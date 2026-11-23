Tensiones en la oposición. La controversia por el retiro de los permisos constitucionales durante la gira del presidente José Antonio Kast por Asia sigue generando repercusiones. La senadora Ximena Órdenes aseguró que nunca autorizó la medida y descartó que lo ocurrido responda a un simple malentendido.

La parlamentaria solicitó revisar los procedimientos internos del Senado, mientras que Juan Luis Castro reconoció haber dado instrucciones para tramitar los permisos. Sin embargo, negó que existiera una falsificación y apuntó a fallas en la comunicación.

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, que indaga el uso de las firmas. Órdenes recalcó que contar con una firma digitalizada no implica tener autorización para utilizarla.

En paralelo, sigue avanzando la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Este lunes, a las 16:00 horas, la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de revisar el libelo escuchará los argumentos de la defensa y los antecedentes de autoridades relacionadas con las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

La comisión, encabezada por el diputado Raúl Soto (PPD), también buscará aclarar los cuestionamientos de la oposición sobre los decretos involucrados.

Hoy, en Empieza x Acá, con Fran Castillo, analizmaos estos y otros escenarios que marcarán la semana junto a Cristián Leporati y Marco Moreno.