“No es tincada”: Senador Moreira (UDI) anticipa que Milei no firmará decreto por Magallanes

A horas de la llegada de Javier Milei a Chile, el senador UDI Iván Moreira puso una cuota de realidad sobre uno de los asuntos que amenazan con cruzarse en la visita del mandatario argentino: la derogación del Decreto 457/2021, cuya Directiva de Política de Defensa Nacional incluyó al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces dentro de espacios donde se planteaba fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”.

En entrevista con Canal 24 Horas, Moreira —integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Zonas Extremas del Senado— aseguró contar con información extraoficial de que Milei no firmará el documento que permitiría dejar atrás esa controvertida definición.

“No es tincada. Tengo información de que él no lo va a firmar”, afirmó el senador.

Consultado específicamente por el origen de esos antecedentes, Moreira descartó que provinieran de La Moneda y precisó: “No es información de Gobierno, sino que información extraoficial que yo tengo de personas cercanas al Gobierno argentino”.

La afirmación no constituye una confirmación oficial de la decisión de Milei, pero abre un flanco justo cuando el Presidente José Antonio Kast descartó exigirle a su par argentino la firma del documento.

“Estoy convencido, lamentablemente tengo que decirlo, de que este decreto no se va a firmar”, insistió Moreira.

“Sería una muy buena señal”

La controversia tomó fuerza después de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, revelara que Argentina tiene preparado un documento destinado a dejar atrás el Decreto 457/2021 y que este se encuentra pendiente de la firma de Milei.

Moreira sostuvo que inicialmente entendió que el documento había llegado recientemente al escritorio presidencial argentino, pero que posteriormente supo que estaría disponible para su firma desde marzo.

El senador hizo, sin embargo, una distinción respecto de la presión que debería ejercer Chile. A su juicio, una cosa es “exigir” la derogación y otra pedir a Milei que concrete una señal política antes de arribar al país.

“Nosotros creemos que sería una muy buena señal para el país que el Presidente Milei, antes de llegar a Chile, hubiese firmado la derogación de este famoso decreto”, señaló.

Pero Moreira cree que la presión pública levantada en Chile puede terminar jugando precisamente en sentido contrario.

“Dada su personalidad efectista, histórica, mientras más nosotros le exijamos, más él va a estar en una posición negativa”, afirmó. Según su análisis, para Milei acceder en medio de exigencias provenientes desde Chile podría ser interpretado internamente como una señal de debilidad.

Por eso, agregó, hoy considera “muy difícil” que el mandatario argentino concrete la firma. “Para mí sería un milagro que el Presidente Milei firmara este famoso decreto”, sostuvo.

Moreira apunta al diseño de la visita

El senador fue más allá y vinculó sus antecedentes con el formato que tendría la visita de Milei a Chile.

“Yo creo que se han tomado todas las medidas precisamente para que el Presidente Milei no esté expuesto” a preguntas sobre la controversia por el Estrecho, aseguró.

Moreira planteó que existiría un diseño para evitar que el mandatario argentino tenga contacto directo con los medios y deba responder por la posición de Buenos Aires frente a Magallanes. Se trata de una interpretación del senador y no de una información confirmada oficialmente por el Gobierno argentino.

El legislador incluso anticipó que la controversia territorial podría terminar disputándole protagonismo al Foro Madrid, una de las principales actividades que Milei desarrollará en Chile.

“Este tema yo creo que va a terminar opacando este famoso foro”, afirmó.

El reparo de Moreira a Kast

Las declaraciones introducen además un matiz dentro del propio oficialismo.

Kast sostuvo este miércoles que no exigirá a Milei la firma del documento porque los tratados de 1881 y 1984 ya establecen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Moreira coincide en que jurídicamente la soberanía chilena está resuelta, pero considera que la derogación del decreto tendría un peso político que no debe minimizarse.

“Es más que simbólico, es una demostración de reconocer tácitamente un decreto que estaba profundamente equivocado”, sostuvo.

El senador también cuestionó la sucesión de episodios protagonizados por autoridades argentinas. A su juicio, las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde —quien afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”— no deben observarse como un hecho aislado.

Moreira recordó además la instalación de paneles solares argentinos en territorio chileno en 2024 y sostuvo que Buenos Aires mantiene históricamente una política que calificó de “expansionista”.

El parlamentario, sin embargo, también cuestionó el tono adoptado desde sectores políticos chilenos. Aseguró que frente a la controversia hubo “demasiada emoción” y “muchas arengas” que, a su juicio, no necesariamente contribuyen al objetivo central: conseguir que Argentina elimine definitivamente la controvertida formulación.

“Hay que ser firme dentro de la diplomacia y tener esa estrategia”, sostuvo.

Una advertencia desde el oficialismo

Moreira evitó cuestionar directamente una eventual descoordinación entre Defensa y Cancillería después de que Barros revelara públicamente la existencia del documento pendiente de firma.

“Creo que sería impropio de mi parte como senador oficialista y como vicepresidente del Senado” formular una crítica de ese tipo, respondió al ser consultado sobre si el ministro de Defensa se había salido del libreto.

Pero sí planteó un problema más amplio: Chile, dijo, carece de una estrategia sostenida para enfrentar las controversias territoriales con Argentina y para fortalecer efectivamente su presencia en las zonas extremas.

La advertencia adquiere peso político porque proviene de un senador oficialista e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y Zonas Extremas, precisamente cuando Kast ha optado por bajar las expectativas respecto de la derogación.

Moreira comparte que Chile no debe convertir la firma en una exigencia pública a Milei, pero llega a una conclusión bastante menos optimista sobre el resultado: según la información extraoficial que asegura manejar desde círculos cercanos al Gobierno argentino, el Presidente trasandino no tiene previsto firmar.

Y si ese escenario se confirma durante su paso por Chile, el Decreto 457/2021 seguirá abierto como un pendiente bilateral cinco años después de que su formulación sobre el “control conjunto” del Estrecho encendiera las primeras alarmas en Santiago.