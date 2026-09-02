La previa del Foro de Madrid: ultraderecha se reúne en Buenos Aires con ejecutivo del Grupo Luksic

La antesala del Foro de Madrid que esta semana reunirá en Santiago a referentes de la ultraderecha internacional comenzó al otro lado de la cordillera. Buenos Aires alberga durante este 1 y 2 de septiembre la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, un encuentro liberal que tendrá como encargado de cerrar sus actividades al Presidente argentino, Javier Milei, antes de su viaje a Chile.

Entre los participantes chilenos aparece un nombre que sobresale más allá de los habituales círculos políticos y centros de estudios de derecha: Iván Arriagada, CEO de Antofagasta plc, compañía minera controlada por el Grupo Luksic y una de las diez mayores productoras de cobre a nivel mundial.

Arriagada figura entre alrededor de 40 expositores provenientes de 15 países convocados al Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Según la presentación oficial de la cita, esta reúne a referentes del mundo de las ideas liberales, la economía, las inversiones, la innovación y las políticas públicas.

El ejecutivo chileno aparece en la nómina junto con nombres estrechamente vinculados al mundo liberal y de la derecha chilena, como Axel Kaiser; la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst; el fundador de la Universidad del Desarrollo y exministro Cristián Larroulet; y Víctor Manuel Avilés, consejero de Libertad y Desarrollo y expresidente del Instituto Libertad.

También participa el empresario chileno Nicolás Ibáñez, presidente y cofundador de Drake Real Estate Partners.

La organización está en manos de Fundación Libertad y Progreso, Archbridge Institute y Reason Foundation. Sus impulsores presentan la cita como “un punto de inflexión para América Latina” y proyectan la participación de más de 700 líderes y representantes de más de 20 países.

“Argentina atraviesa un momento histórico. Después de décadas de decadencia, vuelve a abrirse una oportunidad concreta para reconstruir las bases de una sociedad libre, próspera e integrada al mundo”, señala la presentación del encuentro.

Durante las dos jornadas, el programa contempla discusiones sobre libertad económica, instituciones, desarrollo humano, inversión, innovación y reformas de políticas públicas.

El principal protagonista político será Milei. El mandatario argentino tiene previsto cerrar la cumbre este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 18:15 horas, antes de viajar a Chile para participar de las actividades que tendrán lugar en Santiago.

Su gobierno también cuenta con una importante representación en el evento. Entre los expositores aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno.

En el plano internacional y académico, la programación incluye al Premio Nobel de Economía James Heckman y a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, cuya participación está prevista de manera remota.

El acceso tampoco es gratuito. La tarifa general anticipada comenzó en US$450 y posteriormente subió a US$600, mientras que quienes compren su entrada directamente en el lugar deben desembolsar US$650. Para académicos, los precios llegaron hasta US$80 y para estudiantes hasta US$60.

La cumbre bonaerense funciona además como antesala temporal de otra convocatoria de la derecha internacional: la quinta edición del Foro de Madrid, que se realizará este jueves 3 de septiembre en Santiago y tendrá nuevamente a Milei entre sus protagonistas.

Así, el mandatario argentino pasará prácticamente de una cita a otra: después de clausurar “Vientos de Cambio” en Buenos Aires, viajará a Chile, donde además está contemplado un encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

La presencia chilena en la cumbre argentina, en tanto, combina dirigentes del circuito político e intelectual liberal con representantes empresariales. Dentro de estos últimos, la participación de Arriagada incorpora al encuentro al máximo ejecutivo de Antofagasta plc, una de las principales compañías del Grupo Luksic, en una cita que antecede por apenas horas al desembarco en Santiago del Foro de Madrid.