularizar el contrato del estadio comunal y avanzar hacia una nueva licitación.

Asimismo, precisaron que los más de $4.425 millones asociados a estas iniciativas no corresponden necesariamente a recursos pendientes de ejecutar, ya que algunas obras presentan avances superiores al 80% o 90%, pero enfrentan dificultades contractuales que impiden su término.

“Nuestro compromiso es que los recursos regionales se traduzcan en obras concretas y beneficios para las personas”, afirmaron, enfatizando que cada institución debe asumir las responsabilidades que le corresponden para destrabar los proyectos.

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Congreso Internacional de Astronomía reunirá a cerca de 200 aficionados del cosmos en Río Hurtado

La comuna de Río Hurtado se alista para tres días en los que realzará la calidad de sus cielos nocturnos. El próximo 19, 20 y 21 de noviembre se realizará el XXVI Congreso Internacional de Aficionados a la Astronomía 2026, que reúne a participantes nacionales e internacionales interesados en la astronomía, el estudio, la observación y la divulgación de las ciencias astronómicas.

El congreso corresponde a una nueva edición de este tradicional encuentro astronómico, que cada año se desarrolla en una ciudad distinta de Chile y convoca a aficionados, divulgadores, especialistas y entusiastas de la astronomía de todo el país y del extranjero.

La Municipalidad de Río Hurtado y la Asociación Astronómica del Norte de Chile (ASTRONOR) organizan este congreso, que se realizará en Río Hurtado, territorio reconocido por DarkSky International por la calidad excepcional de sus cielos. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre ciencia, comunidad y turismo, y posicionar a la comuna y a la provincia del Limarí como referentes del astroturismo y la observación astronómica en Chile.

“Invitamos a toda la comunidad local, regional y nacional a disfrutar de este congreso internacional que se realizará en nuestra comuna, específicamente en el Centro de Difusión Patrimonial. Esta será una instancia única para acercar la ciencia astronómica a nuestros vecinos, fortalecer el turismo astronómico y poner en valor nuestro patrimonio natural, cultural y territorial. Y esto posiciona a Río Hurtado como un referente nacional e internacional en la astronomía y astroturismo”, dijo Carmen Juana Olivares, alcaldesa de Río Hurtado.

Asimismo, el congreso permitirá a aficionados, investigadores, divulgadores y profesionales compartir sus trabajos y experiencias, mientras que la comunidad anfitriona podrá generar nuevas redes de colaboración con organizaciones, instituciones y participantes provenientes de distintas regiones y países.

El Congreso Internacional se desarrollará en el Centro de Difusión Patrimonial, ubicado en la localidad de San Pedro de Río Hurtado. Durante los tres días habrá conferencias de astrónomos profesionales, ponencias de aficionados, visitas guiadas por los atractivos comunales, exhibiciones de astrofotografía, pósteres, AstroArte y Música Desierto Arte. Además, se realizará una Star Party, instancia en la que los asistentes podrán observar el cielo nocturno mediante telescopios e instrumentos especializados, compartir experiencias con observadores de distintas regiones y disfrutar de los excepcionales cielos de Río Hurtado.

Junto con estas actividades, las jornadas permitirán que emprendedores locales visibilicen y comercialicen sus bienes y servicios ante visitantes de otras regiones de Chile e invitados extranjeros.

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Kast nombra como director del Serviu a exautoridad sancionada por incumplimientos de transparencia

Después de semanas de tensiones internas, correos con cuestionamientos y nombres que comenzaron a circular antes de que existiera una resolución oficial, finalmente se despejó una de las incógnitas que mantenía expectantes a los funcionarios del Ministerio de Vivienda en la Región de Coquimbo: quién asumiría la dirección regional del Serviu.

El elegido fue Rodrigo Maturana Fuentes, ingeniero civil de la Universidad de La Serena y exdirector del mismo organismo en la Región de Atacama, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Su nombramiento fue anunciado este viernes 13 de noviembre y comenzará a ejercer sus funciones el lunes 16. Sin embargo, la elección no solamente pone término a un proceso administrativo, sino también a una disputa que durante las últimas semanas había generado inquietud al interior del servicio.

El pasado 12 de octubre, dimos a conocer las tensiones que rodeaban el concurso, particularmente por la circulación anticipada de una supuesta terna compuesta por tres nombres: Luis Felipe Merino Soto, Óscar Gutiérrez y Rodrigo Maturana.

Una sanción durante su gestión en Atacama

Rodrigo Maturana se desempeñó como director regional del Serviu de Atacama entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024. Durante ese período, el Consejo para la Transparencia instruyó una investigación sumaria por incumplimientos asociados a las obligaciones de transparencia activa del organismo.

La investigación se originó tras detectar que el servicio no había informado adecuadamente en su plataforma de transparencia cuatro convenios de mandato suscritos con el Gobierno Regional de Atacama durante 2022.

Los acuerdos estaban relacionados con iniciativas de inversión, como la macrourbanización Torreblanca, el Parque Urbano Kaukari, el Sendero de la Procesión de Alto del Carmen y el mejoramiento de la Plaza El Ciruelo de Copiapó.

De acuerdo con la Resolución Exenta N.º 379, del 12 de agosto de 2024, el Consejo para la Transparencia determinó la responsabilidad administrativa de tres funcionarios, entre ellos el entonces director regional Rodrigo Maturana, a quien se le aplicó una multa equivalente al 25% de su remuneración mensual.

Los otros dos funcionarios involucrados recibieron sanciones equivalentes al 20% de sus respectivas remuneraciones.

Otro elemento de su trayectoria profesional corresponde a su incorporación al sector privado inmediatamente después de abandonar la dirección del Serviu de Atacama.

Según su perfil profesional público, Maturana comenzó a desempeñarse en enero de 2025 como gerente técnico de Lavel Ingeniería SpA, empresa dedicada a obras de infraestructura y construcción.

La particularidad es que esta firma había obtenido contratos del propio Serviu de Atacama durante el período en que Maturana encabezaba la institución.

Uno de estos antecedentes consta en documentación oficial: la Resolución Afecta N.º 12, de fecha 27 de noviembre de 2024, adjudicó y contrató la obra denominada “Construcción Macro Urbanización Llanos de la Candelaria, Etapa II, comuna de Copiapó”, proceso de licitación pública N.º 33/2024.

Documentación publicada posteriormente en el Diario Oficial identifica a Lavel Ingeniería como empresa vinculada a la ejecución de ese contrato. La secuencia temporal es relevante: la adjudicación se produjo en noviembre de 2024, Maturana dejó la dirección del servicio en diciembre de ese año y en enero de 2025 comenzó a desempeñarse profesionalmente en la constructora.

Estos antecedentes, por sí solos, no constituyen prueba de una actuación irregular. Sin embargo, abren interrogantes respecto de los procedimientos de adjudicación, la eventual participación de la exautoridad en las decisiones administrativas y los resguardos adoptados frente a posibles conflictos de interés.

De acuerdo con el Servicio Civil, la convocatoria para seleccionar al nuevo director regional del Serviu Coquimbo comenzó el 7 de junio de 2026 y concluyó el 30 de junio, tras una ampliación de plazo.

En total se recibieron 176 postulaciones, de las cuales 170 cumplieron los requisitos legales. Posteriormente, 24 personas avanzaron a las evaluaciones de competencias y 10 fueron entrevistadas por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Un mensaje de la U.Central

Vicedecano de la U. Central sede región de Coquimbo y académico del MBA asume la presidencia de ASFAE para el período 2027-2029

El Dr. Yerko Cortés Soza, vicedecano de la facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones fue elegido por unanimidad como presidente de ASFAE para el período 2027-2029. La elección se realizó durante el XLII Congreso Internacional ASFAE 2026, organizado por la Universidad Central sede Región de Coquimbo, y constituye un importante reconocimiento para la institución y su presencia en el ámbito académico nacional.

El académico del MBA cuenta con una trayectoria en la asociación desde 2018, donde se desempeñó como secretario general. Desde su nuevo cargo, liderará una organización que representa a 33 universidades chilenas a través de sus directivos de facultades y escuelas de Administración, Negocios y Economía, impulsando la colaboración interuniversitaria y el fortalecimiento de estas disciplinas en el país.

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Deshielos mantienen en alerta a la región por crecidas y desbordes de ríos

Durante años, la principal preocupación de los agricultores de la Región de Coquimbo fue la falta de agua. Sin embargo, hoy el escenario parece haberse invertido. Las altas temperaturas y el acelerado derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera están provocando importantes crecidas de ríos y esteros, generando incertidumbre entre cientos de familias que dependen de la agricultura en los valles de Elqui, Limarí y Choapa.

El fenómeno, que comenzó a intensificarse durante los primeros días de noviembre, ha dejado sectores inundados, caminos interrumpidos, bocatomas afectadas y canales de regadío dañados. Lo anterior constituye una situación especialmente compleja para los pequeños agricultores, quienes todavía enfrentan las consecuencias de los temporales registrados durante el invierno.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección General de Aguas (DGA), el jueves 12 de noviembre, siete de las catorce estaciones fluviométricas monitoreadas en la región registraban niveles correspondientes al umbral de alerta roja. Entre ellas figuraban el río Elqui en Algarrobal, el río Hurtado en San Agustín, el río Grande en Las Ramadas y el río Choapa en Cuncumén.

La situación obligó a Senapred a mantener distintas alertas por crecidas y desbordes en comunas de las tres provincias, mientras los municipios reforzaron las labores preventivas y el monitoreo de los cauces.

En el Valle del Elqui, las crecidas de los ríos Claro, Turbio y Elqui han generado preocupación en sectores rurales de Vicuña y Paihuano.

En Chapilca, el aumento del caudal provocó el ingreso de agua a sectores habitados, obligando al despliegue de maquinaria municipal y equipos de emergencia. En Paihuano, la activación de quebradas y el desborde de cursos de agua también han generado complicaciones, incluyendo la interrupción de la ruta D-485 en Alcohuaz, donde seis familias quedaron con acceso exclusivamente peatonal.

En el Valle del Limarí, uno de los principales focos de preocupación se concentra en las comunas de Monte Patria, Río Hurtado y Ovalle.

Las crecidas del río Grande y sus afluentes han provocado inundaciones y daños en infraestructura cercana a los cauces. Durante el jueves 12 de noviembre, Senapred solicitó evacuaciones preventivas en los sectores de La Ensenada, en Ovalle, y Trapiche Bajo, por el riesgo asociado a los desbordes de los ríos Grande y Limarí.

A ello se suman los problemas que enfrentan agricultores de la zona. Entre los antecedentes recopilados por la Cooperativa Agrícola Control Pisquero figuran productores que han perdido equipamiento esencial para el riego, incluyendo estanques y bombas de agua.

Más al sur, en el Valle del Choapa, la preocupación se concentra principalmente en Salamanca e Illapel. Las crecidas del río Choapa han obligado a reforzar la vigilancia de sus riberas, mientras que sectores como Las Tomas y Parcela 11, en Salamanca, registraron inundaciones durante la semana.

En Illapel, la crecida del río en el sector de Los Perales también provocó problemas de acceso y conectividad para familias rurales.

La preocupación no termina con las crecidas registradas durante esta semana.

Según las proyecciones de la DGA recogidas por Senapred, los caudales podrían experimentar nuevos incrementos a partir de la segunda quincena de noviembre y durante diciembre, dependiendo del comportamiento de cada cuenca. Incluso, los aportes provenientes de los deshielos podrían extenderse hasta mediados de enero de 2027.

El director regional de Senapred, Ángelo Hernández, ha advertido que se trata de un fenómeno de alcance regional, considerando que las tres principales cuencas están experimentando los efectos de las altas temperaturas y el derretimiento de la nieve cordillerana.

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