Fiestas Patrias: Recomendaciones para prevenir conductas problemáticas en adolescentes

Las Fiestas Patrias son, para muchos chilenos, el momento más esperado del año. Fondas, asados, encuentros familiares y celebraciones que se extienden por varios días forman parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. Sin embargo, junto con la alegría y el espíritu festivo, estas fechas también suelen estar asociadas a un aumento en las conductas de riesgo, especialmente aquellas vinculadas al consumo excesivo de alcohol.

Según cifras de distintos organismos públicos, durante los períodos festivos se incrementan los accidentes de tránsito, las atenciones de urgencia y otros incidentes relacionados con el consumo problemático de alcohol. Un escenario que preocupa especialmente cuando niños, niñas y adolescentes están expuestos a modelos de comportamiento que pueden normalizar estas conductas desde temprana edad.

“El descontrol en el consumo de alcohol evidentemente tiene consecuencias negativas para la salud de las personas, no sólo por los accidentes, pero estos en esta época suelen ser más frecuentes y graves”, señala Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo, organización experta en prevención y en el abordaje de factores de riesgo y protectores que influyen en el desarrollo de conductas problemáticas en niños, niñas y adolescentes, como el consumo excesivo de alcohol y drogas, la ansiedad y la depresión.

“Más que buscar cómo remediar las consecuencias de los accidentes, es mucho mejor concentrarnos en cómo impedir que estas alcancen a nuestros hijos. De ahí la importancia de la prevención”, agrega.

Cómo prevenir el consumo de alcohol en adolescentes durante Fiestas Patrias

Desde la experiencia de la Fundación San Carlos de Maipo, la prevención comienza mucho antes de que ocurran los problemas. Por ello, entregan una serie de recomendaciones para que madres, padres y cuidadores acompañen a niños, niñas y adolescentes durante estas celebraciones:

1. Mantener una supervisión activa

Involucrarse en las actividades de los hijos, saber con quiénes comparten, dónde estarán y cómo celebrarán estas fechas les transmite un mensaje claro: son importantes y cuentan con adultos atentos a su bienestar.

2. Establecer expectativas claras

Es fundamental comunicar de manera directa que el consumo excesivo de alcohol o drogas no es una conducta inocua ni esperada. La evidencia muestra que los adolescentes que reciben mensajes ambiguos respecto de estas prácticas tienen más probabilidades de involucrarse en conductas de riesgo. Expresar expectativas claras y positivas favorece decisiones más seguras.

3. Conversar desde las emociones y no desde el juicio

Los especialistas recomiendan evitar etiquetas o descalificaciones. En lugar de decir “eres irresponsable” o “siempre haces lo mismo”, resulta más efectivo expresar cómo determinadas conductas generan preocupación o temor. Este tipo de comunicación fortalece la confianza, el respeto y el vínculo familiar.

4. Derribar el mito de “enseñar a tomar”

Uno de los mensajes más importantes apunta a desmentir una creencia todavía presente en algunos hogares: que introducir a los hijos al alcohol bajo supervisión adulta ayuda a prevenir futuros excesos.

“La evidencia es concluyente: quienes son iniciados en el consumo de alcohol por sus propios cuidadores presentan un mayor riesgo de beber en exceso y hacerlo posteriormente sin la presencia de adultos”, advierten desde la Fundación.

Por ello, el llamado es a aprovechar estas Fiestas Patrias para transmitir mensajes coherentes sobre autocuidado, responsabilidad y bienestar. La prevención, concluyen los expertos, sigue siendo la herramienta más efectiva para que las celebraciones se desarrollen de manera segura y sin consecuencias que lamentar.