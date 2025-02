Alergia alimentaria: expertos advierten sobre el peligro del autodiagnóstico en Chile

La investigación, titulada “Los chilenos y la alimentación saludable”, indicó que una de cada cinco personas en el país declara padecer algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, siendo la intolerancia a la lactosa la más común, mencionada por un 14% de los encuestados. Las mujeres reportaron más frecuentemente estas condiciones en comparación con los hombres y los jóvenes fueron identificados como el grupo con mayor tendencia al autodiagnóstico.

Evelyn Figueroa, nutricionista de Aramark, enfatizó la importancia de obtener un diagnóstico preciso por parte de un profesional de la salud. Y mencionó que “alergias autodiagnosticadas pueden no ser tales y requerir otro tratamiento. No hay que confundirlas con intolerancias, por ejemplo, que generalmente se dan cuando el cuerpo no produce suficiente o ninguna enzima necesaria para descomponer ciertos componentes de los alimentos, generando síntomas desagradables pero que no ponen en riesgo la vida”.

Figueroa añadió que un diagnóstico adecuado es esencial para descartar otras afecciones que podrían presentar síntomas similares y que podrían requerir modificaciones o restricciones en la dieta.

El estudio también arrojó datos sobre los hábitos de alimentación de los encuestados. Desde 2021, existió una disminución de 11 puntos porcentuales en el número de personas que declaran tener una alimentación saludable, llegando a sólo un 35% en 2024. “Esto ya se trata de una tendencia a la baja.

El costo es la principal barrera que las personas mencionaron que les impide alimentarse de forma saludable, además de la falta de tiempo, conocimiento y temas emocionales como ansiedad o stress”, explicó Alvaro León, Subgerente de Asuntos Públicos de Cadem y quien dirigió el estudio.

7 de cada 10 encuestados declaró que come al menos una vez a la semana frutas y verduras muy por debajo de la recomendación de hacerlo diariamente. La porción recomendada es de dos porciones de fruta y tres de verduras al día. Sin embargo, solo un 41% indicó consumir verduras a diario y un 28% frutas.

Por otro lado, legumbres, pescados o mariscos, frutos secos y pollo o pavo son alimentos que se perciben como saludables, pero se consumen poco. Se vio una caída sostenida en la declaración de consumo de pollo o pavo y de legumbres.

A nivel regional, Antofagasta destacó por tener el menor consumo de frutas y verduras en el país, lo que subraya la necesidad de mejorar el acceso y la disponibilidad de estos alimentos esenciales para una dieta equilibrada. Además, el 80% de los chilenos afirmó que actualmente come igual o mejor que en su infancia, aunque los residentes de Antofagasta fueron los más críticos respecto a su alimentación actual en comparación con la de su niñez.

Estos hallazgos ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta Chile en términos de diagnóstico y manejo de alergias e intolerancias alimentarias, así como en la promoción de hábitos alimentarios saludables.