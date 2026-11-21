El expresidente Gabriel Boric cuestionó este sábado, desde París, que el costo de la austeridad fiscal recaiga sobre las familias trabajadoras. Sin mencionar al Presidente José Antonio Kast ni referirse a medidas específicas de su administración, el referente del Frente Amplio reivindicó la respuesta de su gestión frente a la inflación, en momentos en que el actual Gobierno enfrenta una tensionada discusión presupuestaria.

“Debemos comprender cómo funciona el poder y reconocer nuestros propios errores, pero jamás aceptar que las cosas no pueden cambiar. Eso es lo que aprendimos en Chile. Gobernamos en un contexto de alta inflación y secuelas de la pandemia, con un margen fiscal muy reducido; aun así, decidimos no dejar que las personas más pobres enfrentaran solas el aumento de los precios”, afirmó el exmandatario durante la clausura de la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional, realizada en el Théâtre de la Concorde de la capital francesa.

Tras recordar ese período, Boric cuestionó las prioridades del ajuste fiscal. “¿Por qué el costo político de la austeridad debe recaer sobre las familias trabajadoras, mientras que gravar la riqueza extrema se considera algo radical? ¿Por qué, si el mundo es cada vez más rico, el debate central en los países democráticos gira en torno a qué prestaciones sociales recortar?”, agregó el exjefe de Estado.

La cumbre, impulsada por el economista francés Gabriel Zucman, reunió entre sus oradores al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, a la economista Jayati Ghosh, a la exprimera ministra de Senegal Aminata Touré y al exministro de Hacienda de Brasil Fernando Haddad.

En la ceremonia de clausura también intervinieron, mediante mensajes grabados, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el senador estadounidense Bernie Sanders, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Críticas a la concentración del poder económico

El exgobernante enfatizó que los proyectos transformadores deben convocar a amplios sectores de la sociedad y sostenerse en el tiempo, y advirtió sobre las barreras que persisten más allá de los ciclos electorales.

“Necesitamos convencer a la gente, incluidos aquellos que no están de acuerdo con nosotros en todo. Y necesitamos organizarnos más allá de las elecciones, porque las fuerzas que se oponen al cambio no desaparecen cuando ganamos”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que “el problema surge cuando el poder económico concentrado distorsiona el debate público y otorga a ciertos intereses una influencia mucho mayor que a otros”.

Al finalizar su intervención, Boric llamó a fortalecer la articulación internacional: “La oligarquía está organizada a escala internacional. La democracia también debe organizarse a escala internacional y aquí estamos”.

Según el comunicado difundido con motivo de la intervención del expresidente, el encuentro sentó las bases de una nueva plataforma internacional de cooperación contra la concentración del poder económico, tecnológico y mediático. Entre los temas abordados destacaron la tributación de las grandes fortunas, la democratización del conocimiento y la concentración de las tecnologías de inteligencia artificial en grandes empresas.

La participación de Boric en París se produce apenas tres días después de que se anunciara su incorporación como comisionado a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), instancia copresidida por Stiglitz y Ghosh que promueve reformas tributarias internacionales y medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal.