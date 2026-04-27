Niñez en Chile: campaña busca fortalecer a las familias para prevenir la vulneración de derechos

En Chile, la situación de la niñez enfrenta un desafío urgente: asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos de cuidado, protección y afecto. En ese contexto, Aldeas Infantiles SOS Chile impulsa una iniciativa centrada en fortalecer a las familias como eje clave del bienestar infantil, promoviendo además la participación activa de la sociedad en la prevención de vulneraciones de derechos.

Bajo el lema “La familia lo cambia todo”, la campaña busca visibilizar una realidad preocupante: miles de niños en el país crecen en contextos donde los vínculos afectivos y las redes de apoyo son frágiles o inexistentes.

Actualmente, más de 15.000 niños, niñas y adolescentes viven separados de sus familias, mientras que 1 de cada 6 realiza algún tipo de trabajo infantil, evidenciando escenarios donde la infancia asume responsabilidades que no le corresponden.

“Cuando una familia no cuenta con el apoyo necesario, son los niños quienes terminan cargando con ese peso. Por eso, nuestro trabajo no solo está en proteger a la niñez, sino también en fortalecer a las familias para que puedan brindar el cuidado y la contención que cada niño necesita”, señaló el Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS Chile, Osvaldo Salazar.

La iniciativa apunta a movilizar a la ciudadanía para ampliar las redes de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir la separación de niños y niñas de su entorno familiar.

“Detrás de cada cifra hay una historia. Un niño que necesita sentirse seguro, querido y acompañado. Cuando fortalecemos a una familia, no solo cambiamos su presente, sino también el futuro de sus hijos”, agregó Osvaldo Salazar.