Cómo Italia, un país famoso por la saludable dieta mediterránea, acabó teniendo tantos niños obesos

Ciro, de 18 años, duda de que la información por sí sola cambie los hábitos.

“Mis compañeros ya saben qué es saludable. Pero no les importa”, dice.

“(El taller) me pareció realmente útil, porque a los adolescentes de hoy les encanta la comida basura y no hacen tanto ejercicio”.

Señala que el problema radica en que la tentación está en todas partes. Incluso los alimentos tradicionalmente asociados a Italia han cambiado.

“Cuando salimos a comer pizza, la gente no pide simplemente una Margarita; le añaden patatas fritas, salchichas y otros fritos por encima”.

Si a esto le sumamos los tópicos de siempre sobre las madres y abuelas italianas que demuestran su amor a través de la comida, tenemos la tormenta perfecta.

La obesidad es una “epidemia mundial en aumento”, según la OMS. Más de mil millones de personas en todo el mundo padecen obesidad, y la obesidad infantil se ha cuadruplicado desde 1990.

En 2025, Italia se convirtió en el primer país en aprobar una ley nacional que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y recurrente.

En lugar de tratar la obesidad simplemente como el resultado de malas decisiones, la nueva ley del país la reconoce como una enfermedad crónica influida por la biología, el entorno y las circunstancias sociales.

La región de Campania se ha convertido en un campo de pruebas para llevar esta filosofía a la práctica, implementando una serie de intervenciones ambiciosas, incluido un controvertido ensayo de una “dieta que imita el ayuno”.

Los investigadores están reclutando a 300 adolescentes con sobrepeso que seguirán, durante cinco días cada tres meses, una dieta controlada de 1.100 calorías el primer día y 770 calorías los cuatro días siguientes; un régimen tan restrictivo que se asemeja a un ayuno.

El objetivo es provocar un “reinicio metabólico”.

“El ayuno, o la privación controlada de alimentos, está relacionado con una vida más larga y saludable”, apunta el doctor Longo, que lleva tres décadas estudiando los efectos del ayuno.

Sin embargo, no todos los especialistas en obesidad están convencidos de que el ayuno sea el enfoque adecuado para los niños.

El pediatra Berni Canani considera que la evidencia sobre las dietas que imitan el ayuno en niños es aún demasiado limitada como para recomendarlas en las guías clínicas de Italia.

También le preocupa que las dietas restrictivas puedan conllevar riesgos psicológicos para los adolescentes, cuya relación con la comida aún está en fase de desarrollo.

“Temo que imponer restricciones alimentarias a los adolescentes pueda aumentar el riesgo de trastornos alimentarios, anorexia y dismorfia corporal”, afirma.

Mientras tanto, Salvatore espera someterse a una cirugía en verano para poder usar bañador, por primera vez en años, sin sentirse cohibido.