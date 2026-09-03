Kast y Milei abordan Magallanes y Apablaza en breve bilateral sin declaración conjunta

El Presidente José Antonio Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvieron este jueves una breve reunión bilateral en el Palacio de La Moneda, marcada por la controversia sobre el Estrecho de Magallanes. El encuentro se extendió por poco más de media hora y concluyó sin una declaración conjunta.

No existe hasta ahora una versión oficial detallada del Gobierno sobre la conversación. Sin embargo, quienes conocieron el contenido de la cita aseguran que se abordó la situación del Estrecho, pero no específicamente el decreto argentino 457.

La norma, dictada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, define erróneamente al Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”. Al ingresar a La Moneda, Milei fue consultado sobre la soberanía chilena en la zona y sobre si firmaría la modificación del decreto, pero evitó responder.

Un día antes, Kast había descartado exigirle la firma y sostuvo que los tratados internacionales establecen claramente la soberanía nacional. “Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, afirmó el Mandatario.

La posición contrastó con las declaraciones previas del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien había señalado que Argentina debía cumplir el compromiso de modificar la norma. “Tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es, básicamente, modificar esto y firmar el decreto nuevo”, sostuvo.

Seguridad, minería y Apablaza

Durante la bilateral también se trataron materias de seguridad, minería, energía, infraestructura, pasos fronterizos y cooperación antártica. A ello se sumó la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza, asunto cuya inclusión había sido solicitada por la UDI.

Milei llegó a La Moneda acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie. Fue recibido por Kast, la primera dama, María Pía Adriasola, y autoridades diplomáticas chilenas.

La visita correspondió al primer ingreso de Milei a La Moneda desde que asumió la presidencia argentina. Horas antes, el mandatario había inaugurado la quinta edición del Foro Madrid, realizada en San Carlos de Apoquindo.