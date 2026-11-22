Si tomamos en serio los derechos de infancia, debemos dejar de ver a niños y niñas como una postergación política y reconocerlos como ciudadanos del presente. Para evaluar cuánto cumplimos con ellos hoy, observemos la dinámica en nuestros territorios.

En el actual contexto de policrisis, las infancias sufren silenciosamente un diseño urbano adultocéntrico y mercantil, pensado para el automóvil y la rentabilidad del suelo antes que para la vida. La calle —primer espacio de juego libre y autonomía— se ha vuelto hostil e insegura, empujando a quienes pueden pagarlo hacia condominios cerrados y condenando a las periferias a verdaderas “islas de calor” de cemento, sin áreas verdes ni sombra. No hay sustentabilidad real si acceder a un parque o a un aire limpio es un privilegio de clase.

Reivindicar a la infancia exige disputar el modelo urbano. Como plantea el enfoque de la Ciudad de los Cuidados, un barrio seguro y caminable para un niño o una niña lo es automáticamente para toda la comunidad: para las personas mayores y para quienes sostienen los cuidados cotidianos.

Cumplir con la Meta 11.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: garantizar espacios públicos seguros, inclusivos y verdes, no se resuelve con plazas estandarizadas. Requiere voluntad política para pacificar el tránsito en entornos escolares, proteger áreas verdes frente a la especulación e incluir la voz de las infancias en la planificación. La medida de una democracia justa no es la altura de sus torres financieras, sino la libertad con la que sus niños pueden salir a jugar a la vereda.

Es un tema que nos preocupa como Centro de Desarrollo Social UTEM. Creemos que la defensa de los derechos de los niños y las niñas se vive hoy, no mañana.