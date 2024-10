Qué es el “descuento hiperbólico”, el sesgo psicológico que te impulsa a tomar malas decisiones

Si lo más importante en la toma de una decisión es que el beneficio sea inmediato, aunque ese beneficio sea menor, entonces el descuento (el recorte en la ganancia) se vuelve hiperbólico, es decir, exagerado.

El sesgo en las decisiones financieras

El descuento hiperbólico, “a menudo nos lleva a tomar decisiones de las que nuestro ‘yo futuro’ podría arrepentirse” , explica Irene Scopelliti, profesora de Marketing y Ciencias del Comportamiento de la Escuela de Negocios Bayes, de la Bayes Business School of City, en la Universidad de Londres.

Aplicado a las finanzas, claramente el descuento hiperbólico no es un buen consejero cuando hay que tomar decisiones monetarias, como cuando pedimos un crédito para comprar un auto o la hipoteca de una casa.

“Esto funciona como una balanza” , le dice a BBC Mundo Turney McKee, director de investigación de la consultora The Decision Lab con sede en Montreal, Canadá, en el sentido de sopesar los costos en relación a los beneficios.

¿Cómo superarlo?

La segunda es el “compromiso previo” , que consiste en evitar tentaciones futuras comprometiéndose de antemano a evitarlas. Puede hacerse programando inversiones periódicas o, por ejemplo, programando sesiones de ejercicio físico que no se puedan posponer fácilmente.

Crear períodos de reflexión , comenta la experta, es otra estrategia útil. Se trata de esperar (un día, una semana, un mes) antes de hacer cualquier compra no esencial para evitar decisiones compulsivas.

Quizás no te pasa con el dinero, pero el sesgo hiperbólico puede estar presente en cosas tan simples como querer tener una vida más saludable, pero ser incapaz de resistirse a las comidas que te hacen mal y al sedentarismo.

Después de conversar con los expertos, es probable que me anime a probar la técnica de hablar con mi futuro yo, a ver si me animo a contarle las malas decisiones que a veces tomo sin mirar el largo plazo … y a ver si me da un buen consejo.