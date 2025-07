Qué ocurre en el cerebro entre los 6 y 12 años, la etapa clave y olvidada de la infancia media

“Podría deberse a un aumento de la capacidad de adoptar una perspectiva”, afirma, ya que los cerebros en desarrollo de los niños eran capaces de considerar los sentimientos del jugador “acosado”.

El prinicpio de las dudas sobre uno mismo

Sospecho que esto puede explicar mi mal humor en la fiesta: era la primera vez que me sentía cohibido y solo, y aún no tenía las palabras para expresar por qué me sentía triste y enojado, ni las habilidades para superar la situación y entablar nuevas amistades con gente que no conocía bien.