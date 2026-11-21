“Uno puede hablar con quien sea, pero quien da la orden no es Paulina, es Castro. Yo converso todos los días con Javier Sánchez, pero quien da la orden es el jefe de bancada”, aseguró el senador y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, a El Mostrador. Con estas palabras, el legislador respaldó a la timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, frente a la controversia por el retiro de los permisos constitucionales de dos parlamentarios.

La disputa interna se agudizó tras las declaraciones del jefe del comité de senadores del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, en La Tercera, quien afirmó que “reiteró” al coordinador administrativo, Javier Sánchez, “lo que ya le había pedido Paulina Vodanovic”, es decir, “que se iniciara la tramitación del procedimiento” para retirar los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

Frente a esta versión, Saavedra desestimó la responsabilidad de la líder del PS y apuntó directamente a la jefatura de bancada. El legislador sostuvo que fue Castro quien retiró los permisos, pues le correspondía hacerlo como jefe de bancada, y no a la presidenta del partido. Asimismo, recalcó que era él quien debía ejecutar la medida e instruir al coordinador.

Consultado sobre si Vodanovic tiene responsabilidad en los hechos, Saavedra lo descartó. “Paulina Vodanovic es la presidenta del partido, no es la jefa de la bancada de senadores. Por tanto, no tiene ella la facultad de ejecutar esa acción. Cuando uno es jefe de bancada, yo lo he sido, tiene una serie de facultades que después las tiene que aplicar”, explicó.

En diálogo con El Mostrador, Saavedra advirtió que el reglamento delimita con claridad las atribuciones. En ese sentido, enfatizó que ni siquiera el presidente de un partido puede solicitar a la Mesa del Senado que ejecute acciones reglamentarias reservadas a los jefes o subjefes de bancada.

El legislador descartó la existencia de “dolo” en la actuación, calificándola como una definición política habitual en el Congreso, e insistió en que el retiro de los permisos corresponde al jefe de bancada y no a la presidenta del partido, quien, en el Senado, es una más entre los 50 integrantes de la Corporación.

No obstante, consideró que Vodanovic se apresuró al contactar al coordinador del comité de senadores.

“Ella, yo creo que se apresura en ese minuto”, señaló, agregando que correspondía esperar la llegada del jefe de bancada para que ejecutara las decisiones adoptadas. Saavedra insistió en que la responsabilidad político-administrativa recae en Castro.

Malestar en París 873 y críticas del Comité Central

El episodio desató indignación en París 873, donde la mesa directiva y el Comité Central resintieron la entrevista de Castro en La Tercera. En ella, el senador relató que, tras adelantarse la discusión sobre el endeudamiento fiscal del Presupuesto 2027, Vodanovic advirtió problemas de quórum y le informó que había hablado con Sánchez para gestionar el retiro de los permisos de los senadores que viajaban a Asia con el Presidente José Antonio Kast.

Ni Vodanovic ni la secretaria general del PS, Delfino, respondieron a El Mostrador.

En el Comité Central del PS, los reproches fueron implacables.

“En la política hay códigos. Castro no tiene. Inculpar a Paulina Vodanovic no ha sido bien tomado por nadie, incluso si fuera cierto lo que dice. Ahora los tendremos a los dos desfilando por la Fiscalía y con riesgo de desafuero. Castro debería asumir su responsabilidad. Ya suficiente daño le ha hecho al PS con todo esto. Ahora tanto la bancada de senadores como la mesa quedan en el suelo”, fustigó un antiguo miembro de la instancia.

El reproche de Espinoza y el actuar en “dúo”

Fidel Espinoza, uno de los parlamentarios afectados por el retiro de los permisos constitucionales, calificó el actuar de Castro de “incomprensible y sin límites” y lo emplazó a asumir su responsabilidad: “Cuando uno es jefe de comité debe asumir sus responsabilidades en las cosas buenas, pero sobre todo en las dificultades”.

Sin embargo, también apuntó a la relación entre Castro y Vodanovic: “Ellos siempre han actuado en dúo. Lo hicieron cuando suspendieron mi militancia, cuando hicieron lo de Araya, y sin duda ahora igual”.

Por último, Espinoza descartó que existieran responsabilidades penales. “Tienen responsabilidades políticas y administrativas. Jamás penales, como para que la Fiscalía haga su show”, señaló a El Mostrador.