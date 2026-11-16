Al Pan Pan: Daniel Núñez (PC) y Rodrigo Montero sobre costo fiscal del paro de camioneros y más

Siguen los coletazos tras el acuerdo del Gobierno con los camioneros movilizados la semana pasada. Las estimaciones indican que los beneficios en combustibles costarán entre US$ 700 y US$ 900 millones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que “lo que negociamos a mí me parece satisfactorio dada las condiciones que teníamos”. Sin embargo, admitió que “para Hacienda siempre va a haber un dolorcillo de guata cuando se abre la billetera más allá de lo que se previó“.

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, defendió el acuerdo con los camioneros apuntando que el Gobierno dio solución al paro “recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo”. Sin embargo, también reconoció que la movilización “afectó las prioridades del gobierno”, considerando que el costo fiscal.

En paralelo a la resolución del conflicto, el Gobierno rompió la barrera mental del 20 % de respaldo. Según Criteria, la aprobación presidencial cayó al 18 %, mientras que la desaprobación alcanzó un 72%.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el balance de las movilizaciones de los transportistas y el respaldo al Gobierno con el senador Daniel Núñez (PC) y con el ex jefe del Departamento de Estudios de la Dipres Rodrigo Montero.