Hay momentos históricos que se resisten a la narración convencional. Contarlos mediante una secuencia ordenada de causas y consecuencias, con personajes reconocibles y una trama que avanza obedientemente hacia su desenlace, sería una especie de falsificación porque la realidad misma ha perdido su sintaxis.

Factoría de brutalidades, de Ignacio Fritz, parte de esa intuición. Su escritura funciona como un artefacto que acompasa perfectamente el caos del momento histórico que intenta representar. La narración se fragmenta, se desordena, retrocede, vuelve sobre sí misma, mezcla registros y acumula imágenes porque aquello que está contando pertenece precisamente a unos días en que todo estaba estallando.

¿De qué otra manera se podría retratar el caos, cuando la locura revoloteaba por doquier y las puertas del infierno parecían haberse abierto para dejar salir todos los males? El golpe de Estado chileno y la violencia que vino inmediatamente después aparecen aquí no solo como acontecimientos políticos, sino como una perturbación de la realidad. Algo se rompe en el tiempo, en el lenguaje y en la percepción.

Fritz no parece interesado en despertar la compasión del lector mediante los mecanismos habituales de la literatura testimonial. Su procedimiento es otro y, posiblemente, más perturbador. Construye imágenes eminentemente visuales, excesivas, surrealistas y apocalípticas. Antes que conmovernos, busca alterarnos.

Las escenas regresan. Se repiten y se rebobinan como si el relato hubiera quedado atrapado en una cinta defectuosa. Otro día. Otra noche. Otro interrogatorio. Puñetazo tras puñetazo. Descarga tras descarga. La repetición narrativa termina reproduciendo la lógica misma de la tortura: una experiencia eléctrica en la cual el tiempo deja de avanzar y se convierte en una sucesión interminable de presentes.

El título propone una Factoría de brutalidades imaginaria, una fábrica de cyborgs revolucionarios destinados a defender al gobierno de la Unidad Popular. Pero, a medida que avanza la lectura, la metáfora comienza a invertirse. Porque la verdadera factoría de brutalidades no pertenece al territorio de la ciencia ficción. Existió. Fue organizada por los organismos represivos que convirtieron la detención, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada en procedimientos sistemáticos.

La violencia aparece entonces bajo una lógica casi industrial: procesos, lugares, funciones, rutinas, procedimientos que se repiten. Los agentes de esa fábrica ejecutan sus tareas con algo de la monotonía impersonal del obrero frente a una máquina. Detener, trasladar, interrogar, golpear, aplicar electricidad, volver a interrogar. La repetición burocratiza el horror. Pero hay un momento en que la alienación burocrática se suspende: aparece el torturador que disfruta, aquel para quien matar deja de ser simplemente una función dentro del engranaje y se convierte en placer. La fábrica necesita operarios, pero también puede producir monstruos.

En este punto la novela entra en diálogo con El Conde, de Pablo Larraín, donde Pinochet aparece convertido literalmente en vampiro. En ambas obras existe una operación semejante: para representar determinados grados de horror histórico, el realismo parece resultar insuficiente. Hay que recurrir al monstruo, a la fábula, a lo fantástico, porque paradójicamente esas deformaciones permiten acercarse a una verdad que una representación estrictamente documental quizás no alcanzaría.

También resuenan ecos de Philip K. Dick. La ciencia ficción se mezcla con el cómic, la literatura fantástica, la sátira política, el terror y una estética retro futurista que convierte el Chile de los setenta en una realidad paralela. No sabemos siempre si estamos ante una reconstrucción histórica, una pesadilla tecnológica o los restos de una película de ciencia ficción encontrada décadas después de haber sido filmada.

El mundo ha cambiado tanto desde los acontecimientos narrados que los años setenta comienzan a adquirir, incluso para quienes heredaron directamente sus consecuencias, la consistencia de un sueño. La Guerra Fría, la revolución, el socialismo, las Fuerzas Armadas, los cordones industriales, los agentes secretos, los militantes clandestinos, las utopías colectivas: todo pertenece simultáneamente a la Historia y a un mundo desaparecido. Sabemos que ocurrió, pero a veces parece haber sucedido dentro de otra realidad.

Factoría de brutalidades trabaja precisamente sobre esa distancia. Podría pensarse como una ficción postraumática: una literatura escrita después de que terminó no solo una época, sino también el sistema de ilusiones que la sostenía. Mira hacia atrás sabiendo lo que sus personajes todavía no pueden saber: que el sueño está terminando, que determinadas promesas históricas no llegarán a cumplirse y que, detrás de ellas, se prepara una maquinaria de destrucción.

De ahí también la extraordinaria proliferación de referencias literarias, históricas y provenientes de la cultura popular. No son meros guiños destinados al lector informado. Cumplen una función estructural. En el libro parece confluir, por momentos, toda la Historia: mitologías, revoluciones, monstruos, películas, literatura, política, ciencia ficción, cultura de masas. Como si la historia de la humanidad entera colapsara sobre un punto diminuto del mapa y del tiempo: Chile, 1973.

Hay, finalmente, algo especialmente estimulante en la apuesta formal de Fritz. En una época en que la escritura amenaza con volverse cada vez más homogénea —por la influencia de los talleres literarios, las convenciones editoriales y, ahora también, por la proliferación de textos producidos o intervenidos por inteligencia artificial— resulta una bocanada de aire fresco encontrarse con un libro que parece escrito deliberadamente fuera de la norma predominante. Factoría de brutalidades no busca la prosa transparente, equilibrada y perfectamente administrada. Prefiere el exceso, la anomalía, la mezcla, la interferencia.

Y esa decisión no es únicamente estilística. Una novela sobre un mundo que ha perdido la razón difícilmente podría estar escrita con una prosa que conserva intactos los buenos modales.