Caídas y quemaduras: los accidentes domésticos que más afectan a los niños

El hogar suele ser percibido como el lugar más seguro para niños y niñas. Sin embargo, las cifras muestran una realidad distinta. Los accidentes domésticos se han convertido en una de las principales amenazas para la salud infantil en Chile, concentrando más de la mitad de los incidentes que afectan a menores y representando una de las principales causas de hospitalización pediátrica no infecciosa.

Un problema que ocurre dentro de casa

Según datos del Ministerio de Salud, los accidentes domésticos corresponden a una de las principales causas de muerte en niños y niñas mayores de un año y a la principal causa no infecciosa de hospitalización pediátrica. Más del 51% de estos eventos ocurre dentro del hogar y el grupo entre 1 y 4 años concentra el 67% de los casos.

A ello se suman otras cifras que preocupan a los especialistas. Cada año cerca de 80 mil menores sufren quemaduras, mientras que entre el 4% y el 7% de las consultas de urgencia pediátrica corresponden a intoxicaciones. De estas últimas, más de la mitad está relacionada con medicamentos.

Las caídas lideran los accidentes infantiles

Para María Pilar Valenzuela, académica de la Facultad de Enfermería Campus República de la Universidad Andrés Bello, las caídas encabezan la lista de accidentes más frecuentes.

“Las caídas lideran la lista y constituyen la principal causa de traumatismo encéfalo-craneano en menores de 10 años. Ante una caída, se debe evaluar el nivel de conciencia, evitar movilizar al niño si se sospecha una lesión cervical y acudir a urgencias si hay síntomas como vómitos, pérdida de conciencia o convulsiones”, explica.

Escaleras, muebles, camas y superficies resbaladizas suelen estar entre los escenarios más comunes donde ocurren estos incidentes.

Quemaduras: un riesgo permanente en el hogar

Otro de los accidentes recurrentes son las quemaduras, generalmente asociadas al contacto con líquidos calientes, cocinas, estufas u otros elementos que generan altas temperaturas.

“Las quemaduras, por su parte, afectan a miles de niños cada año, principalmente por contacto con líquidos calientes o estufas. En estos casos, se recomienda aplicar agua fría corriente durante 15 a 20 minutos, sin usar hielo ni remedios caseros, y cubrir con una gasa limpia si hay ampollas o piel expuesta”, señala la especialista.

Intoxicaciones: medicamentos y productos de limpieza

Las intoxicaciones afectan principalmente a niños entre 1 y 4 años y suelen producirse cuando tienen acceso a medicamentos o productos químicos de uso doméstico.

“Las intoxicaciones son más frecuentes entre 1 y 4 años y suelen estar asociadas a medicamentos o productos de limpieza. Ante una sospecha, no se debe inducir el vómito y es fundamental contactar de inmediato al CITUC (+56 2 2635 3800) o acudir a un servicio de urgencia”, advierte Valenzuela.

Los expertos recomiendan mantener estos productos bajo llave y fuera del alcance de los menores.

Ahogos y atragantamientos: emergencias que requieren reacción inmediata

Los ahogos continúan siendo una de las principales causas de muerte accidental en menores de cinco años. Su rapidez y la ausencia de señales evidentes hacen que la vigilancia permanente sea fundamental.

“Los ahogos pueden ocurrir en segundos y en silencio, por lo que requiere supervisión constante. En caso de emergencia, se debe retirar al menor del agua, llamar al SAMU (131) e iniciar reanimación cardiopulmonar si no respira”, explica la académica.

A ello se suma el riesgo de atragantamiento, especialmente en lactantes y niños pequeños.

“Finalmente, el atragantamiento es común en lactantes y niños pequeños, y puede identificarse por tos repentina o dificultad para respirar. Si el niño no puede toser, se deben aplicar maniobras de desobstrucción y buscar ayuda inmediata”, agrega.

La prevención sigue siendo la principal herramienta

Para los especialistas, la supervisión activa continúa siendo la medida más efectiva para reducir accidentes infantiles en el hogar.

“La supervisión activa es la medida más efectiva. No se debe dejar a menores de 4 años solos en espacios como la cocina, el baño o cerca del agua. Además, es clave adaptar el hogar con medidas de seguridad y educar a los niños según su edad”, explica Valenzuela.

La docente también recomienda aprender primeros auxilios pediátricos, asistir regularmente a controles de salud y mantener siempre visibles los números de emergencia.

“Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una emergencia grave”, concluye.