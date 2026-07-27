Nicolás Grau y Ley Miscelánea: “Estoy convencido de que va a envejecer mal”

El exministro de Hacienda Nicolás Grau cuestionó la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno y aseguró que sus efectos fiscales terminarán pesando más que los eventuales beneficios económicos derivados de la rebaja de impuestos.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el economista afirmó que “estoy convencido que la reforma va a envejecer mal”, al sostener que la iniciativa provocará una disminución permanente de los ingresos fiscales.

Grau aseguró que, incluso bajo las proyecciones del propio Ejecutivo, el costo de la reforma será elevado. “El informe financiero de este gobierno, que es un gobierno que tiene una confianza extrema en cómo la reducción de impuestos puede aumentar el crecimiento, aun en el informe financiero de ellos, en el mejor escenario, están perdiendo mil millones de dólares al año a propósito de esta reforma”, afirmó.

A ello sumó un cuestionamiento sobre el financiamiento de esa menor recaudación. “Lo que nunca se ha dicho, y que a mi juicio es clave en esto, es de dónde va a salir esto”, sostuvo.

El exsecretario de Estado planteó que esa discusión comenzará a evidenciarse durante la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2027.

“Pero esto nos vamos a enterar pronto. Cuando venga ahora la discusión del presupuesto, el gobierno actual tiene que ingresar la propuesta a finales de septiembre”, señaló.

Grau también criticó la premisa económica que, a su juicio, sustenta la reforma.

“El mundo de derecha tiene un entusiasmo injustificado por la evidencia empírica respecto al impacto que puede tener la reducción de los impuestos en el crecimiento”, afirmó.

En esa línea, agregó que esa visión implica “volver a la idea más primitiva de que la única forma de crecer es que las personas de más altos ingresos paguen pocos impuestos. Y eso no es la experiencia del mundo”.

El economista sostuvo que el nivel de ingresos fiscales de Chile es insuficiente para sostener los servicios públicos que requiere el país.

“Chile está logrando más o menos el 22% del PIB como ingresos fiscales, y con eso no se puede financiar una educación de calidad, no se puede financiar salud de calidad, no se pueden construir las casas que hay que construir”, afirmó.

Asimismo, aseguró que esa restricción ya se refleja en la actual administración. “Este gobierno está dejando de construir casas, va a construir menos casas de lo que estábamos construyendo nosotros en materia social, va a hacer menos inversión pública y va a reducir o, por lo menos, no va a crecer al ritmo que estaba creciendo el gasto en salud”, señaló.

Finalmente, insistió en que los efectos de la reforma se harán visibles con el paso del tiempo.

“Eso se va a notar todos los años de este gobierno. Y por eso yo estoy convencido que la reforma va a envejecer mal, porque el efecto en crecimiento va a ser acotado y, sin embargo, el efecto en ingresos fiscales y, por tanto, en los servicios que recibe la población va a ser algo que se va a sentir mucho y lo vamos a ver en la discusión de presupuestos este año”, concluyó.