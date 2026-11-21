De las reuniones con Xi Jinping y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a los problemas de casa. El Presidente José Antonio Kast emprendió este sábado su regreso a Chile tras concluir su gira por Vietnam, China y Japón, con una agenda interna marcada por conflictos ministeriales, dificultades económicas y una acusación constitucional que amenaza la continuidad de uno de sus ministros.

El Mandatario tiene previsto aterrizar durante la madrugada del domingo y retomar el lunes las reuniones de coordinación en La Moneda, donde recibirá el balance del biministro Claudio Alvarado, quien ejerció como vicepresidente durante su ausencia.

Operación Rabat: los decretos siguen pendientes

El principal frente político continúa abierto en el Ministerio de Justicia. La comisión revisora de la acusación constitucional contra Fernando Rabat, presidida por el diputado Raúl Soto (PPD), comenzará el lunes sus audiencias.

Según informó La Tercera, Soto confirmó la contestación del ministro y advirtió que Justicia todavía no entrega los decretos de rebaja de condena solicitados por la instancia parlamentaria.

La comisión requirió un listado público y anonimizado de los beneficios concedidos desde el 11 de marzo sin una orden expresa de la Corte Suprema, resguardando la identidad de las víctimas.

Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) emplazó al Mandatario a remover a Rabat apenas regrese al país. Kast, hasta ahora, ha mantenido su respaldo al secretario de Estado.

A ello se suma la relación con el Partido de la Gente (PDG). Aunque el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, dio por superado el impasse con el vocero Gonzalo Arenas, Franco Parisi volvió a cuestionar este sábado la conducción del Ejecutivo y no descartó que la controversia pueda influir en la votación del libelo.

Las bajas del Gobierno y la economía

Otro problema que espera a Kast está en el Ministerio de Ciencia, donde la renuncia de Carolina Rossi, tras sus diferencias con la ministra Ximena Lincolao, dejó a la cartera sin su segundo subsecretario bajo esta administración.

Según un recuento de Radio Biobío, 61 autoridades han dejado el Gobierno desde marzo: tres ministras, nueve subsecretarios, 47 seremis y dos delegados presidenciales.

En materia económica, el Banco Central informó esta semana que el PIB cayó un 1,1% interanual durante el tercer trimestre. El próximo viernes 27 se conocerán, además, las nuevas cifras de desempleo.

El Presupuesto 2027 también volverá a la Cámara este lunes, aunque Hacienda consiguió despejar buena parte de las diferencias en el Senado, con acuerdos para restituir recursos en Educación, Salud y otras áreas. Agricultura, en cambio, quedó pendiente tras el rechazo de su partida.

Desde el oficialismo, el senador Iván Moreira (UDI) respaldó al Presidente y llamó a esperar los resultados de las medidas económicas implementadas.

Las buenas cuentas de Asia

El escenario doméstico contrasta con el balance positivo que realizó la delegación presidencial de la gira asiática, especialmente por el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China, Vietnam y Japón.

Entre los resultados destaca el respaldo japonés a la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría del Tratado de Alta Mar, una iniciativa que Chile impulsa junto a Bélgica.

Sin embargo, de vuelta en Santiago, Kast deberá concentrarse en otra agenda: ordenar a su equipo, recuperar la iniciativa política y conseguir los respaldos parlamentarios que necesita su Gobierno. Por ahora, no ha anunciado un cambio de gabinete.