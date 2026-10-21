Inédito proyecto transforma el diagnóstico avanzado del cáncer y enfermedades poco frecuentes

En un hito para la salud pública y la investigación biomédica en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) está desarrollando el proyecto FIU Frontera PUCV: “Ciencia, salud y bienestar al servicio del país”, una iniciativa destinada a fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en biomedicina. La propuesta busca reducir los tiempos de respuesta en el diagnóstico del cáncer y de enfermedades poco frecuentes, descentralizando el acceso a tecnología científica y biomédica de última generación.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $23 mil millones, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) mediante el Fondo Universitario I+D+i de Frontera, complementada con recursos propios de la Universidad y un aporte de $1.560 millones del Gobierno Regional de Valparaíso para su etapa inicial. El proyecto tendrá un horizonte de ejecución de diez años.

Esta adjudicación posiciona a la PUCV como la única universidad no estatal de Chile y la única institución de la Región de Valparaíso en acceder a esta competitiva línea de financiamiento. Asimismo, se alinea con la máxima Acreditación Institucional de siete años otorgada a la Universidad por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), distinción que poseen solo cinco universidades del país.

Plataforma para el diagnóstico avanzado del cáncer

El núcleo del proyecto FIU Frontera PUCV es la creación de una Plataforma de Diagnóstico Avanzado, impulsada por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo en Biotecnología Médica, Biomedicina Computacional y Bienestar Integral (CID3B) de la Universidad.

Dirigida por la académica Claudia Altamirano, esta infraestructura busca descentralizar el acceso a herramientas de biología celular, biología molecular y biomedicina computacional de última generación. Su objetivo es acelerar la detección del cáncer y de patologías de baja prevalencia, reducir la incertidumbre en el sistema sanitario y contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, destacó que la iniciativa responde a años de planificación estratégica orientada a abordar problemas concretos de la sociedad: “La investigación aborda un desafío país y un problema real de la sociedad chilena. Este hito quedará inscrito en la cronología, no solo del Centenario institucional, sino de la historia de nuestra Universidad”.

Por su parte, la académica e investigadora Claudia Altamirano sostuvo que “la decisión institucional de postular al fondo fue visionaria y audaz, ya que permite consolidar las capacidades de la Universidad y proyectarlas hacia el territorio para generar una transformación clínica, política y social que descongestione el diagnóstico en el sistema de salud y salve vidas”.