Chile Cuida a los Niños: llegar antes es solo el comienzo

Quienes trabajamos diariamente por la protección de niños, niñas y adolescentes sabemos que llegar antes puede cambiar una trayectoria completa. Por eso, que la prevención sea uno de los ejes del plan “Chile Cuida a los Niños” es una señal positiva. Solo durante el primer trimestre de 2026, las Oficinas Locales de la Niñez registraron 8.323 alertas asociadas a necesidades de apoyo a la crianza, una muestra de que muchas situaciones pueden abordarse antes de que se transformen en vulneraciones más graves. Para lograrlo, las familias necesitan apoyo oportuno y los equipos locales, capacidades y recursos para responder.

Pero prevenir también exige preguntarnos por la calidad del cuidado cuando la vulneración ya ocurrió. Elevar los estándares de seguridad, salud y protección es indispensable, especialmente para los niños que requieren protección especializada. Sin embargo, esos estándares deben ir acompañados de equipos suficientes, formación, infraestructura y condiciones adecuadas para hacerlos realidad. Y proteger no significa únicamente sacar a un niño de una situación de vulneración, sino acompañar ese proceso hasta la restitución de sus derechos. Hoy, 1.729 niños que viven en residencias esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente. La cifra evidencia que la protección requiere continuidad y una respuesta coordinada entre salud, educación, protección y apoyo psicosocial.

Chile tiene hoy una oportunidad para avanzar hacia una protección que no sea solo reactiva: una que llegue antes, fortalezca a las familias, cuide con calidad y acompañe cada trayectoria hasta que niños y niñas puedan recuperar sus derechos y construir su propio proyecto de vida. Porque llegar antes es fundamental, pero cuidar también significa estar presentes durante el camino y no dejar de acompañar después.