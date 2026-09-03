Fundación Abrázame lanza su Colecta 2026 para fortalecer vínculos afectivos en niñas y niños

Entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, Fundación Abrázame realizará su Colecta Anual 2026 bajo el lema “Quedarse”, una campaña que busca visibilizar la importancia de los vínculos afectivos estables en niños, niñas y adolescentes que viven bajo el cuidado del Estado, además de reunir recursos para sostener y ampliar sus programas de acompañamiento.

La organización trabaja con menores que residen en centros de protección y hospitales tras haber sido víctimas de maltrato, abuso, abandono o negligencia. A través de voluntarios especialmente capacitados, la fundación promueve la construcción de relaciones significativas y permanentes que contribuyan a su desarrollo emocional y bienestar.

Actualmente, más de 500 voluntarios acompañan cada año a cerca de 600 bebés, niños, niñas y adolescentes mediante tres programas que operan en cuatro regiones del país.

“Quedarse significa construir vínculos estables y protectores, claves para el desarrollo, que permitan a niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de vulneración resignificar su historia y construir nuevas experiencias de afecto, confianza y seguridad”, explica Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación Abrázame.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde más de 5.000 niños, niñas y adolescentes viven en residencias de protección en Chile. A ellos se suman bebés y menores que permanecen hospitalizados en situación de abandono o separados de sus familias mientras se resuelve su situación judicial o de protección.

Con esta campaña, Fundación Abrázame espera recaudar $100 millones para asegurar la continuidad de sus programas y ampliar su alcance a nuevas residencias y hospitales. El objetivo es que más niños puedan contar con una figura significativa en sus vidas, alguien que no solo llegue, sino que permanezca en el tiempo.