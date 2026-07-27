Kaiser se lava las manos con militante PNL y dichos sobre abusos a niños TEA: “Chiste” de mal gusto

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, calificó como “absolutamente inaceptables” las declaraciones realizadas por el militante y exasesor parlamentario Ítalo Omegna en un video que generó cuestionamientos por incluir comentarios sobre abuso infantil, menores de edad y personas con trastorno del espectro autista (TEA).

A través de una transmisión en redes sociales, Kaiser sostuvo que el episodio corresponde a una responsabilidad individual y descartó que la colectividad deba asumir como propias las expresiones del involucrado.

“Nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”, afirmó el dirigente, quien reconoció que quienes cumplen funciones públicas deben responder por el “tacto, tino y criterio” demostrado en sus actuaciones.

Kaiser señaló que el registro contenía un “chiste” de muy mal gusto y aseguró que el caso ya tuvo consecuencias, luego de que el diputado y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, aceptara la renuncia de Omegna a su cargo de asesor parlamentario.

El presidente de la colectividad agregó que cualquier eventual medida disciplinaria interna deberá ser resuelta por el Tribunal Supremo del partido, mediante los procedimientos establecidos en su institucionalidad.

Omegna también fue desvinculado de su cargo como director de Vinculación del Instituto Mises Cono Sur. La institución explicó que los comentarios difundidos eran incompatibles con sus principios y estándares de conducta, y reafirmó su compromiso con la protección de la infancia.

La controversia surgió tras la difusión de un video grabado durante una actividad privada vinculada al programa de streaming La Cofradía, en la que en el contexto de una fiesta se hicieron chistes sobre abusos de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La situación despertó duras críticas e, incluso, anuncios de parte de parlamentarios que solicitarían al Ministerio Público investigar si su contenido podría constituir algún delito.