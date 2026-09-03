¿Cuándo comenzamos a perder la memoria?

Hola, suena feo, pero ¡pasamos agosto! Y aunque cada día y cada mes tiene su afán, no es menor haber superado el invierno. Aunque alguien me recordó que, con el cambio climático, este dicho ya no vale. Como sea, espero que estés muy bien.

La pérdida de memoria generalmente se considera algo que hay que abordar a medida que una persona envejece. Sin embargo, ahora una investigación de la Universidad de Binghamton, señala que la pérdida de memoria sucede más temprano en la vida y hay que poner mucha atención en la mediana edad. Desplázate hacia abajo para leer el detalle.

Si te gusta pasar tiempo en la naturaleza ya te has dado cuenta que te sientes mejor física y mentalmente cuando estás en un lugar verde. Todos los estudios dicen que vivir mejor es vivir en ciudades con árboles. En este artículo exploro cuáles son las ciudades más saludables, a nivel mundial, de acuerdo a la cantidad de árboles que tienen. Un solo dato: pasar al menos 20 minutos al día en contacto con la naturaleza ayuda a despejar la mente y baja los síntomas de depresión.

Y en la sección Mito o Verdad una pregunta a resolver: ¿Son los SuperAgers o personas longevas, el opuesto a la enfermedad de Alzheimer?

La profesora de neurología de la Universidad de Chicago, Emily Rogalski estableció la definición de SuperEdad en 2008 y ha estado estudiando esta notable población desde entonces. Pero después de casi dos décadas de investigación en que se han identificado características biológicas, cerebrales y psicosociales únicas asociadas con los SuperAgers, ¿podrían ellos simplemente ser personas que heredan muy poco riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer?

Y en el Chat con la Especialista, la oncóloga pediátrica del Centro Oncológico Integral de Clínica Mayo, Wendy Allen-Rhoades, explica los cánceres óseos más frecuentes en niños y adultos. Y señala que, aunque los dolores de crecimiento son frecuentes, y el dolor continuo debe ser evaluado, no todo es cáncer.

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¿Cuándo comienza efectivamente la pérdida de la memoria?

Todos sabemos que se nos puede olvidar dónde dejamos las llaves y lo asumimos como distracción o estrés. Pero a medida que vamos avanzando en años, podemos olvidar el nombre de alguien o reconocer una cara sin saber de dónde la conocemos. A menudo estos se consideran problemas que surgen más adelante en la vida.

¿Por qué la memoria cambia a medida que envejecemos?, ¿Cuándo ocurre este cambio en la vida?

Un equipo de la Universidad de Binghamton, determinó que a pesar de que la mayoría pensamos que tiene que ver con la edad, en la realidad no es tan así.

“Hay una lista creciente de estudios que destacan que el período de la mediana edad es realmente importante para el funcionamiento de la memoria y no debe ignorarse. Durante mucho tiempo, la mayoría de los estudios se han centrado en adultos jóvenes frente a adultos mayores”, dijo el profesor asociado de psicología de Binghamton, Ian McDonough, quien es coautor de un nuevo estudio publicado en Cerebral Cortex.

McDonough y el asociado postdoctoral Destaw Mekbib probaron a un grupo de aproximadamente 60 adultos de 18 a 74 años mostrándoles rostros emparejados con varios objetos y escenas.

Después de un período de descanso de cinco minutos, los participantes completaron una prueba de memoria en la que se les pidió que eligieran el objeto o escena correcto para cada cara, todo mientras una máquina de resonancia magnética tomaba lecturas de la actividad de su hipocampo.

La prueba reflejó cómo se forman los recuerdos.

Primero, el cerebro registra la nueva memoria. Luego, durante un corto período, el hipocampo repite la memoria para estabilizarla. Más tarde, el cerebro recupera la memoria cuando es necesario.

Sin embargo, la pregunta que tenían los investigadores era: ¿Cómo afecta el envejecimiento a la continuidad de la información que pasa entre esas etapas?

“Estamos viendo una gran disminución en la precisión de la memoria desde el grupo de edad de 20 a 30 años, hasta las personas de 50 años. Algunos de estos procesos del hipocampo ya comienzan a disminuir en la mediana edad. Eso sugiere que la mediana edad es realmente un punto de transición”, explicó McDonough.

En el contexto de esta investigación, los participantes de mediana edad a menudo emparejaban una cara con el objeto o escena equivocado. Habían recordado que lo habían visto antes, pero no qué emparejamiento era correcto, casi como un fenómeno de “he visto algo como esto antes”.

“Se vuelve difícil porque ahora todas estas imágenes en la pantalla durante la prueba parecen familiares. Saben que han visto todo esto, pero lo que tienen que recordar es ese vínculo específico. Y ahí es donde, a medida que las personas envejecen, comienzan a mostrar realmente errores”, agregó el profesor.

La mediana edad

Al comparar cómo las personas más jóvenes y mayores acceden a los recuerdos, los investigadores asumieron que los adultos mayores mostrarían una actividad del hipocampo más débil, pero este no fue exactamente el caso.

Lo que encontraron fue más interesante. Cuando los adultos jóvenes cometieron errores en las pruebas de memoria, fue porque sus cerebros no estaban activando los patrones de memoria originales, lo cual era de esperar.

Sin embargo, cuando los adultos mayores cometieron errores, sus cerebros mostraron una fuerte reactivación de esos patrones originales de memoria.

“Cuanto más reactiven el hipocampo que es consistente con la codificación, más probable es que cometan estos errores de memoria. Así que en lugar de que ese patrón de reactivación esté asociado con una mejor memoria, está asociado con errores, señaló Ian McDonough.

Y comentó que aún no se sabe por qué los mayores pueden mostrar una fuerte reactivación del hipocampo mientras cometen errores de memoria.

Futuros estudios de seguimiento podrían analizar la codificación, consolidación y recuperación de la memoria a nivel individual, y explorar cómo la estimulación cerebral después del aprendizaje afecta la memoria.

Señaló que los investigadores deberían centrarse más en las personas de mediana edad, siguiéndolas durante muchos años, dada esta nueva información de que la memoria puede cambiar más temprano en la vida.

“Realmente no tenemos una buena comprensión científica de lo que está sucediendo en la mediana edad, porque el cerebro no está disminuyendo uniformemente en esta etapa: algunas regiones disminuyen más rápido que otras. Encontrar cuándo ocurren esos puntos de inflexión será muy importante”, afirman los investigadores.

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Ciudades con más árboles, ciudades saludables

Si miras por la ventana o sales de tu casa, ¿cuántos árboles puedes ver? Quizá nunca piensas en la cantidad de hojas y ramas que cubren tu cabeza mientras caminas por la calle, pero esta cantidad puede variar hasta cuatro veces entre una ciudad y otra, y qué decir entre barrios, en especial en los países más pobres.

Resulta que algunas ciudades están casi medio cubiertas de hojas, y varias que, a pesar de tener muchos parques en el mapa, están sorprendentemente desprovistas de vegetación a nivel de calle.

¿Por qué esto es importante?

Porque los árboles tienen un impacto concreto en nuestra salud, especialmente en quienes vivimos en ciudades. Y las consecuencias positivas van desde cambiar la calidad del aire y su temperatura, hasta variar el funcionamiento de nuestro cerebro.

Un estudio célebre liderado por Roger Ulrich en la década de los 80 comparó a pacientes en un hospital en Pensilvania que habían sido operados de la vesícula. Aquellos en habitaciones con vista a árboles se recuperaron más rápidamente que los que tenían ventanas que daban a edificios.

Los árboles no solo entregan aire más limpio: sus hojas y la corteza atrapan material particulado y absorben gases nocivos como el monóxido de carbono y el ozono. La sombra enfría el aire de las calles entre 2 y 8 grados Celsius, lo que frena el efecto de isla de calor en la ciudad. Los parques con árboles invitan a caminar y hacer ejercicio, lo que ayuda a prevenir la obesidad y mejora la salud general.

Un aire más limpio y ambientes frescos disminuyen el riesgo de sufrir problemas respiratorios y cardíacos.

Y en salud mental, ver y estar cerca de zonas verdes reduce la cantidad de cortisol, la hormona que produce el estrés. Pasar al menos 20 minutos al día en contacto con la naturaleza ayuda a despejar la mente y baja los síntomas de depresión.

Las ciudades más verdes del mundo

Medir qué ciudad es la “más verde” resulta más complicado de lo que parece. Los investigadores discrepan según si utilizan imágenes satelitales, fotografías a nivel de calle o censos de árboles tradicionales.

En el Senseable City Lab del MIT crearon algo llamado Green View Index, que utiliza millones de imágenes de Google Street View para medir lo que un peatón ve realmente desde arriba, y no solo lo que un satélite detecta desde el aire. Y según eso se puede determinar dónde, en el mundo, realmente hay más probabilidades de tener vegetación al servicio de la salud.

Así las cosas, Tampa en Estados Unidos, encabeza la lista mundial con un 36,1%, más de un tercio de la vista a nivel de calle de la ciudad cubierta por vegetación.

Singapur le sigue con un 29,3%, resultado de décadas de políticas deliberadas de ecologización en una de las ciudades-estado más densamente pobladas del mundo.

Oslo lidera Europa con un 28,8%, beneficiándose de un clima nórdico y una cultura que valora el acceso a la naturaleza.

Sídney y Vancouver empatan con un 25,9%, seguidas de cerca por Montreal 25,5% y Cambridge, Massachusetts con un 25,3%.

En América Latina, lidera Curitiba con 26%, mientras Santiago de Chile llega al 11% de cobertura arbórea. Dentro de América Latina, el 23,1% de las ciudades están clasificadas por debajo de Santiago. Una ciudad donde la gran brecha está entre barrios y comunas.

Increíblemente, París ocupa el último lugar en Europa con solo un 8,8%.

Esto sorprende porque una ciudad puede sentirse encantadora y verde en espíritu, pero obtener una puntuación baja en datos objetivos sobre la cobertura vegetal.

Las promesas

Más allá de medir lo que ya existe, un número creciente de ciudades ha hecho promesas públicas y cuantificadas para mejorar.

Edimburgo se ha comprometido a ser la “ciudad del millón de árboles” para 2030.

Al otro lado del océano, Atlanta comparte ese mismo objetivo y se ha comprometido a plantar y conservar un millón de árboles para cuatro años más.

London, Ontario, lleva más de una década organizando su propio desafío del millón de árboles, invitando a los residentes a registrar cada árbol plantado para alcanzar la misma meta millonaria.

Montreal se ha comprometido a plantar 500.000 árboles nuevos para 2030, igualando el objetivo de Nashville de 500 mil árboles, aunque Nashville se ha dado de plazo hasta 2050.

Melbourne completa la lista con un objetivo más modesto pero igualmente ambicioso: 42.000 árboles nuevos, con el fin de duplicar la cobertura arbórea de la ciudad, pasando del 20% al 40% para 2040.

Chile a nivel macro tiene el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (co-ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura y la FAO) que se creó en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric, y que busca recuperar un millón de hectáreas degradadas para el año 2030. Si bien cubre amplias zonas rurales y cuencas, impacta directamente a los bordes de las ciudades mediante la creación de bosques urbanos, humedales protegidos y parques de amortiguación ecológica.

En la actualidad, más de 410 millones de personas viven en una ciudad que se ha comprometido formalmente a gestionar su bosque urbano, una cifra que sigue aumentando cada año. Lo más importante es que la tendencia a tener más árboles urbanos nos beneficia a todos porque su salud es nuestra salud.

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Mito o Verdad: SuperAgers son lo opuesto al Alzheimer

Cada vez es menos común aceptar eso de que “el deterioro de la memoria, la actividad física, las ganas de vivir son consecuencia inevitable de envejecer”.

Este cambio de mirada se relaciona con el aumento de la esperanza de vida y el incremento de personas que sobrepasan los 80 y 90 años mientras mantienen el rendimiento de la memoria tan bueno o mejor que las personas de 50 y 60 años. Ellos son un grupo selecto conocido como SuperAgers

Casi dos décadas de investigación han identificado características biológicas, cerebrales y psicosociales únicas asociadas con los SuperAgers, pero ha quedado una pregunta importante: ¿Podrían ellos simplemente ser personas que heredan muy poco riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer?

“Si eso fuera cierto, identificar a los SuperAgers podría ser tan simple como realizar pruebas genéticas en lugar de las evaluaciones cognitivas integrales que utilizamos actualmente”, dijo la directora del Centro de Salud sobre el Envejecimiento Saludable y el Cuidado de la Investigación del Alzheimer (HAARC) de la Universidad de Chicago, Emily Rogalski.

Ella estableció la definición de SuperEdad en 2008 y ha estado estudiando esta notable población desde entonces.

Un nuevo estudio tuvo como objetivo probar directamente esa hipótesis utilizando las cohortes de pacientes inscritos prospectivamente más grandes y las medidas de riesgo genético de alzheimer más actualizadas disponibles.

Los hallazgos publicados en Alzheimer’s Research & Therapy, muestran que el envejecimiento excepcional de la memoria no se puede explicar simplemente por un bajo riesgo hereditario de la enfermedad de Alzheimer, lo que refuerza la importancia de estudiar directamente las vías protectoras.

Un equipo dirigido por investigadores del Centro HAARC y el Instituto de Investigación de Genómica Traslacional (TGen), parte de City of Hope, estudió una cohorte diversa de cinco sitios regionales en Estados Unidos y Canadá compuesta por 142 SuperAgers y 89 compañeros cognitivamente promedio.

Usando ADN extraído de muestras de sangre, los investigadores examinaron el gen APOE, el factor de riesgo genético más fuerte para la enfermedad de Alzheimer, y calcularon tres puntuaciones de riesgo poligénico, que cuentan miles de variantes genéticas asociadas con el riesgo hereditario de la enfermedad.

Los resultados proporcionaron una respuesta clara a la pregunta central: los SuperAgers no pudieron distinguirse de los mayores cognitivamente promedio en función de las puntuaciones de riesgo poligénico de APOE o de Alzheimer. En otras palabras, tener una memoria excepcional en los años 80 no se explica simplemente por tener un riesgo excepcionalmente bajo de enfermedad de Alzheimer hereditaria.

“Los hallazgos refuerzan que preservar la salud cognitiva implica más que reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por sí solo”, dijo la coautora y directora del núcleo de bioestadística en el Centro HAARC, Ana Capuano.

“Comprender los factores biológicos, conductuales y sociales que promueven un envejecimiento cognitivo excepcional puede, en última instancia, complementar los enfoques tradicionales centrados en la enfermedad y ayudar a informar estrategias más personalizadas para apoyar la salud cerebral a lo largo de la vida”, agregó Capuano.

Incluso al examinar variantes protectoras genéticas raras previamente asociadas con la resiliencia contra la enfermedad de Alzheimer, los investigadores no encontraron un aumento de la prevalencia entre los SuperAgers.

“Este estudio establece un límite importante para la genética de la enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo genético comunes capturados por APOE y las puntuaciones de riesgo poligénico actuales no explican el fenotipo SuperAging. El trabajo futuro debería ir más allá de los modelos de riesgo de enfermedad e investigar las vías biológicas, ambientales y experienciales más amplias que contribuyen al envejecimiento cognitivo excepcional”, señaló el profesor y director de la División de Detección y Prevención Temprana de TGen y coautor principal de Rogalski, Matt Huentelman.

Este trabajo futuro implicará un enfoque multidisciplinario que combina evaluaciones cognitivas detalladas con imágenes cerebrales, biomarcadores sanguíneos, genética, neuropatología, perfiles inmunes, monitoreo del sueño y la actividad, medidas sociales y ambientales y otros indicadores de salud de toda la persona.

“Durante muchos años, la investigación sobre el envejecimiento se ha centrado en identificar los factores que aumentan el riesgo de enfermedad. Esos estudios son de importancia crítica, pero la ausencia de factores de riesgo no significa necesariamente que alguien posea los factores protectores que apoyan una salud cerebral excepcional. Este estudio ayuda a demostrar esa distinción”, añade el coautor y profesor asociado en la División de Detección y Prevención Temprana de TGen, Ignazio S. Piras.

En última instancia, los resultados refuerzan un mensaje esperanzador: el deterioro de la memoria no es inevitable, y algunas personas pueden, y lo hacen, mantener una memoria notablemente juvenil hasta los 80 años y más allá.

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Chat con la Especialista: Tumor óseo, dolor de crecimiento o cáncer

El diagnostico de un tumor siempre es alarmante. Rápidamente aparece en nuestras mentes la palabra cáncer, pero no todos los tumores son cancerígenos. Hablemos de tumores óseos. Estos pueden causar síntomas como dolor persistente y pérdida de peso involuntaria, o pueden descubrirse únicamente cuando una persona se fractura un hueso y las radiografías muestran una lesión.

La oncóloga pediátrica del Centro Oncológico Integral de Clínica Mayo, Wendy Allen-Rhoades, nos explica los cánceres óseos más frecuentes en niños y adultos.

Un tumor óseo es un crecimiento anormal de células dentro del hueso. Algunos tumores óseos son benignos, es decir, no cancerosos, y pueden controlarse con el tiempo. Otros son malignos, es decir, cancerosos, y requieren tratamiento porque pueden crecer, dañar el hueso o propagarse a otras partes del cuerpo.

-Sin embargo, enterarse de que una prueba de imagen ha detectado un tumor óseo o una lesión ósea puede ser aterrador.

-Lo es. Afortunadamente, la mayoría de los tumores óseos no son cancerosos. La clave es averiguar exactamente qué tipo de tumor o lesión tiene, para que su equipo médico pueda recomendarle la atención adecuada.

El cáncer óseo primario es diferente del cáncer que se ha propagado al hueso desde otra parte del cuerpo, señala Allen-Rhoades. “Los cánceres reciben su nombre según el lugar donde comienzan. Por ejemplo, si el cáncer de pulmón se propaga al hueso, sigue siendo cáncer de pulmón, no cáncer óseo. Del mismo modo, si el cáncer óseo se propaga a los pulmones, sigue siendo cáncer óseo”.

Dolor en los huesos

El dolor en los huesos, músculos o articulaciones es frecuente y suele deberse a afecciones distintas del cáncer.

“El dolor que empeora, no mejora, despierta a la persona o aparece junto con otros síntomas, como hinchazón, fiebre, pérdida de peso o cojera, merece una evaluación médica”, afirma la Dra. Allen-Rhoades.

Por ello advierte que en niños y adolescentes, el dolor persistente no debe descartarse automáticamente como “dolores de crecimiento”.

“Aunque los dolores de crecimiento son frecuentes, el dolor continuo que interfiere con el deporte, los estudios o las actividades cotidianas debe ser evaluado por un profesional de la salud”, añade la especialista.

-¿Hay algún dolor en especial al que ponerle mayor atención?

-El dolor de espalda persistente en los niños es poco frecuente y debe evaluarse. Otro signo de alarma es una fractura que se produce después de un traumatismo leve o sin traumatismo. Algunos tumores óseos pueden debilitar el hueso.

Señala que a veces, los tumores óseos no causan síntomas.

En su lugar, se descubren cuando se realiza una radiografía u otra prueba de imagen después de una lesión deportiva u otro problema no relacionado. “En estos casos, la lesión no causó el tumor; las imágenes revelaron algo que ya estaba allí”, dice la oncóloga

Los tipos más frecuentes de cáncer óseo

Osteosarcoma comienza en las células que forman los huesos. Es el tipo más frecuente de cáncer óseo. Y tiende a aparecer con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, con mayor frecuencia en los huesos largos de las piernas y, a veces, en los brazos. El tratamiento del osteosarcoma suele incluir cirugía y quimioterapia.

Condrosarcoma suele comenzar en los huesos, pero a veces puede aparecer en los tejidos blandos. Se da con mayor frecuencia en la pelvis, la cadera y el hombro. Se presenta en adultos de mediana edad y mayores. El tratamiento del condrosarcoma a menudo implica cirugía para extirpar el cáncer. Los condrosarcomas pequeños y de crecimiento lento de los brazos y las piernas a veces se tratan con un procedimiento para raspar las células cancerosas del hueso. El cirujano puede aplicar un gas frío o una sustancia química para destruir las células cancerosas que queden. El hueso puede repararse con un injerto óseo o cemento óseo, si es necesario.

Sarcoma de Ewing comienza en los huesos y en los tejidos blandos que los rodean. Se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes. Comienza con mayor frecuencia en los huesos de las piernas y la pelvis. El tratamiento del sarcoma de Ewing suele incluir quimioterapia y cirugía.

“Muchos tumores benignos no requieren tratamiento y simplemente pueden vigilarse si no causan dolor, limitan la función o debilitan el hueso. Otros tumores óseos benignos pueden requerir cirugía”, afirma la Dra. Allen-Rhoades.

“Sin embargo, los tumores óseos malignos requieren tratamiento. Dependiendo del tipo de cáncer, puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación”, agrega la oncóloga pediátrica

Innovaciones

Las innovaciones, como los modelos impresos en 3D del tumor de una persona y de las estructuras físicas que lo rodean, a menudo ayudan a los cirujanos a determinar la mejor manera de extirpar el tumor.

La terapia con haces de protones puede utilizarse para administrar dosis más altas de radiación a los tumores óseos sin dañar el tejido sano cercano.

Se desconoce la causa de la mayoría de los cánceres óseos y no existe ninguna forma de prevenirlos. Los factores que pueden aumentar el riesgo incluyen ciertos síndromes genéticos raros hereditarios, como el síndrome de Li-Fraumeni y el retinoblastoma hereditario; otras enfermedades óseas, como la enfermedad ósea de Paget y la displasia fibrosa; y la radioterapia y algunos tipos de quimioterapia para otras formas de cáncer.

Debido a que los tumores óseos son poco frecuentes, es importante ser evaluado por un equipo médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de su afección específica.

“Si le han dicho que tiene un tumor óseo o una lesión ósea, trate de no pensar en lo peor. Muchos tumores óseos son benignos, y los cánceres óseos malignos también pueden tratarse con éxito en muchos casos”, afirma Allen-Rhoades.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, te agradezco haber llegado hasta acá con tu lectura, si te gustó algo en especial envíaselo a quien le pueda servir. Esa es la idea, aprender juntos y cuidarnos para vivir mejor. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.