Ivón Guerra y Darwin Cortés: las caras oficialistas que emergen tras criticada gestión del Gobierno

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¡Hola, Coquimbo! Aún seguimos viendo y dimensionando las consecuencias del temporal. La Región de Coquimbo vive una catástrofe que ha golpeado de punta a punta, dejando familias damnificadas, caminos cortados, localidades aisladas y, lo más doloroso, vidas perdidas.

En esta edición quisimos mirar la emergencia desde otra perspectiva y destacar a quienes, hasta ahora, han salido fortalecidos por su capacidad de reacción, despliegue y compromiso con la comunidad.

No se trata de olvidar los errores ni de pasar por alto las responsabilidades. Se trata de reconocer que, incluso en los momentos más difíciles, también surgen liderazgos, gestos y esfuerzos que merecen ser contados.

Desde Aquí Coquimbo enviamos toda nuestra fuerza a la región completa, a sus familias, vecinos y comunidades; especialmente a quienes perdieron a un ser querido, su hogar o el esfuerzo de toda una vida.

La emergencia aún no termina y la reconstrucción recién comienza. Pero esta región sabe levantarse. Lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer.

Partimos esta edición abordando el rol que han asumido los municipios durante la emergencia. Mientras la respuesta del Gobierno fue cuestionada por su lentitud y falta de coordinación en las primeras horas, los alcaldes salieron a terreno, desplegaron maquinaria, coordinaron ayuda y se transformaron en los principales interlocutores de las comunidades afectadas. La catástrofe volvió a demostrar que, cuando el nivel central tarda, son los gobiernos comunales los primeros en responder.

En nuestro segundo tema ponemos la mirada en dos autoridades oficialistas que lograron fortalecerse en medio de la crisis. El seremi de Gobierno, Darwin Cortés, y la delegada presidencial provincial de Limarí, Ivón Guerra, ganaron protagonismo gracias a su despliegue, capacidad de coordinación y presencia en terreno. Dos estilos distintos que consiguieron diferenciarse en una gestión gubernamental marcada por los cuestionamientos.

También revisamos una de las postales más impactantes que dejó el sistema frontal en La Serena: la crecida del río Elqui y la activación de quebradas arrastraron hacia el mar toneladas de ramas, troncos, barro, plásticos y residuos, que posteriormente terminaron acumulándose en las playas de la Avenida del Mar. La recuperación del borde costero aparece ahora como un nuevo desafío ambiental, sanitario y logístico.

Finalmente, abordamos las medidas sanitarias que se están reforzando después de la emergencia. Los cortes de agua potable, el contacto con barro y aguas contaminadas, y los problemas en la manipulación de alimentos aumentan el riesgo de enfermedades como la hepatitis A. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a consumir agua segura, lavarse frecuentemente las manos y extremar las precauciones en los hogares y sectores damnificados.

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La hora de los alcaldes: municipios asumen el protagonismo ante la catástrofe

Mientras las alertas SAE sonaban durante la madrugada, la lluvia torrencial caía con fuerza sobre las quebradas, cortaba caminos y obligaba a evacuar poblaciones completas. Los alcaldes y alcaldesas de las quince comunas de la Región de Coquimbo asumieron la primera línea de la emergencia. Desde La Higuera hasta Salamanca, pasando por las comunas de los valles de Elqui, Limarí y Choapa, fueron los municipios los primeros en desplegar maquinaria, habilitar albergues, rescatar familias, repartir agua y alimentos y coordinar la ayuda en sectores donde, muchas veces, el aparato central todavía no conseguía llegar.

Con el pelo mojado, barro en los zapatos y escasas horas de sueño, las autoridades comunales aparecieron recorriendo sectores devastados, acompañando a damnificados, coordinando desde los centros de operaciones y, cuando fue necesario, cuestionando la lentitud de la respuesta del Gobierno y de SENAPRED.

Ese protagonismo se hizo especialmente visible en la conurbación La Serena-Coquimbo, donde los alcaldes Ali Manouchehri y Daniela Norambuena enfrentaron una de las emergencias más complejas de sus administraciones. Ambos encabezaron despliegues territoriales, movilizaron a cientos de funcionarios municipales y asumieron un papel político relevante para exigir recursos, acelerar la ayuda y comenzar a organizar la reconstrucción de las dos comunas más pobladas de la región.

En Coquimbo, Ali Manouchehri fortaleció su liderazgo territorial al ponerse personalmente al frente de las operaciones. El alcalde recorrió zonas urbanas, rurales y costeras, participó en el rescate de personas aisladas y encabezó la respuesta municipal en sectores severamente golpeados por las inundaciones. Su despliegue no se limitó a la gestión de la emergencia: también levantó una voz crítica frente a la demora de las instituciones centrales y exigió recursos extraordinarios para enfrentar una catástrofe que superó ampliamente las capacidades financieras del municipio.

“Seguimos desplegados en terreno, en todos los sectores de nuestra comuna, con especial fuerza en el sector rural y en el litoral, que han sido los más devastados por esta catástrofe”, señalaron desde el municipio de Coquimbo.

Manouchehri también destacó el compromiso de los trabajadores municipales. “Los funcionarios han dado todo lo que pueden dar en esta emergencia, y es importante reconocer ese esfuerzo y ese coraje que han puesto para levantar nuevamente nuestra comuna”, sostuvo.

Coquimbo ya ha destinado más de $ 1.500 millones de recursos municipales para enfrentar las primeras necesidades. Sin embargo, desde el municipio advierten que esos fondos permiten financiar el auxilio inmediato, pero están lejos de cubrir la reconstrucción de caminos, puentes, viviendas y servicios básicos.

Por ello, junto con la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo y parlamentarios de la zona, Manouchehri ha planteado que la recuperación regional podría superar los US$ 500 millones, una inversión imposible de financiar únicamente con los presupuestos municipales o con recursos del Gobierno Regional.

En La Serena, Daniela Norambuena también asumió un despliegue intenso y prácticamente sin descanso. La alcaldesa recorrió los sectores afectados, coordinó evacuaciones, gestionó ayuda humanitaria y encabezó los operativos municipales en medio de una emergencia que golpeó tanto al área urbana como a las localidades rurales de la comuna.

Norambuena alternó las labores en terreno con la coordinación desde los centros de operaciones, manteniendo contacto permanente con los equipos municipales, los organismos de emergencia y las comunidades aisladas. Su gestión permitió movilizar maquinaria, camiones aljibe, alimentos, frazadas y elementos de primera necesidad hacia los sectores más afectados.

En apenas cinco días, los equipos municipales levantaron un catastro que identificó 529 viviendas dañadas y 152 puntos críticos de infraestructura vial. De acuerdo con las estimaciones de la Municipalidad de La Serena, la reconstrucción de la comuna requerirá cerca de US$ 50 millones, considerando la recuperación de viviendas, caminos, puentes y otras obras de infraestructura dañadas.

La alcaldesa también encabezó una mesa política y técnica con los senadores Sergio Gahona, Daniel Núñez y Matías Walker, con el propósito de asegurar financiamiento extraordinario y evitar que la reconstrucción se financie a costa de paralizar proyectos que ya estaban comprometidos para la comuna.

Norambuena continúa gestionando que la ciudad recupere plenamente su conectividad, con especial énfasis en los sectores rurales.

“Acá, más que personificar el trabajo en mí como autoridad, corresponde reconocer y aplaudir el coraje, la entrega y el compromiso de cientos de funcionarios municipales que estuvieron en la primera línea de esta emergencia, junto a Bomberos, las policías y los equipos de rescate. Yo cumplí con mi deber y con el compromiso que asumí cuando fui elegida alcaldesa, porque es precisamente en los momentos más críticos cuando se demuestra el verdadero compromiso con la ciudadanía. Ahora comienza la tarea más difícil: la reconstrucción y volver a poner de pie a nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando con la misma fuerza y convicción, porque a las familias damnificadas no las vamos a dejar solas“, afirmó la alcaldesa.

Ovalle y Vicuña también presentes

En la provincia de Limarí también destacó el despliegue del alcalde de Ovalle, Héctor Vega, quien se mantuvo en terreno hasta altas horas de la madrugada, recorriendo los sectores afectados, coordinando a los equipos municipales y supervisando la respuesta ante la emergencia. Su presencia constante y la magnitud de lo ocurrido en la capital provincial tuvieron amplia repercusión en medios nacionales, proyectando una imagen de liderazgo cercano, activo y comprometido con las familias damnificadas.

Pero Vega no solo destacó por su despliegue operativo. También golpeó la mesa frente a su propio Gobierno, exigiendo mayor rapidez, recursos y respuestas concretas para las comunidades afectadas. En medio de la emergencia demostró carácter político, poniendo las necesidades de Ovalle y del Limarí por sobre cualquier cálculo partidario.

En el valle de Elqui, los alcaldes de Paihuano, Hernán Ahumada, y de Vicuña, Mario Aros, debieron enfrentar graves daños en sus comunas, con localidades aisladas, activación de quebradas, derrumbes, aludes y cortes de rutas. En ambos territorios, los equipos municipales mantuvieron un despliegue permanente para atender a las familias afectadas, habilitar caminos y coordinar la entrega de ayuda en sectores de difícil acceso.

En Vicuña, el alcalde Mario Aros encabezó el monitoreo de la emergencia y mantuvo informada a la comunidad sobre el estado de la Ruta 41, especialmente en los sectores de Puclaro y Porotal, además de la situación de las quebradas y de las localidades aisladas. Junto con los equipos municipales y el Ejército, coordinó el envío de ayuda hacia sectores como Viñita Alta y la zona costera, pese a que en algunos puntos los caminos permanecían completamente intransitables. Su despliegue reflejó una gestión activa, cercana y enfocada en llegar hasta el último rincón de la comuna.

El liderazgo mostrado por Manouchehri y Norambuena refleja una realidad que se repitió en toda la región. Los municipios debieron responder con sus propios recursos, su conocimiento del territorio y sus equipos humanos.

La emergencia fortaleció políticamente a los alcaldes porque fueron ellos quienes estuvieron presentes durante las horas más difíciles: cuando todavía llovía, cuando no había conectividad y cuando los anuncios nacionales no llegaban o, lisa y llanamente, no se traducían en soluciones concretas.

La catástrofe dejó una conclusión política evidente: en la Región de Coquimbo, la primera línea de la emergencia tuvo rostro municipal. Fueron los alcaldes y alcaldesas de las quince comunas quienes enfrentaron la madrugada, recibieron la indignación de las familias, organizaron la respuesta y comenzaron a levantar nuevamente sus territorios.

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Guerra y Cortés: las figuras oficialistas que emergen en medio de la cuestionada gestión del Gobierno

La emergencia y posterior catástrofe provocada por el sistema frontal mantiene al Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el ojo del huracán en la Región de Coquimbo. La tardía respuesta de SENAPRED a los municipios, la demora en decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, los problemas logísticos para llegar a las localidades aisladas y las dificultades políticas en la conducción de la Delegación Presidencial Regional han generado cuestionamientos transversales al actuar del Ejecutivo.

Mientras alcaldes de distintos sectores políticos reclamaban por la lentitud en la llegada de ayuda, maquinaria, agua potable y recursos para enfrentar la emergencia, la estructura regional del Gobierno enfrentó su primera gran prueba política. Una crisis que no solo dejó al descubierto deficiencias de coordinación, sino que también comenzó a reordenar las fuerzas dentro del oficialismo regional.

En medio de ese escenario adverso, dos autoridades lograron diferenciarse del resto del gabinete y ganar protagonismo por su despliegue en terreno, capacidad operativa y manejo político: el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, y la delegada presidencial provincial de Limarí, Ivón Guerra.

El primero en asumir un rol visible fue Cortés. Durante las jornadas iniciales del temporal recorrió distintos puntos de La Serena y Coquimbo, entregó vocerías, explicó las decisiones adoptadas en los COGRID y se transformó en uno de los principales rostros encargados de defender la respuesta del Ejecutivo, cuando las críticas comenzaban a concentrarse sobre el Gobierno y la Delegación Presidencial Regional.

También endureció el discurso contra Aguas del Valle por los problemas de abastecimiento de agua potable y asumió públicamente la presión sobre la empresa responsable de la grúa que cayó durante el temporal, exigiendo respuestas para los damnificados.

Sin embargo, su mayor salto político se produjo después de decretado el Estado de Catástrofe. Cortés fue enviado al Regimiento Coquimbo para ponerse a disposición del general Eugenio Ribba, jefe de la Defensa Nacional en la región, y comenzó a ejercer como enlace entre la autoridad militar y el aparato civil del Estado.

Desde esa posición asumió la coordinación con seremis, servicios públicos, municipios y equipos de emergencia, además de explicar al mando militar el funcionamiento del sistema público y las facultades disponibles bajo el Estado de Excepción. A ello se sumó la gestión de rescates mediante helicópteros, el envío de ayuda a sectores aislados y el seguimiento de solicitudes surgidas desde los COGRID.

Su desempeño le permitió pasar de ser una autoridad cuestionada internamente a convertirse en una de las piezas centrales de la respuesta gubernamental.

El protagonismo del seremi también dejó en evidencia el nuevo esquema de poder surgido tras la declaración de catástrofe. Mientras el general Ribba asumió la conducción operativa, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, quedó principalmente vinculado a las definiciones y vocerías políticas. En ese espacio intermedio, Cortés logró instalarse como articulador entre el Ejército, los municipios y los servicios públicos.

La mujer líder del Gobierno de Kast

Eran cerca de las 01:30 horas de la madrugada del pasado 19 de julio. La delegada presidencial provincial de Limarí, Ivón Guerra, venía de recorrer junto al alcalde de Ovalle, Héctor Vega, Bomberos y Carabineros distintos sectores anegados de la capital limarina. Sin embargo, un aviso de última hora sobre una persona atrapada en Punitaqui cambió nuevamente su rumbo. Guerra subió de inmediato a una camioneta y partió en medio de una lluvia torrencial.

Ya en Punitaqui, se reunió con el alcalde de la comuna y participó, cerca de las dos de la madrugada, en un COGRID comunal de emergencia. La persona finalmente pudo ser rescatada y, frente a sus funcionarios, el propio jefe comunal felicitó a la delegada por su despliegue. Su respuesta fue breve: “No estamos para felicitaciones, hay que seguir trabajando”.

Este medio pudo corroborar que Guerra durmió durante seis noches consecutivas en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial, sin regresar siquiera una jornada a ver a su familia. La prioridad estuvo puesta en los damnificados, en mantener la presencia del Gobierno en el territorio y en sostener una coordinación que, durante las horas más críticas, exigía decisiones permanentes.

Actualmente continúa recorriendo, junto a un comandante del Ejército, las cinco comunas de la provincia de Limarí, encabezando labores de apoyo, distribución de ayuda y coordinación para recuperar la conectividad de los caminos afectados.

A diferencia de los alcaldes o del propio seremi de Gobierno, su despliegue no tuvo la misma exposición en los medios nacionales. Sin embargo, Guerra estuvo presente durante todo el proceso logístico y operativo de la emergencia, articulando servicios, municipios y fuerzas desplegadas en terreno. Su protagonismo fue menos visible, pero no menos decisivo.

Incluso en redes sociales se viralizaron imágenes que la retrataban como una verdadera superheroína de la emergencia, publicaciones que acumularon cientos de comentarios y felicitaciones por su despliegue en terreno.

Consultada por Aquí Coquimbo, Guerra le restó importancia al reconocimiento y sostuvo que su labor responde al compromiso asumido con el territorio: “Es parte del trabajo y del compromiso con el país, con la región y con nuestro Presidente. Todavía falta mucho por hacer y debemos seguir adelante. Solo queda agradecer a los alcaldes, a los municipios y a quienes siempre están presentes en las emergencias, como Bomberos y las Fuerzas Armadas (…) obviamente le agradezco a la gente sus palabras de bien para mí”, afirmó.

En medio de una emergencia que dejó al descubierto falencias, retrasos y tensiones dentro del aparato estatal, Darwin Cortés e Ivón Guerra lograron marcar una diferencia positiva para el Gobierno.

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El temporal convirtió la Avenida del Mar en un gigantesco depósito de madera, sedimentos y basura

Una de las postales más impactantes que dejó el sistema frontal en La Serena se observa hoy en su principal borde costero. Las playas de la Avenida del Mar, especialmente en las inmediaciones del Faro Monumental, quedaron cubiertas por toneladas de ramas, troncos, maderas, plásticos, botellas, escombros, algas y distintos residuos arrastrados durante la emergencia.

La crecida del río Elqui, la activación de quebradas y la fuerza de las aguas trasladaron sedimentos y desperdicios desde distintos puntos de la comuna hasta el océano. Posteriormente, el intenso oleaje devolvió gran parte de ese material hacia la costa, formando extensas franjas de desechos que, en algunos sectores, prácticamente hicieron desaparecer la arena.

Durante el temporal en La Serena se activaron cerca de 150 quebradas, varias de las cuales no registraban escurrimientos desde hacía más de una década debido a la prolongada sequía. El resultado fue visible a lo largo de los cerca de seis kilómetros de playas de la Avenida del Mar, donde se acumularon plásticos, restos vegetales, barro y materiales de distinto tipo.

El sector del Faro, uno de los principales símbolos turísticos de La Serena, se transformó así en una de las imágenes más representativas de la catástrofe. Además de la contaminación de la playa, el agua avanzó sobre sectores habitualmente secos y alcanzó parcialmente la intersección de Avenida Francisco de Aguirre con Avenida del Mar.

La recuperación del borde costero será ahora otro de los grandes desafíos posteriores a la emergencia. La magnitud y extensión de los residuos obligará a desplegar maquinaria, personal municipal y operativos especiales para retirar el material, despejar la playa y enfrentar el riesgo ambiental y sanitario que supone la acumulación prolongada de basura y sedimentos. Las primeras estimaciones indican que las labores podrían extenderse durante varias semanas

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central Sede Región de Coquimbo fortalece la internacionalización con convenio junto a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Con el fin de ampliar las oportunidades de formación internacional de sus estudiantes y fortalecer una educación conectada con los desafíos globales, la Universidad Central de Chile consolidó un importante convenio de colaboración con la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España, una de las instituciones de educación superior con mayor prestigio académico en Europa.

Al respecto, el vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Dr. Yerko Cortés Soza, señaló que “esta alianza permitirá a estudiantes y académicos acceder a redes de colaboración con una de las universidades más prestigiosas de Europa, promoviendo el intercambio de conocimientos, el desarrollo de proyectos, la vinculación con empresas internacionales y nuevas oportunidades de formación e investigación con impacto regional e internacional”.

Este convenio es un nuevo paso en la estrategia de internacionalización, promoviendo experiencias formativas que complementan el aprendizaje y fortalecen el perfil profesional de sus estudiantes mediante una visión global, el intercambio de conocimientos y el contacto con buenas prácticas internacionales.

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Refuerzan la prevención de la hepatitis A tras la emergencia climática

Un llamado a reforzar las medidas de prevención de la hepatitis A realizó la Seremi de Salud Coquimbo tras la emergencia climática que afectó a nuestra región.

La hepatitis A es una enfermedad viral que afecta al hígado y se transmite principalmente por la vía fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto con personas infectadas. En situaciones de exposición a aguas servidas, el riesgo de transmisión aumenta significativamente.

Por ello, la seremi de Salud, Karen Irribarra, explicó que “en el contexto de emergencia o catástrofes naturales que dañan el suministro de agua potable o generan daños en los sistemas de alcantarillado, se incrementa el riesgo de la población a infecciones digestivas o infecciones respiratorias. Por ello, existe la recomendación de vacunar a personas damnificadas y rescatistas/voluntarios expuestos a aguas servidas”.

Irribarra indicó que si alguna persona se encuentra en esta situación, debe acudir al CESFAM más cercano para recibir una dosis de vacuna contra la hepatitis A. “Esta vacuna es clave para la prevención de la enfermedad y proteger nuestra salud durante la emergencia”, enfatizó la autoridad sanitaria.

Refuerzan llamado al consumo de alimentos seguros

Junto con el llamado a la vacunación, la seremi reforzó las recomendaciones para prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos contaminados durante la emergencia.

“Durante este período de emergencia, queremos hacer un llamado especial a la comunidad a extremar las medidas de cuidado al consumir frutas y verduras. La principal recomendación es aplicar siempre tres pasos antes de consumirlas: lavado, sanitización y cocción, especialmente en aquellos productos que se consumen habitualmente crudos”, indicó la autoridad.

Asimismo, recordó la importancia de comprar frutas y verduras solo en lugares autorizados y verificar que se encuentren limpias. “No consuma productos con barro o alta carga de suciedad, ni frutas y verduras de hoja verde o de piel fina que se sospeche hayan estado en contacto con aguas servidas, ya que estas no pueden desinfectarse de manera segura en el hogar”. Finalmente, la autoridad sanitaria recordó la importancia de consultar oportunamente en caso de presentar síntomas. “Si presenta diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, acuda al establecimiento de salud más cercano”, indicó.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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