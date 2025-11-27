Poder Judicial impulsa primera jornada nacional para fortalecer la protección de las infancias

El Poder Judicial prepara la Primera Jornada Nacional de Infancia, un encuentro que reunirá este 28 y 29 de noviembre a ministros(as), jueces(zas), representantes de los tribunales de Familia de todo Chile y a niños, niñas y adolescentes del Consejo Asesor del Servicio de Protección Especializada. La instancia, que se desarrollará en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en el Palacio de Tribunales, busca presentar avances, desafíos y nuevas propuestas para fortalecer la protección de la infancia hacia 2030.

Durante el último año, diversas comisiones integradas por ministros(as), jueces(zas) y equipos técnicos han trabajado en iniciativas que abordan temas clave como la aplicación de la Ley 21.430, que cambió el paradigma desde una visión tutelar a la de “sujetos de derecho”, la coordinación entre instituciones, modalidades alternativas de cuidado y mecanismos de seguimiento judicial. Estas comisiones han contado con el apoyo de profesionales de Consejerías Técnicas, el Centro de Seguimiento de Medidas de Protección, la Defensoría de la Niñez, Unicef y organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.

El encuentro busca reunir a autoridades y equipos de los tribunales de Familia para presentar propuestas, analizar desafíos y avanzar en una agenda común de trabajo hacia 2030 en materia de infancia y familia.

Las comisiones que han trabajado en la preparación de esta jornada se organizaron por áreas temáticas, entre ellas:

Avances y Desafíos de la Ley 21.430: Esta normativa, vigente desde 2022, instauró el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, marcando un cambio de paradigma: dejó atrás la mirada tutelar para reconocer a niños, niñas y adolescentes como “sujetos de derecho”. Entre sus principales avances destaca la creación del sistema de protección administrativa, que agiliza la respuesta del Estado, y la instalación progresiva de las oficinas locales de la niñez. Esta comisión es liderada por la jueza de Viña del Mar, Macarena Osorio.

Coordinación del Poder Judicial con instituciones colaboradoras: Esta comisión analizará la coordinación del Poder Judicial con las subcomisiones del Servicio de Protección Especializada, la Subsecretaría de la Niñez, Gendarmería de Chile y el Servicio de Protección Especializada para Adolescentes que están próximos a cumplir la mayoría de edad. El trabajo es liderado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Jeannette Valdés.

Coordinación con Servicio de Protección Especializada y Subsecretaría de la Niñez, a partir de mesa nacional , a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán, Paulina Gallardo.

Modalidades alternativas al cuidado de niños, niñas y adolescentes, a cargo del juez del 4to Juzgado de Familia de Santiago, Pedro Maldonado.

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana, a cargo de la jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares, María Olga Troncoso.

Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, mecanismos de evaluación, observación y seguimiento judicial, a cargo de la jueza del Juzgado de Familia de Villa Alemana, Paz Cataldo.

Mecanismos de evaluación, observación y seguimiento judicial, a cargo del Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alberto Amiot.

Cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales en materia de infancia, a cargo de la fiscala judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, María Teresa Quiroz.

Estos grupos de trabajo entregarán un cuaderno compilado con propuestas y análisis en materia de infancia y familia, elaborado a partir del trabajo desarrollado por cada comisión. El documento definirá nuevos desafíos y orientaciones, con foco en fortalecer la innovación, la coordinación interinstitucional y el trabajo colaborativo para avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes.

La jornada contará además con la participación de integrantes del Consejo Asesor del Servicio de Protección Especializada, y presentará el programa especial “Voces del Futuro”, el primer podcast del Poder Judicial dedicado a la justicia y los derechos de la niñez y la adolescencia.