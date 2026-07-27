Un recién nacido no se protege solo con abrigo

Con la llegada del invierno, muchas familias creen que proteger a un recién nacido simplemente implica abrigarlo más. Sin embargo, los virus respiratorios no atraviesan la ropa, sino que llegan principalmente a través de las manos y el contacto cercano con personas enfermas.

Durante las primeras semanas de vida, los recién nacidos son especialmente vulnerables porque su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo. A diferencia de los adultos, en ocasiones no presentan tos intensa ni abundantes secreciones. De acuerdo con el Ministerio de Salud, los primeros signos de una infección pueden ser mucho más sutiles: rechazo de la alimentación, somnolencia excesiva, irritabilidad o una disminución importante de su actividad habitual.

Por esta razón, la prevención sigue siendo la principal herramienta. El lavado frecuente de manos es una de medidas más efectivas para disminuir la transmisión de virus. Asimismo, la Academia Americana de Pediatría recomienda evitar que personas con síntomas respiratorios visiten a los recién nacidos, junto con mantener al día las vacunas de padres, hermanos, abuelos y cuidadores, formando un verdadero “círculo de protección” alrededor del bebé.

La vacunación durante el embarazo también resguarda después del nacimiento. Estudios internacionales han demostrado que la inmunización materna contra la influenza reduce alrededor de un 40% las hospitalizaciones por esta enfermedad en lactantes menores de seis meses, quienes aún no tienen edad para recibir esta vacuna y dependen, en gran medida, de la inmunidad que reciben de su madre.

La lactancia materna es otra gran aliada. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan mantenerla incluso si la madre presenta un resfrío leve. Ya sea exclusiva o complementada con fórmula, esta aporta anticuerpos y otros factores inmunológicos que ayudan a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias.

El ambiente del hogar también influye. Ventilar diariamente las habitaciones, evitar el humo del tabaco y preferir sistemas de calefacción eléctricos por sobre estufas a leña, parafina o gas, ayuda a reducir contaminantes que afectan especialmente a los recién nacidos.

Tan importante como prevenir es saber reconocer cuándo consultar. Si un bebé deja de alimentarse, respira muy rápido, hunde las costillas al respirar, abre exageradamente las fosas nasales o presenta una coloración azulada alrededor de los labios, debe ser evaluado de inmediato, ya que una enfermedad respiratoria puede evolucionar rápidamente.

Proteger a un recién nacido durante el invierno no recae únicamente en el abrigar. Depende, sobre todo, de una familia informada. Lavarse las manos, vacunarse, mantener la lactancia materna, evitar el contacto con personas enfermas y reconocer oportunamente los signos de alarma, son pequeños gestos que pueden marcar una enorme diferencia en sus primeras semanas de vida.