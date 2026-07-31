Presidente Kast se reúne con embajador chino en La Moneda y aborda futura cumbre APEC

En una cita que se extendió por más de una hora, el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda al embajador de China en Chile, Niu Qingbao. Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el subsecretario Patricio Torres, el encuentro se centró en fortalecer la agenda bilateral.

Durante la reunión, se abordó el futuro viaje del canciller a Asia y los preparativos para la participación del mandatario en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El foro, que reúne a 21 economías del Pacífico, se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad que es considerada como uno de los principales motores tecnológicos de China.

El encuentro diplomático coincide con la controversia comercial desatada entre Chile y Estados Unidos por la imposición de un arancel del 12,5% a los envíos chilenos. Esta medida fue criticada duramente por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien la calificó de “arbitraria”, y por el ministro de Defensa, Fernando Barros, que la tildó de “muy injusta”. Ante esto, el embajador estadounidense Brandon Judd respondió que dichas declaraciones eran “decepcionantes” e instó a leer el Tratado de Libre Comercio.

A pesar de que la visita del diplomático chino se produjo un día después de que escalara este impasse, desde el Palacio de La Moneda aclararon que la recepción de Qingbao fue programada antes del anuncio del alza en los gravámenes por parte de Washington.

Consultado por la controversia, el canciller evitó polemizar con Judd y reafirmó que la conducción de las negociaciones recae en su cartera. “Aquí lo importante es que todos queremos exactamente lo mismo, que es el mejor interés para Chile. Hemos abierto unas instancias de negociación que están en curso”, afirmó, que se suma a la confirmación de esta mañana de que su ministerio entabló conversaciones con la embajada de EE. UU. para regularizar la situación arancelaria con nuestro país.