Temporal provoca daños en diez mil viviendas

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Pararon las lluvias y todo comienza a reverdecer. Se enciende la llama del aromo, diría el poeta Jorge Teillier. Corre agua otra vez por los ríos y las ciudades parecen –un poco– más limpias. La última semana, trabajadores de las empresas de distribución eléctrica no pararon de montar escaleras para reponer el servicio que, para miles, estuvo suspendido por varios días. Ayer 164 clientes seguían sin luz.

Me gusta observar cómo cambia la ciudad y tener la posibilidad de contárselos. ¿Cómo se vienen los próximos días? La Dirección Meteorológica de Chile indica que en Viña del Mar solo lloverá débilmente durante este lunes y que hasta el jueves no tendríamos más precipitaciones. Eso sí, el viernes emitió un aviso para la zona cordillerana de nuestra región, vigente hasta hoy: pronóstico de viento normal a moderado, de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60.

Como saben, el último sistema frontal generó daños de envergadura en infraestructura pública y privada, provocando el cierre de escuelas y caminos (revisa el listado al final de este newsletter). Y también del paseo Wheelwright en Valparaíso, que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, se comprometió a reparar. La región fue declarada como “zona afectada por catástrofe” por el Presidente José Antonio Kast, lo que permitirá al Estado llevar a cabo, “rápida y eficientemente”, la recuperación de los territorios afectados por el temporal.

No todo ha sido negativo: gracias a las precipitaciones, los principales embalses de la región –Los Aromos, Tranque La Luz y Lago Peñuelas– alcanzaron, en promedio, un 34% de su capacidad, “permitiendo garantizar el suministro para la próxima temporada”, aseguró Esval.

En esta edición:

En la región, el temporal provocó daños de diversa magnitud en aproximadamente diez mil viviendas y ahora el Minvu comienza a perfilar un plan de reconstrucción. En paralelo, 16 condominios sociales, hace poco entregados, presentaron filtraciones y el Gobierno ordenó a las constructoras responder a las familias.

La emergencia también dejó a 237 mil hogares sin electricidad, y los afectados, cansados de esperar por la reposición del servicio –que en algunos casos tomó días–, salieron a protestar. Según Carabineros, hubo al menos 30 manifestaciones.

Durante el sistema frontal, la alcaldesa Ripamonti cuestionó los intentos de inmobiliarias de continuar construyendo en las dunas, como el proyecto Alto Santorini, diseñado por el arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda.

La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento de los pozos de tres sistemas de agua potable rural que se abastecen del río La Ligua, luego que la minera Las Cenizas liberara a un afluente agua de lluvias que estuvo en contacto con su relave.

El Gobierno amplió a todas las comunas de la región la postergación de las obligaciones tributarias que vencían el 20 de julio. Ahora los contribuyentes podrán declarar y pagar hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses.

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Temporal provoca daños en diez mil viviendas y Minvu comienza a perfilar un plan de reconstrucción

El sistema frontal provocó diversos perjuicios en la Región de Valparaíso. En lo que respecta a las viviendas, y según reportó Senapred el viernes, 8.444 terminaron con daños menores, 1.276 con daños mayores y 34 completamente destruidas. En total, se vieron afectadas 9.754 casas.

Como primera ayuda, el Gobierno entregará un Bono de Recuperación de entre $ 375 mil y $ 1,5 millones a todos los damnificados que acrediten daños a sus enseres o viviendas. Para ello deben completar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) que están aplicando los municipios o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio del Interior será la institución que asigne, finalmente, dicho bono y también el aporte denominado “Bolsillo Electrónico”.

En paralelo, el Minvu ya comenzó a tomar la “Ficha 2” a los damnificados que completaron la FIBE (revisa cómo funciona aquí) y reportaron afectaciones a sus viviendas. Desde el Ministerio detallaron que a través de la Ficha 2 realizan una evaluación que determina el daño efectivo de las viviendas y cuya escala va de “1: sin daño”; “2: daño reparable leve”; “3: daño reparable moderado”; “4: daño reparable mayor” y “5: daño no reparable”. Con esa información, la cartera podrá definir las “acciones necesarias a seguir” y el plan de reconstrucción correspondiente.

Dentro de los domicilios con daños también se encontraron aquellos que habían sido otorgados por el Estado vía subsidio (DS49 y DS19) a la población más vulnerable. En la Región de Valparaíso, el Minvu detectó 16 complejos habitacionales que se vieron afectados por el temporal: dos en Valparaíso, dos en Cartagena, cuatro en Los Andes, uno en Llay-Llay, otro en Quintero, dos en San Antonio, dos en Quillota y dos en La Cruz. En respusta, el “Serviu está en contacto con cada una de las constructoras, las que atenderán a las familias afectadas”, se indicó.

En la capital regional, 150 departamentos, de un total de 200, del Condominio Mirador del Parque en Curauma –entregado en mayo de 2025–, experimentaron filtraciones, goteras, anegamientos y graves daños por humedad, indicó El Mercurio de Valparaíso. Ahora los vecinos afectados evalúan acciones legales contra la Constructora Oval.

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Demoras en reposición de la luz detona 30 manifestaciones en la Región de Valparaíso

El temporal también dañó la infraestructura de la red eléctrica. Tanto así que, el 17 de julio, 237 mil hogares se quedaron sin luz. Si bien el viernes pasado la cifra ya había bajado a 2.628, la reposición del servicio de parte de las empresas distribuidoras –como Chilquinta y CGE– fue más lenta de lo esperado. Hubo familias que pasaron hasta cinco días sin electricidad, hasta que, ya cansadas de esperar, salieron a protestar.

Según la general de Carabineros, Patricia Vásquez, hasta el miércoles se contaron 30 manifestaciones, “de diferentes grados, con personas que se han agrupado justamente para requerir que se repongan los suministros eléctricos en diferentes áreas de la región, concentrándose estas personas en la provincia de Marga Marga y Aconcagua”. En comunas como La Ligua, Los Andes, El Belloto y Villa Alemana, “hacen barricadas, que no interrumpen el tránsito. No han hecho desórdenes. Son pocas personas, pero sí provocan quema de neumáticos o basura, y después se retiran”, agregó.

Margarita Figueroa, residente del sector de El Patagual en Villa Alemana, se manifestó junto a un grupo de vecinos el martes pasado. En conversación con Aquí Valparaíso explicó el sentido de la protesta: “Estuvimos cinco días sin luz, a pesar de los reclamos a Chilquinta, el sector figuraba sin falla eléctrica. Somos una comunidad rural que sistemáticamente ha sido olvidada por la autoridad. Nuestro principal problema actual son los árboles quemados del megaincendio de 2024, los cuales jamás fueron retirados y dañaron los cables, ocasionando el corte de electricidad y el colapso de algunos transformadores”.

“Después de la manifestación vino Chilquinta a trabajar en la noche y volvió la luz para varios vecinos, y los que faltaban, les repusieron el servicio a la mañana siguiente”, agregó.

Debido al incumplimiento de los tiempos máximos de reposición establecidos en la normativa, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra Chilquinta. Dicha empresa, y CGE, anunciaron compensaciones desde los $ 40.000 a los afectados por interrupciones prolongadas. Estas propuestas serán fiscalizadas por el Servicio Nacional del Consumidor, “para que cumplan con una serie de exigencias establecidas en Ley del Consumidor, como, por ejemplo, deben ser adecuadas al daño, beneficiar a todo el universo de afectados y no ser discriminatorias, entre otras” informó dicho servicio.

Un mensaje de la PUCV

Sistemas frontales elevan riesgo de deslizamientos y aceleran erosión de playas

Las intensas lluvias y marejadas asociadas a los sistemas frontales han incrementado el riesgo de remociones en masa en la costa central y profundizado la erosión de las playas. Hermann Manríquez, director del Instituto de Geografía de la PUCV, explicó que la combinación de precipitaciones, laderas intervenidas y terrenos inestables favorece los deslizamientos, incluso después de las lluvias. A ello se suma el retroceso costero provocado por marejadas cada vez más intensas, amenazando ecosistemas y un patrimonio natural escaso y vulnerable.

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Proyecto diseñado por hermano del ministro Quiroz insiste en levantarse en Campo Dunar

Durante el temporal, el foco también estuvo puesto en los edificios que están construidos en el entorno de las dunas de Concón y Viña del Mar.

Varios recordarán que en el invierno de 2023, producto de la rotura de un colector de agua, luego de intensas precipitaciones, dos grandes socavones aparecieron próximos a los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca. Sus residentes fueron desalojados y el municipio dictaminó su inhabitabilidad. En el intertanto, el MOP realizó una inversión de $ 37 mil millones para construir un nuevo colector y evitar nuevos desprendimientos, lo cual ha funcionado de manera óptima hasta ahora.

En entrevista con Mega, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), se refirió al tema de los socavones y acusó que “todavía hay personas que están intentando construir en las dunas. Desde Viña del Mar paramos la posibilidad de construir en las dunas. Modificamos el Plan Regulador. Y hay personas que están combatiendo en los tribunales de justicia para seguir construyendo ahí. Aprovecho de decirlo. Y están ahora en silencio, con la lluvia, viendo las consecuencias que ocurren (…). Son personas familiares de grandes autoridades públicas del Estado de Chile”.

Desde el municipio detallaron que se trata del proyecto Alto Santorini, de la inmobiliaria Lote 21 SpA: un edificio de 15 pisos y 177 departamentos que busca ser emplazado a un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón, y cuyo “diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, encabezada por el arquitecto Víctor Quiroz”. Dicho profesional es hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Esta iniciativa, avaluada en US$ 35 millones, obtuvo su permiso ambiental el 23 de junio pasado, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Previo a la votación, Víctor Quiroz sostuvo una serie de reuniones a través de la Ley de Lobby con las autoridades que votarían el proyecto, como la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social.

Posteriormente, el 8 de julio, el SEA emitió su Resolución de Calificación Ambiental.

Pero el proyecto –que alcanza un 20% de avance– está judicializado desde el 2019, a raíz de un recurso que interpuso la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, y la Fundación Yarur Bascuñán, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que busca que sea declarada ilegal la decisión del exdirector de Obras Municipales (DOM), Julio Ventura, de rechazar invalidar el permiso de edificación, otorgado en 2017, argumentando que este fue dado sin contar con un EIA.

“Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema determinaron que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, detalló el municipio. El caso continúa pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Nuevo intento de desarrollo. La alcaldía añadió que “el 1 de octubre de 2024, un día antes del congelamiento derivado de la modificación del Plan Regulador Comunal para el sector dunar, la inmobiliaria ingresó un nuevo anteproyecto para el mismo predio, esta vez correspondiente a un edificio residencial de 15 pisos”.

Luego la DOM rechazó el anteproyecto y la empresa presentó un reclamo ante la Seremi Minvu, el cual “se encuentra pendiente de una resolución definitiva”.

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Minsal clausura pozos de comunidades rurales tras descarga de agua con relave de minera en Cabildo

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región de Valparaíso prohibió el funcionamiento de los pozos de captación de tres Sistemas Sanitarios Rurales (antes conocidos como APR), que se abastecen del río La Ligua, luego que la minera de cobre Las Cenizas (Cabildo) liberara dos veces hacia uno de sus afluentes agua de lluvia que estuvo en contacto con su relave, el viernes 17 y el lunes 20 de julio, en pleno sistema frontal.

La clausura preventiva, destacó el gobernador regional Rodrigo Mundaca, ocurre “ante la posibilidad de que pudieran estas aguas tener algún material contaminante que pudiera afectar la salud y vida de las personas. Las autoridades tienen que darle la certeza a los vecinos que no van a sufrir ninguna afectación ambiental que pudiera comprometer su vida”.

La medida “se adoptó en el ejercicio de las facultades establecidas en el Código Sanitario, las cuales contemplan la implementación de medidas preventivas destinadas a resguardar la salud de la población, siempre en el marco de la prevención”, informó la Seremi a Aquí Valparaíso.

La prohibición se mantendrá vigente por aproximadamente 15 días, mientras la Seremi desarrolla los procesos de muestreo y análisis del agua distribuida a través de la red de abastecimiento y obtenga los resultados correspondientes, es decir, “hasta contar con evidencia técnica que permita confirmar la inocuidad del agua distribuida y verificar que esta cumple con las condiciones establecidas para el consumo humano conforme a la normativa sanitaria vigente”, agregó la institución.

César Olmos, presidente del SSR Peñablanca-Montegrande, señaló respecto al cierre preventivo que “me parece bien, yo pienso que todos tenemos la duda, ¿estará buena el agua? Y ante la duda mejor abstenerse y esperar el análisis y así quedamos más tranquilos. Va a haber seis meses de seguimiento de muestreo”.

Sobre el evento en sí comentó que “la evacuación de agua es el problema. La minera tiene piscinas para captar aguas lluvias y ellos las reutilizan, pero como fue tan grande (la lluvia), no fueron capaces de reutilizar las aguas, entonces tuvieron que hacer la evacuación a la quebrada, por ende eso venía con relave. Bajó todo eso contaminado por la quebrada y llegó al lecho del río”.

Consultada Las Cenizas sobre el tema señalaron a través de un comunicado que “no existe confirmación oficial de parte de organismos técnicos ni de las autoridades competentes de contaminación de aguas por relaves mineros en el cauce del río Ligua”.

“Las autoridades que han realizado visitas técnicas al lugar han sido claras y explícitas en declarar públicamente que el Depósito en Pasta de la faena, ubicado en la localidad de Peñablanca, actualmente fuera de operación y sometido a un riguroso Plan de Cierre hace tres años, no tiene nada que ver con la decisión de cerrar temporalmente el APR”, agregó.

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Gobierno amplía beneficio y posterga pago de impuestos a contribuyentes de toda la Región de Valparaíso

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, anunció que “el Gobierno ha determinado incorporar a todas las comunas de la Región de Valparaíso a la resolución que posterga la declaración y el pago de las obligaciones tributarias, cuyo vencimiento estaba fijado para el 20 de julio. De esta manera, los contribuyentes que no pudieron cumplir con ese plazo, podrán hacerlo hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses”.

Esta medida, acordada por el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, responde a la solicitud realizada desde la Región de Valparaíso, considerando que distintos contribuyentes se vieron afectados por el sistema frontal, agregó el delegado. La Confederación Nacional de Ferias Libres había solicitado al subsecretario de Economía “apoyo inmediato para las 182 ferias libres afectadas en ocho regiones del país y evitar un mayor impacto en el abastecimiento de alimentos frescos para miles de familias chilenas”.

Millones señaló que “muchos sufrieron inundaciones o anegamiento en sus locales comerciales o en sus viviendas, mientras que otros enfrentaron importantes pérdidas económicas debido a los cortes prolongados de suministro eléctrico”.

Inicialmente, el Gobierno había anunciado la prórroga del pago de impuestos para las empresas de las comunas más afectadas por el sistema frontal, entre ellas, Limache, Ovalle, María Pinto, Parral y Penco.

Caminos cerrados o con tránsito restringido producto del temporal

Provincia de Los Andes:

Paso Los Libertadores: cerrado por nieve.

Rutas E-759, E-917, E-889 y E-683: cortes preventivos.

Ruta E-115-G (Cuesta Chacabuco): cierre preventivo por riesgo de desprendimientos.

Rutas E-843 y E-847: cerradas preventivamente.

Provincia de Valparaíso:

Ruta F-72 (Avenida Altamirano): cerrada por socavón en el borde costero.

Rutas F-730, F-844 y F-818-G: cerradas por riesgo de socavación y caída de árboles.

Rutas F-800, F-718, F-830 y F-50: tránsito con precaución por árboles caídos, socavaciones y derrumbes.

Provincia de Quillota:

Rutas F-370, F-314, F-300 y F-304: cerradas por inundaciones.

Rutas F-366 y F-304: cerradas por riesgo de derrumbes y caída de árboles.

Provincia de Marga Marga:

Ruta F-572: cerrada por socavación en el acceso al puente Lo Moscoso.

Rutas F-100-G, F-694, F-632, F-606 y F-696: cerradas por derrumbes, caída de rocas y riesgo de inundación.

Rutas F-690, F-768-G, F-770, F-778, F-764 y caminos secundarios: tránsito restringido o con precaución por erosiones y deslizamientos.

Provincia de Petorca:

Ruta E-462 (Catapilco – La Laguna): cerrada por daños en la infraestructura.

Ruta E-30-F (Maitencillo, km 40-41): cerrada por socavón y colapso de calzada.

Ruta E-30-F (acceso norte a Zapallar): cerrada por socavación.

Rutas E-411, E-445, E-375, E-317, E-315, E-244, E-457, E-460, E-255, E-257 y E-377-D: cerradas por remociones en masa, crecidas e inestabilidad de taludes.

Rutas E-253, F-126, F-190 y F-222: tránsito con precaución.

Provincia de San Felipe:

Rutas E-547, E-455, E-785, E-567 y S/R-E-985: cerradas por socavaciones, derrumbes y aumento de caudales.

Rutas E-533, E-517 y E-549: tránsito restringido o con precaución por remociones en masa y erosión.

Provincia de San Antonio:

Rutas G-952, G-958 y G-970: cerradas por vados sobrepasados.

Ruta G-800: tránsito con precaución por socavón y erosión.

Rutas G-808, G-814, G-818, G-950, G-986, G-80-I y G-876: tránsito con precaución por derrumbes, erosiones y socavaciones.

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