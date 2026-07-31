Decálogo busca fortalecer la protección de niños y niñas en zonas afectadas por desastres

En medio de la emergencia climática que afecta al norte del país, World Vision Chile presentó un Decálogo para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Emergencias, una guía que reúne orientaciones para prevenir riesgos y fortalecer la respuesta de las instituciones que trabajan directamente con comunidades afectadas por desastres.

La iniciativa busca acercar estándares internacionales de protección infantil a municipios, establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias, considerando que suelen ser los primeros en tomar contacto con niños, niñas y adolescentes cuando ocurre una emergencia.

Una guía para fortalecer la protección desde el inicio de la emergencia

El decálogo fue elaborado a partir de las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria, desarrolladas por la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria y difundidas en Chile por World Vision y UNICEF.

Su objetivo es traducir ese marco técnico en orientaciones prácticas para quienes trabajan en terreno con familias afectadas, promoviendo una respuesta que incorpore la protección de la infancia desde los primeros momentos de una crisis.

“Con este decálogo ponemos a disposición una herramienta práctica que les permitirá fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia. Nuestro propósito es acercar los estándares internacionales a quienes están en contacto directo con las comunidades, facilitando la identificación de riesgos, la derivación oportuna y la adopción de medidas de protección desde los primeros momentos de una crisis”, afirma Martha Yaneth Rodríguez, directora nacional de World Vision Chile.

Los 10 principios para proteger a la niñez en situaciones de desastre

El documento plantea que la protección de niños, niñas y adolescentes debe formar parte de la planificación frente a desastres y no limitarse únicamente a la respuesta posterior a una emergencia.

Entre sus principales lineamientos se encuentran priorizar la protección infantil desde el primer momento, incorporar medidas preventivas durante todas las etapas de la emergencia y fortalecer la coordinación entre instituciones de áreas como salud, educación, protección social y autoridades locales.

La guía también destaca la importancia de escuchar la opinión de niños, niñas y adolescentes en las acciones de respuesta, fortalecer el rol de las familias y cuidadores, prevenir la separación familiar y garantizar espacios seguros para la infancia.

A ello se suma la necesidad de entregar apoyo psicosocial y atención en salud mental, establecer mecanismos oportunos para detectar y derivar situaciones de violencia y trabajar junto a las comunidades para fortalecer las capacidades locales de protección.

Capacitación para instituciones que responden a emergencias

Como parte de este trabajo, World Vision Chile impulsa desde 2024 jornadas de capacitación sobre las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria, en coordinación con UNICEF y la Subsecretaría de la Niñez.

Las actividades han estado dirigidas a funcionarios de este organismo estatal, Seremis de Desarrollo Social y Familia, Oficinas Locales de la Niñez (OLN), equipos municipales, agencias del sistema de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales de distintas regiones del país.

La organización sostiene que este tipo de herramientas no solo busca responder a la emergencia que actualmente enfrenta el norte de Chile, sino también fortalecer la preparación institucional y comunitaria frente a futuras crisis que puedan afectar el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Protección infantil como parte de la gestión del riesgo

Desde World Vision Chile plantean que la protección de la niñez debe incorporarse anticipadamente en los planes de gestión del riesgo de desastres, de manera que las instituciones cuenten con mecanismos de coordinación y capacidades previamente definidas antes de que ocurra una emergencia.

De esta forma, el decálogo busca transformarse en una herramienta de apoyo para quienes trabajan en primera línea, promoviendo respuestas oportunas que reduzcan los riesgos de abuso, violencia, explotación, negligencia y otras vulneraciones que pueden aumentar en contextos de crisis humanitarias.