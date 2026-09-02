Presidente Kast descarta exigir a Milei que firme la derogación del decreto sobre Magallanes

El Presidente José Antonio Kast afirmó que Argentina “no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control” sobre el Estrecho de Magallanes y descartó exigir al presidente trasandino, Javier Milei, que firme la derogación del decreto 457 de 2021. El Mandatario abordó la controversia durante el Navy Day, actividad organizada por la Armada en la Base Aeronaval de Punta Arenas.

Consultado por la posibilidad de solicitar a Milei que deje sin efecto la norma dictada durante el gobierno del expresidente argentino Alberto Fernández, Kast sostuvo que la soberanía chilena se encuentra establecida en los tratados internacionales.

“Lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales”, afirmó.

El jefe de Estado añadió que Chile no exigirá al mandatario argentino la derogación del decreto, debido a que los acuerdos vigentes determinan con claridad la soberanía nacional sobre el paso marítimo.

“Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo”, señaló.

Kast confirmó que este jueves sostendrá una reunión bilateral con Milei, previa a la quinta edición del Foro Madrid. Aunque ambos abordarán distintos asuntos, insistió en que la situación del Estrecho ya está resuelta.

“Este tema está zanjado, más allá de la firma que pone término a un decreto que firmó el señor (Alberto) Fernández”, aseguró.

El Mandatario cerró destacando las relaciones de Chile con sus países vecinos y señaló que el objetivo de su administración es avanzar en integración, infraestructura y conectividad.