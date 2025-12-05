Explotación sexual infantil sube 73% en dos años y Defensoría alerta una crisis en expansión

A través de su Observatorio de Derechos, la Defensoría de la Niñez alertó sobre un alza sostenida y significativa en las tasas de víctimas de explotación sexual (ESNNA), tras actualizar las denuncias ingresadas al Ministerio Público.

Entre 2022 y 2024, las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73%, con un fuerte impacto en mujeres de 14 a 17 años. La Defensoría de la Niñez advierte que se trata de una problemática estructural en crecimiento y llama a reforzar la prevención, la persecución penal y la protección especializada, junto con avanzar en la adhesión al Convenio de Lanzarote.

Los datos muestran incrementos particularmente marcados en los delitos de obtención y facilitación: la tasa de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes subió un 89% entre 2022 y 2024, mientras que los delitos vinculados a material abusivo crecieron un 59% en el mismo periodo. En 2024, estas tipologías sumaron 858 víctimas.

Respecto de 2022, los aumentos son contundentes: 69% en víctimas de obtención, 92% en facilitación y promoción, y 89% en la tasa combinada de ambos delitos. Las regiones con mayores tasas en 2024 fueron Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7). Del total, un 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y un 82% tiene entre 14 y 17 años.

Delitos digitales en alza exigen respuestas más firmes

El análisis también evidencia un crecimiento sostenido en delitos vinculados a material abusivo: 40% en almacenamiento, 88% en difusión y 30% en producción, alcanzando 840 víctimas en 2024. De ellas, el 82% son mujeres y el 52% se encuentra entre los 14 y 17 años.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, subrayó que “la información del Observatorio nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”.

Desde el Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Maurizio Sovino, enfatizó que “como Fiscalía nos preocupa profundamente el aumento de las denuncias, y por eso hemos fortalecido el trabajo conjunto con las unidades policiales y el intersector, junto con avanzar en la formación especializada de fiscales. Si bien estas acciones ya se reflejan en una respuesta penal más efectiva, las cifras demuestran que aún se requieren medidas estatales más robustas para prevenir estos crímenes e intervenir de manera efectiva a las víctimas”.

Defensoría refuerza llamado a prevenir, proteger y avanzar hacia estándares internacionales

La explotación sexual es una preocupación prioritaria para la Defensoría de la Niñez, que la monitorea de forma permanente mediante análisis estadísticos, la presentación de querellas y la participación en instancias como la Mesa Cuatripartita contra la Explotación Sexual y el Marco contra la Explotación Sexual.

La institución reiteró la necesidad de fortalecer la prevención, asegurar una persecución penal eficaz y consolidar mecanismos de protección especializada que eviten la revictimización y garanticen atención integral y oportuna. Asimismo, relevó la importancia de que Chile adhiera al Convenio de Lanzarote, el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual.