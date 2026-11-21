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¡Hola! Se viene la última semana de noviembre y ya asoman Navidad y Año Nuevo, ¡y se nos va el 2026!

Este sábado habrá un concierto especial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en el marco de la celebración de los 184 años de la Universidad de Chile. El programa contempla el regreso del maestro uruguayo Diego Naser, tras su presentación con la orquesta en julio de este año, además del debut con la Sinfónica Nacional de la joven pianista chilena, Drina Mirić.

Además, el próximo jueves, Noches Nerd presenta “Manual de Sobrevivencia”, una nueva sesión en NIDO Lucía que reunirá a tres especialistas para abordar el cambio climático desde la ciencia atmosférica, la adaptación social y la innovación sostenible, en un tono ameno, accesible y entretenido para todo público en formato after office, con cervezas y pizzas.

Y como Santiago no es Chile, también este sábado se celebrará la Fiesta del Libro de Concepción, en el Parque Ecuador, con la participación de 27 editoriales y proyectos vinculados al mundo del libro y la lectura, aparte de escritores, ilustradores y diversas iniciativas de fomento lector.

Además, el lunes parte el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, FICVIÑA, que celebrará su 38ª edición entre el 23 y el 28 de noviembre. La inauguración será en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con la exhibición de La frontera (1991), película dirigida por Ricardo Larraín y considerada una de las obras fundamentales del cine chileno de las últimas décadas.

También en esta edición: la salida de la directora española del Ballet Nacional, el misterio por una foto del golpe militar de 1973, y el primer meteorito lunar hallado en Chile.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera a Pedro Cayuqueo por su primera novela.

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UNDURRAGA EN LA PICOTA

Estamos arribando a fin de año y llegó la hora de los balances. También sobre la gestión del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli).

Por de pronto, se le critica que ha sido más papista que el papa en el tema de los recortes , superando largamente lo pedido (3%) por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 9,8% de ajustes, que ponen en peligro el trabajo de instituciones emblemáticas, como el Museo de la Memoria o el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile.

, superando largamente lo pedido (3%) por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 9,8% de ajustes, que ponen en peligro el trabajo de instituciones emblemáticas, como el Museo de la Memoria o el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile. Por otro lado, su gestión se ha visto atravesada por numerosos conflictos: la negativa a declarar duelo nacional tras la muerte del cineasta Patricio Guzmán; la controversia por la revisión del premio a un poemario sobre el estallido social; la salida de Varinia Brodsky de la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes (donde además se canceló la muestra del artista argentino León Ferrari); la decisión de paralizar la ampliación de la segunda fase del GAM que estaba ya aprobada; el lío con la Bienal de Venecia de Arquitectura, donde quisieron borrar a los jurados… en fin.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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SALIDA DE DIRECTORA DEL BALLET NACIONAL CHILENO

Este martes finalizó el paro del Ballet Nacional Chileno (BANCH), compañía de danza contemporánea dependiente del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y se confirmó la salida de la directora artística, Avatâra Ayuso.

El miércoles 11 de noviembre sus bailarines resolvieron iniciar un paro de actividades, luego de semanas de cuestionamientos a la gestión de Ayuso . La coreógrafa y bailarina española ocupó brevemente la dirección artística del BANCH entre septiembre y noviembre de 2026.

. La coreógrafa y bailarina española ocupó brevemente la dirección artística del BANCH entre septiembre y noviembre de 2026. Los bailarines cuestionaron la organización de los ensayos, la planificación coreográfica y las metodologías utilizadas durante el proceso de creación de Índigo. Entre los problemas señalados mencionaron modificaciones constantes en las secuencias coreográficas, falta de claridad en las indicaciones, dificultades para definir los repartos y una utilización que calificaron de “ineficiente” de los tiempos de ensayo.

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EL MISTERIO DE FOTO DEL 73

Fue la nota más leída de los últimos días: más de 300 fotógrafas, fotógrafos, periodistas y otros profesionales de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España, Francia y Países Bajos, han respaldado una solicitud dirigida a la Fundación World Press Photo para que realice una investigación independiente que permita esclarecer la autoría de la fotografía de Salvador Allende en el Palacio de La Moneda, tomada el 11 de septiembre de 1973 y distinguida como Foto del Año en 1974.

Entre los adherentes se encuentran los fotógrafos chilenos ganadores del Premio Pulitzer Edgard Garrido y Marco Ugarte , y Chas Gerretsen, ganador de la Medalla de Oro Robert Capa, junto a otros destacados profesionales de la fotografía y el periodismo. La convocatoria destaca que la transparencia y la investigación rigurosa son esenciales para fortalecer la confianza pública en el periodismo.

, y Chas Gerretsen, ganador de la Medalla de Oro Robert Capa, junto a otros destacados profesionales de la fotografía y el periodismo. La convocatoria destaca que la transparencia y la investigación rigurosa son esenciales para fortalecer la confianza pública en el periodismo. La fotografía fue publicada por primera vez el 26 enero de 1974 en la portada de The New York Times, sin firma de autor y, ese mismo año, recibió el máximo galardón de la Fundación World Press Photo: Foto del Año. La publicación del NYT aseguraba que las fotos (pues también aparecía una imagen de Allende, con casco, hablando por teléfono) habían sido entregadas “por un antiguo miembro de su equipo”.

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POLÉMICA EN BIENAL DE VALPARAÍSO

Polémica en la Bienal de Artes de Valparaíso: la municipalidad porteña despidió a la directora del evento, Rocío Douglas, en medio del desarrollo del mismo.

“Esta decisión responde a situaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones, particularmente en lo referido al cumplimiento de los procedimientos y protocolos institucionales establecidos para la gestión y toma de decisiones”, me señalaron desde el municipio.

“Desvincular a media ejecución, sin causa expresa, deja sin conducción a la Bienal en su punto más delicado y comunica a los participantes que las reglas pueden cambiar sin aviso. Si es que hubo faltas graves, correspondía documentarlas y decirlas. Si no las hubo, se debió esperar el término del evento 2026”, escribió al respecto el crítico Samuel Toro en El Mostrador.

“Al consultar por sus fundamentos, se me señaló que habría asumido atribuciones que no correspondían a mi cargo. Solicité que se identificaran las acciones concretas que sustentaban esa afirmación, pero no recibí una respuesta que permitiera conocerlas. Durante mi gestión tampoco recibí advertencias formales, evaluaciones de desempeño ni modificaciones explícitas de mis responsabilidades”, me comentó Douglas.

Además, planteó una pregunta inquietante: ¿puede una Bienal Internacional, con más de cinco décadas de historia y una proyección que compromete a toda la ciudad, depender exclusivamente de una estructura administrativa municipal?

Por lo pronto, ya está circulando una Carta Abierta en rechazo a la decisión del municipio.

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CRÍTICA DE CINE DE MINOTAURO: LA INFIDELIDAD EN MANOS DE LA BUROCRACIA



El crítico Juan Marín reseñó esta semana, en El Mostrador, la película Minotauro, del ruso Andrey Zvyagintsev, un remake de una cinta del francés Claude Chabrol.

La historia sigue a Gleb, un exitoso ejecutivo que vive junto a su esposa Galina y su hijo en una ciudad de provincias . Su vida acomodada comienza a desmoronarse cuando debe enfrentarse a dos conflictos simultáneos. Por un lado, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades le exigen entregar a algunos de sus empleados para ser enviados al frente de batalla, poniendo en jaque tanto su posición laboral como sus convicciones personales.

. Su vida acomodada comienza a desmoronarse cuando debe enfrentarse a dos conflictos simultáneos. Por un lado, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades le exigen entregar a algunos de sus empleados para ser enviados al frente de batalla, poniendo en jaque tanto su posición laboral como sus convicciones personales. Por otro, su vida familiar se ve amenazada por una creciente sospecha de infidelidad: Gleb comienza a obsesionarse con la posibilidad de que su esposa mantenga una relación extramatrimonial .

. Para Marín, el cineasta “traslada el universo de Chabrol hacia un estilo frío y sombrío, de ritmo lánguido, conectando el conflicto íntimo con las estructuras de la burocracia política rusa. El resultado es un cine incómodo y brutalmente violento desde las estructuras sociales”.

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FRIDA ESCOBEDO (1979)

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Es parte fundamental del nuevo impulso de la arquitectura latinoamericana. Una arquitectura que parece estar dando un giro radical hacia lo local en desmedro de lo global, lo cual parece ser el único camino, si queremos bajar un poco las revoluciones y empezar a restar.

Su obra está arraigada en la cultura mexicana, en lo que carga materialmente. Hay un esfuerzo por escudriñar en las texturas, como en una teja o un ladrillo, elementos que descubren la tierra arcillosa de la llanuras mexicanas y el color que le imprime esa cultura a la muerte.

Esa exploratoria está también en cómo el material se dispone, cómo se entrecruza y se superpone, haciendo aparecer la luz del interior en el exterior y viceversa, desapareciendo los márgenes y las certezas, como en un cuento de Juan Rulfo.

Una síntesis de esa mirada puede encontrarse en el Pabellón de la Serpentine Gallery en Londres (2018), en que los módulos de teja acostada dejan pasar la luz y las siluetas se recortan de lado a lado; y en el ejercicio que hizo en –hasta ahora– su obra más relevante: la restauración de la Tallera de Siqueiros (en la foto), un ensayo de arquitectura reversible.

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EL CENTINELA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Una nueva especie de insecto plecóptero fue descubierta en los bordes de un pequeño glaciar en el extremo sur de la Patagonia chilena y se podría convertir en una “centinela” del deshielo provocado por el cambio climático, según dijo a EFE el equipo científico que lideró la investigación.

El nuevo ejemplar, cuyo descubrimiento fue publicado en la revista Ecology, fue hallado a unos 780 metros de altitud, en los remanentes de un glaciar en isla Navarino, ubicada a casi 2.500 al sur de la capital chilena .

. “ Esta pequeña especie es una centinela del cambio climático porque, a través de su estudio y de su ambiente, nosotros podemos comprender a futuro qué es lo que va a pasar con otras masas de hielo un poco más grandes (que el glaciar donde fue hallada), pero que también tienen patrones de derretimiento acelerado”, afirmó Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

porque, a través de su estudio y de su ambiente, nosotros podemos comprender a futuro qué es lo que va a pasar con otras masas de hielo un poco más grandes (que el glaciar donde fue hallada), pero que también tienen patrones de derretimiento acelerado”, afirmó Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC). El objetivo inicial de la expedición era encontrar el dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), el único insecto conocido que pasa todo su ciclo de vida en el hielo glaciar de la Patagonia, pero apareció un plecóptero de su misma familia (Gripopterygidae) que no pudo asignarse a ninguna especie reconocida.

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PRIMER METEORITO LUNAR HALLADO EN SUDAMÉRICA

Una pequeña roca encontrada en el desierto de Atacama se convirtió en protagonista de un descubrimiento científico sin precedentes para Sudamérica.

Se trata de Calama 957, el primer meteorito de origen lunar hallado en el continente , cuya clasificación fue aprobada oficialmente el pasado 3 de noviembre por el Meteoritical Bulletin,la base de datos internacional que registra y reconoce estos objetos.

, cuya clasificación fue aprobada oficialmente el pasado 3 de noviembre por el Meteoritical Bulletin,la base de datos internacional que registra y reconoce estos objetos. Para Millarca Valenzuela, investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA, proyecto financiado por ANID), académica de la Universidad Católica del Norte (UCN) y geóloga experta en meteoritos, el reconocimiento de esta muestra constituye un acontecimiento excepcional para la ciencia planetaria y confirma el enorme potencial que posee el desierto de Atacama para el estudio de materiales extraterrestres.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CAYUQUEO, NOVELISTA



Tras una trayectoria marcada por la crónica periodística y la investigación histórica sobre el pueblo mapuche y la problemática de La Araucanía, Pedro Cayuqueo decidió dar un paso hacia la ficción y conversó sobre ello con Álvaro Mera, de Cita de Libros.

El resultado es Wekufe, su primera novela: una historia de suspenso y terror que incorpora elementos de la cosmovisión mapuche para construir una trama policial que se pregunta no solo quién está detrás de una serie de crímenes, sino también qué fuerza los está provocando.

para construir una trama policial que se pregunta no solo quién está detrás de una serie de crímenes, sino también qué fuerza los está provocando. La decisión no fue inmediata. Después de 15 publicaciones dedicadas al tema mapuche, el escritor cuenta que dudó entre desarrollar una novela histórica o aventurarse en el thriller, la novela negra y el género policial. Finalmente, optó por este último camino, aunque sin abandonar su oficio anterior. Según explica, escribir ficción se parece al trabajo periodístico, pero con un ingrediente adicional: “el merkén”, es decir, la imaginación.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL DE CINE ARICA NATIVA

Hasta el domingo se desarrolla el festival de películas + músicas nativas del mundo en Arica y Tímar, con actividades gratuitas y abiertas a todo público.

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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE VALPARAÍSO

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de diciembre aterriza la onceava edición de la FILVA en el Parque Cultural de Valparaíso. Lanzamientos, conversatorios, espacios formativos y música forman parte de la oferta cultural que tendrá como invitadas internacionales a las destacadas escritoras mexicanas Diana del Ángel y Mónica Nepote. Además, el encuentro homenajeará al cantante y poeta Mauricio Redolés, y tendrá un espacio con el divulgador científico porteño, conocido como “Las nubes de Diego”.

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EXPOSICIÓN DE MARIO CARREÑO EN TEATRO DEL LAGO

Desde el próximo 3 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2027, Teatro del Lago presentará Encuentro de la luz, una exposición dedicada a Mario Carreño (1913-1999), quien desarrolló un lenguaje visual propio enriquecido por las corrientes de vanguardia que marcaron el siglo XX.

La muestra propone un recorrido por el universo creativo del artista, donde la geometría, las formas y el uso expresivo del color dan vida a composiciones que transitan entre el clasicismo, el expresionismo, la abstracción y el surrealismo.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!